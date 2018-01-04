Мир на Украине наступит, когда президентом станет Александр Захарченко

Источник: gosnovosti.com

Публицист, лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков на этой неделе заявил, что война на Украине закончится только тогда, когда руководство страны полностью сменится. Такую мысль он высказал в ходе политического ток-шоу, которое идет на одном из центральных российских каналов.

Стариков подчеркивает, что Украине необходим сильный лидер, сравнимый по уровню с Богданом Хмельницким – только такой человек сможет объединить страну и прекратить гражданскую войну внутри нее.

Политик напоминает, что к военному противостоянию на юго-востоке Незалежной привели государственный переворот и незаконная смена власти. Поэтому при Петре Порошенко война так или иначе будет продолжаться.

Ведь жители Донецкой и Луганской Народных Республик не хотят отказываться от возможности говорить на русском языке, надеются сохранить созданную веками связь с русским миром. В то же время Киев преследует свои, прозападные, интересы и явно не намерен идти на перемирие и сотрудничество с Донбассом.

«Гражданская война в Украине идет, потому что был совершен государственный переворот. И эта причина не устраняется. Донбасс не готов отказаться от того, чтобы быть русским и получить право спокойно говорить на русском языке. А в Киеве никто не собирается арестовывать и выяснять, как же действительно стреляли снайперы, кто организовал этот государственный переворот. А значит, война будет в какой-то форме продолжаться», — считает Николай Стариков.

Поэтому Стариков уверен, что решить эту проблему сможет только новый сильный лидер, который придет на смену Порошенко и объединит страну. По мнению лидера партии «Великое Отечество», таким человеком может стать Александр Захарченко.

«Захарченко — очень хороший кандидат. Он авторитетен в народе и достаточно жесткий», — подчеркивает Стариков.

Источник: nstarikov.ru