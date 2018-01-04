Новые технологии: «Тирада-2» – линия защиты России в космосе

В России уже скоро на вооружение поступят новейшие мобильные радиоэлектронные системы, способные выводить из строя спутники связи противника. Один из подобных многообещающих проектов – «Тирада-2», над которым российские «оборонщики» работают с 2001 года. Проект многомиллионный. Задача: радиоэлектронное подавление (поражение) космических спутников.

Как отметил российский военный эксперт Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, американцы также работают на этом направлении, желая взять верх над Россией и другими потенциальными противниками. Такова современная реальность.

Кто первым сумеет уничтожить на орбите космические спутники, того и стратегическое преимущество. Поэтому разработка различных средств и систем космического перехвата так активно ведется в мире. Да и нет гарантий, что американские военные эти средства еще не испытывают.

Помимо систем радиоэлектронного поражения, существенное значение имеет разработка таких средств, как лазеры, высотные истребители, корабли, постоянно находящиеся на орбите, средства раннего оповещения, контролирующие ситуацию в мире, в том числе фиксируют ракетные пуски. Россия же должна быть готова ко всему, поэтому аналогичные средства разрабатывают, испытывают, готовят к передаче на вооружение в войска.

Впрочем, в прошлом году российская армия не обошлась без «подарков» в виде обновленного стрелкового оружия, истребителей, вертолетов, новых подлодок и кораблей. Одной из интересных новинок оказался ручной пулемет РПК-16, заменивший прежний РПК-74. Подойдет новинка и для обычных войск, и для отрядов спецназначения.

Новшество – система прицеливания, расположенная на крышке ствольной коробки плюс телескопический приклад, благодаря которому под любого стрелка можно будет настроить диапозон регулировок. Да и тактический глушитель ПМС снизит уровень шума при выстреле, сберегая слух у стрелка и уменьшая вспышку дульных газов.

Истребитель Миг-35, дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» для Северного флота, ударный вертолет МИ-28УБ с двойным комплектов системы управления на основе гидромеханики, боевая машина «Терминатор» и другие новинки укрепят безопасность нашей родины.

Ничто не будет лишним, когда на кону стоят мирная жизнь россиян и наше будущее в качестве независимой и сильной страны. Недаром так популярно в России выражение: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!».