«Мычание» главы ЦБ в Госдуме – разворованные триллионы не вернутся, народ продолжит нищать!

Из вопросов заданных в Госдуме, Э.Набиулина умудрилась не ответить ни на один. Лишь пожимая плечами, как бы извиняясь и даже соглашаясь с парламентариями, Председатель ЦБ подтвердила худшие опасения об ошибочности денежно-кредитной политики, осуществляемой её ведомством. Это означает, что разворованные деньги из лопнувших банков не вернутся, никто не понесёт ответственность, а население продолжит нищать!

В преддверии выступления в Нижней палате российского Парламента, денежно-кредитную политику (ДКП) г-жи Э.Набиуллиной осудил другой известный «слуга народа» Министр экономического развития.

«Кредитная активность банковской системы в корпоративном секторе притормозилась - это прямое следствие комбинации ДКП Банка России и действий по наведению порядка с точки зрения активности банковских организаций», - сказал М. Орешкин.