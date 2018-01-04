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«Мычание» главы ЦБ в Госдуме – разворованные триллионы не вернутся, народ продолжит нищать!

21:23. 4 января 2018 Просмотров - 613 10 коммент. Опубликовал:

orig

 Из вопросов заданных в Госдуме, Э.Набиулина умудрилась не ответить ни на один. Лишь пожимая плечами, как бы извиняясь и даже соглашаясь с парламентариями, Председатель ЦБ подтвердила худшие опасения об ошибочности денежно-кредитной политики, осуществляемой её ведомством. Это означает, что разворованные деньги из лопнувших банков не вернутся, никто не понесёт ответственность, а население продолжит нищать!
 
В преддверии выступления в Нижней палате российского Парламента, денежно-кредитную политику (ДКП) г-жи Э.Набиуллиной осудил другой известный «слуга народа» Министр экономического развития.
 
«Кредитная активность банковской системы в корпоративном секторе притормозилась - это прямое следствие комбинации ДКП Банка России и действий по наведению порядка с точки зрения активности банковских организаций», - сказал М. Орешкин.

2 часа представители системной оппозиции атаковали Эльвиру Набиуллину острыми вопросами на текущую российскую действительность. Припомнили народные избранники: падение реальных доходов населения, высокие ставки по кредитованию, что сдерживают рост реального сектора экономики, отсутствие возбуждённых уголовных дел по отношению к проворовавшимся банкирам, а также бахвальство всех чиновников финансово-экономического клана о рекордно низкой инфляции в 3%.

Инфляция в 2,8% привела к обнищанию населения

«Уважаемая Эльвира Сахипзадовна, если вы спросите бизнес, что ему важнее, они вам ответят, что рентабельность бизнеса должна быть выше стоимости (привлечения) денег. И вот это будет условием экономического роста. А не низкая инфляция, о которой вы говорите нам постоянно. Сейчас вы добились низкой инфляции, но у нас рост экономики сейчас достигнут 1,8 и падение доходов населения. Так, может, мы не тем путём идём, Эльвира Сахипзадовна? Потому что реальность российская вас опровергает. Объясните, пожалуйста. Спасибо!» - задал вопрос депутат Госдумы Валерий Гартунг.

В ответ, глава ЦБ не нашла ничего лучшего кроме, как согласиться, что инфляция не является самоцелью, а приводит к обретению неких благ, например, сохранению сбережений граждан. На первую часть вопроса депутата, о стоимости денег для бизнеса и снижении реальных доходов населения из-за осуществляемой ДКП и приводящей к «усушке» экономики, Эльвира Набиуллина не ответила. Цитирую -

«Я полностью согласна с вами, что инфляция не является самоцелью. Низкая инфляция нужна для того, чтобы те деньги, которые заработали наши граждане, их сбережения не обесценивались. Низкая инфляция нужна для того, чтобы бизнес мог планировать инвестиционные проекты»

На тему инфляции высказался депутат от фракции ЛДПР Сергей Катасонов:

«Если вы на протяжении последних лет так стремились к цифре в 4%, у меня к вам простой вопрос: а почему мы проскочили-то? Как так получилось, что мы проскочили мимо этого показателя? Почему мы в 2,8 то ушли? Вы монетарными способами воздействуете на инфляцию. Вы снижаете доходы населения, вы снижаете возможность кредитования предприятий. Но как же тогда мы проскочили 4%? Это говорит о том, что вы вообще не управляете этими процессами!»

Развал финансового сектора и отсутствие посадок банкиров

«Недавно, Государственная Дума приняла протокольное поручение и получила ответы из всех силовых ведомств о судьбе пропавшего триллиона, только в двух банках «Открытие» и «Бинбанк». Получены ответы: никаких дел, никаких следственных действий и даже доследственных проверок не ведётся, по причине отсутствия обращений на эту тему из Центрального банка», - поведал депутат Госдумы Олег Нилов. – «Вопрос: почему Центральный банк так пассивно наблюдает за таким якобы форс-мажорным испарением триллионов рублей? Почему нет ответственности за мониторинг, нет ответственности уполномоченных представителей ЦБ в коммерческих банках? Мы раз за разом наблюдаем очередное банкротство или, как в данном случае, санацию. Когда деньги вернуться?»

На вопрос передачи информации и написания заявлений в следственные органы глава Центробанка предпочла промолчать, также, как и на тему возврата народных денег. Однако, как заядлый бюрократ предпочла углубиться в оптимизацию внутренних процессов ЦБ. Цитата:

«Для того, чтобы надзорная деятельность банковская была более эффективной, мы перестраиваем и свои внутренние процессы. Могу подробнее рассказать. Но нам нужно усиление ответственности собственников и менеджеров. Банками управляют не надзорные органы, а собственники и менеджеры», - подчеркнула глава ЦБ.

Эпилог

Несмотря на резкую критику со стороны оппозиционных фракций, отчёт был принят Госдумой подавляющим количеством голосов. За - проголосовало 316 парламентариев и только 22 народных избранника высказались против принятия отчёта Центробанка.

Я не зря употребил слово «народные избранники», внимательнее запомните этих 22 Человек и других 316 депутатов, которые потом, будут класться в том, что они ничего плохого не делали, только кнопочки нажимали...

 

Метки: ГД
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10 коммент.»

  • 2409 1721
    Владимир 4 января 2018 в 22:21 Ссылка Пометить
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    «Народные избранники» – очередная ложь. Народу дали право голосовать за партии, а те назначают «народных избранников».
    ЦБ – зловредный (вражеский) чип в нашем механизме.

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      jackomb Владимир 4 января 2018 в 22:37 Ссылка Пометить
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      Самое главное коллега, что это происходит именно сейчас, при правлении нынешнего президента. А ведь наше общество собирается дать ему карт бланш ещё на шесть долгих и скорее всего тяжёлых лет. Стоит хорошенько по думать, а стоит ли овчинка выделки?

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      • 382 233
        Михаил jackomb 4 января 2018 в 23:05 Ссылка Пометить
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        Не карт-бланш, а поставила задачи – вечевсенародное.рф/wp-content/uploads/2016/11/ПОДПИСНОЙ-ЛИСТ-PDF.pdf за выполнение которых будет нести Личную ответственность.

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  • 5713 4436
    Евгений 4 января 2018 в 22:29 Ссылка Пометить
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    Как объяснить тот факт, что банкротство Российских банков покрывается за счёт бюджета РФ, а свою прибыль в количестве 6 трлн.руб Эльвира Сахидзадовна в конце 2017 года перевела в США на покупку Трейджерис?
    Это преступная деятельность ЦБ РФ!!! Где уголовные дела против Набиулиной?

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      jackomb Евгений 4 января 2018 в 22:42 Ссылка Пометить
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      Государством правят главные бухгалтера, а президент похоже сделать не чего не может или не хочет, ответа на этот вопрос у меня просто нет, настолько всё не логично в нашем государстве…

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    • 382 233
      Михаил Евгений 4 января 2018 в 23:06 Ссылка Пометить
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      А где уголовные дела против Генпрокуратуры, СКР?

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        Руса Михаил 5 января 2018 в 0:35 Ссылка Пометить
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        Соглашусь с вами.
        По каждому случаю хищений, преднамеренного банкротства, отзыва лицензии у
        банков в первую очередь должны работать прокуратура, ОБЭП, СКР и ФСБ.
        Причем, не дожидаясь как отреагирует ЦБ.

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  • 3472 2982
    александр 4 января 2018 в 22:58 Ссылка Пометить
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    Какие дела и посадки? Разворовывание шло под неусыпным контролем ЦБ. Банки нужно было разворовать и зачистить поле для Сбера. Зачищает поле зам Набиулиной В.Поздышев гражданин Франции и близкий родственник Грефа. Набиулина, депутаты, правительство и Путин это одна олигархическая банда захватившая власть. Время от времени банда устраивает бутафорские выборы для народа.

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  • 15 9
    Александр 4 января 2018 в 23:42 Ссылка Пометить
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    Именно там в думе должны изменить конституцию так чтоб государство вновь смогло управлять своими деньгами а не спрашивать с Наебулиной – “где деньги зин”

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