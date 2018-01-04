Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 января 2018

Годовой отчет SDF/YPG за 2017-й год

В дополнение к ИГИЛовскому отчету о смертниках https://colonelcassad.livejournal.com/3908093.html Годовой отчет в виде инфографики от курдов из SDF/YPG посвященный результатам боевых действий в северо-восточной Сирии за 2017-й год.Отчет несколько приукрашивает ситуацию на востоке Дейр-эз-Зора, где до сих пор сохраняются районы под контролем ИГИЛ.Само собой отчет никак не разделяет потери ИГИЛ от ударов ВВС США в Ракке и от действий SDF.

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Найдена связь Израиля и террористов «Аль-Каиды» — Сирийская Армия

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Брифинг-отчёт Центра по примирению в САР за 3 января

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Обстрел Хмеймима. Комментарий от МО РФ

МО РФ официально прокомментировало информацию https://colonelcassad.livejournal.com/3910392.html про обстрел Хмеймима.1. Обстрел действительно был в ночь с 31 декабря на 1 января.2. В результате обстрела погибло 2 военнослужащих.3. Потерь в самолетах не было.4. На данный момент охрана базы усилена. Реализуется комплекс мероприятий по поиску причастных к обстрелу.

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Ситуация в Харасте. 04.01.2018

Коротко о ситуации в Харасте (Восточная Гута) к 4 января 2018 года.1. На утро 4 января база легкой бронетехники в Харасте фактически отсечена. В разрушенных кварталах между базой и основной сирийской территорией продолжаются бои, ввиду чего снабжение базы по поверхности практически невозможно. Вместе с тем, сирийские источники указывают на наличие подземных тоннелей, по которым сохраняется сообщение с базой.2. Утром 4 января боевики озвучили ультиматум гарнизону, дабы тот сдался в течении двух часов. Защитники ответили отказом, после чего бои возобновились. Основу гарнизона составляют солдаты Республиканской гвардии, местного ополчения и "Щита Каламуна". Сирийская армия в ответ выдвинула свой ультиматум боевикам, потребов от них очистить районы в районе Харасты добровольно, после чего начала активный обстрел позиций боевиков из ствольной артиллерии и РСЗО. Боевики "Ахрар-аш-Шам" и "Фаллах-аш-Шам" пока упорствуют.3. Для деблокады базы в разрушенной жилой и индустриальной застройке концентрируются части 4-й танковой и 9-й дивизий САА, штурмовые группы которых должны в течении ближайших суток попробовать зачистить застройку вплоть до базы и восстановить утраченные позиции.4. Серьезную помощь гарнизону оказывают ВКС РФ и ВВС Сирии наносящие систематические удары по прилегающим к базе районам, нанося серьезные потери боевикам и мешая им концентрировать силы для атаки.5. Обострение в Харасте привело к тому, что позакрывались КПП действующие в рамках режима урегулирования. Основной причиной активности боевиков является попытка облегчить положение коллег в Северной Хаме и Идлибе, которые отступают под натиском САА. Создание проблем в Харасте, это в первую очередь попытка оттянуть сюда хотя бы часть резервов САА и сил авиации. Неблагоприятная для САА конфигурация выступа в Харасте, облегчала планирование и осуществление удара, который привел к блокированию базы.6. Сами бои носят чрезвычайно кровопролитный характер – обе стороны с конца декабря потеряли в ходе боев в Харасте по несколько десятков человек убитыми. У сирийцев погибло как минимум 2 генерала и 2 полковника. Один из характерных моментов – захватив одно из зданий, где погибло от 8 до 12 сирийских солдат, чуть позже оно было полностью разрушено бомбардировками с воздуха – погибло до 15 боевиков. Боевики также заявляют, что за последнюю неделю взяли 11 пленных.Район боев. Министерство ирригации.Несмотря на огромное напряжение боев, проходят они по сути на достаточно локальном участей, напоминая события лета 2016 года в Рамусехе.Техника "Щита Каламуна" в районе Харасты.Сирийкие танки в райне Харасты.Бомбардировщик ВВС Сирии.Иранский БПЛА.Пехота 9-й дивизии САА готовится к боям за Харасту.Полковник 9-й дивизи инструктирует штурмовые группы перед атакой.Подкрепления из 4-й танковой дивизии.Защитники военной базы в Харасте.Сирийский лейтенант в госпитале. Выжил после пулевого ранения в горло.Потери в командном составе.Погибшие сирийские солдаты.Бои в Харасте. 1-2 января.Артиллерия боевиков обстреливает базу.Пехота боевиков на подступах к базе.Активист "Белых касок" убитый в результате авиаудара ВКС РФ.

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«Ъ»: в Сирии в результате обстрела исламистов уничтожены семь российских самолетов

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»

Авиабаза Хмеймим в Сирии 31 декабря подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два военно-дипломатических источников.

Как сообщается, вследствие обстрела «были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72».

Также был уничтожен склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

По данным издания, ранения могли получить более десяти военнослужащих.

Источники не привели дополнительных подробностей.

В Минобороны России инцидент пока не комментировали. Отмечается, что военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По данным Минобороны, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось, причиной стала техническая неисправность.

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Отрезать голову змее: главари крупнейших банд Идлиба уничтожены в Сирии (ФОТО)

Террористы на границе Идлиба и Хамы понесли большие потери после того, как был убит ряд главарей крупнейших бандформирований. В среду, 3 января, армейцы ликвидировали военного командира группировки «Ахрар Аш-Шам», руководившего исламистами в этом регионе. Об этом сообщили сами боевики в своих социальных медиа, они же опубликовали фотографию убитого (см. фото 1). По данным сирийцев, главарь «Ахрар Аш-Шам» шейх Юсеф Халед Аль-Юсеф был уничтожен бойцами Tiger Force во время боёв. Юсеф являлся одним из старых командиров джихадистов, захвативших столицу провинции Идлиб в 2015 году; он считался опытным лидером и играл важную роль в «Ахрар Аш-Шам». Теперь группировка должна будет найти другого компетентного главаря, который будет руководить боевиками в юго-восточной части Идлиба. Главарь другой воинствующей исламистской группировки «Файлак аш-Шам» был убит во вторник, его автомобиль подорвался на фугасе, который был установлен вдоль дороги в провинции Идлиб. В официальном заявлении бандформирования говорится, что командир «Файлак аш-Шам» Алаа Наджар (фото 2) сразу же погиб от взрыва недалеко от города Аль-Дана на севере Идлиба. Недавно боевики «Файлак Аш-Шам» вступили в битву на юго-востоке Идлиба, чтобы помочь другим бандам отразить наступление Сирийской армии. Никто не взял на себя ответственность за ликвидацию этого главаря. А 1 января в Идлибе был уничтожен китаец Абу Омар аль Туркестани (фото 3) — высокопоставленный командир для нескольких групп, связанных с «Аль-Каидой»* («Союз Исламского джихада (IJU)», «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана в Сирии» (TIP). 29 декабря в Идлибе «Тигры» уничтожили командира боевиков Ибрагима Диаба (фото 4) и его брата. Читайте также: На Украине боятся российскую группировку войск, вернувшуюся из Сирии * запрещенная в РФ террористическая организация.

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В порту Сирии «застряли» 10 украинских моряков

В Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца. Об этом сообщил руководитель проектов одесской благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко. По его словам, накануне в его организацию обратились родственники моряков. В частности, речь шла о жителе Одессы, пятерых херсонцах, трех жителях Николаева и киевлянине. Как рассказал Шевченко, украинцы 4 месяца назад заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан — на борт судна. Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, после чего отказался возвращать, чтобы «они сидели на борту и не бродили где-то». Шевченко акцентировал, что зарплату морякам не выплачивают. Долг уже превысил 50 тысяч долларов. На борту судна груза нет, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта. Как отметил Шевченко, в результате вмешательства дипломатических служб Украины удалось добиться того, чтобы на борт хотя бы в минимальном объеме поставлялись вода и провизия. При этом украинцы не могут вернуться на родину, поскольку капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна, так как в неуправляемом состоянии оно создает прямую угрозу судоходству и экологии. Документы морякам до сих пор не вернули. «Ждем реакции со стороны Министерства социальной политики и правоохранительных органов Украины на действия посредника при трудоустройстве», — отметили в «Ассоль». Читайте также: ВСУ несут большие потери от огня снайперов: новый список убитых на Донбассе

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Обстрел Хмеймима 31.12.2017

В дополнение к информации о разбившемся в Хаме Ми-24 (вертолет зацепился за провода ЛЭП), в результате чего погибло два члена экипажа.По данным "Коммерсанта" авиабаза Хмеймим подверглась минометному обстрелу 31 декабря, в результате чего были уничтожены или выведены из строя 4 Су-24, 2 Су-35С и 1 Ан-72 + уничтожен склад боеприпасов. Ранения получили более десятка военнослужающих.Официальных комментариев по поводу этой информации пока нет.. Если подтвердится, это будут самые крупные разовые потери в мат.части за всю сирийскую кампанию. В общем, ждем либо официальных подтверждений, либо опровержений.Стоит отметить, что попытки атаковать базу предпринимась и ранее. За несколько дней до описываемых событий, комплексы "Панцирь" сбили несколько ракет запущенных по авиабазе + в начале января российские системы ПВО сбили несколько беспилотников боевиков.Активность боевиков в Латакии очевидно связана с попытками затруднить операции ВКС РФ по поддержке наступления сирийской армии в северной Хаме, где фронт "Ан-Нусры" очевидно прогибается.По мере продвижения САА на север, конфигурация Эль-Латаминского выступа приобретает все более опасные для боевиков очертания.

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