Больше американцам поговорить, видимо, не о чем. Мифическое вмешательство России в дела суверенных государств, желание повлиять на выборы в других странах – вот что пытаются доказать фантазеры и мистификаторы в Белом доме уже на протяжении года. Но игнорировать Россию себе дороже. Европа демонстрирует все меньше желания идти на конфронтацию. Репутация США давно под вопросом. И вот Кондолиза Райс решила провернуть очередную аферу… на этот раз с российской молодежью.

Бывший госсекретарь США в интервью Cicero заявила, что Москва бьет в самое сердце демократических процессов на Западе, поэтому немецкие и американские политики не должны забывать о «тёмных сторонах российской политики». Акценты были расставлены и на якобы конфронтационном поведении России в отношении НАТО и стран Евросоюза. Ему необходимо противодействовать совместными усилиями, но без изоляции России.

Изоляция России… само утверждение звучит нелепо и смешно. Райс просто признала бессилие Вашингтона в этом вопросе. Им придется сотрудничать с Москвой, без участия которой не решить многие важнейшие международные вопросы, включая укрепление системы глобальной безопасности. Другое дело, что Кондолиза Райс спит и видит Россию в подчиненном положении: Штаты диктуют Кремлю, что, когда и как необходимо сделать, а российские власти на задних лапках спешат исполнить пожелания «гегемончиков».

Насколько увенчались успехом попытки Вашингтона подчинить себе Россию, мы уже видим: КПД антироссийской стратегии равен нулю. Но попытки оставлены не будут. Слабое место в любой стране – неокрепшие детские и подростковые умы, юношеский максимализм, желание горы свернуть, но сделать в своей стране жизнь лучше. Поэтому так важно американцам внушить свои мысли и желание российской молодежи.

Молодежь – будущее любой страны. Носители ее культурных ценностей, традиций, истории, за счет которой страна развивается, сохраняется и движется вперед своим национальным курсом. Сбить настройки при желании можно, что повлечет за собой трагические последствия для будущего конкретного народа. Его успехи и поражения зависят от того, насколько здоровой и цельной останется молодое поколение. Именно на них и ориентирует сейчас Райс американских политиков.

Не сотрудничать она призывает американцев и немцев с российской молодежью, а развратить псевдоценностями, что практикуют на Западе. Лишить их нравственной основы. Как взорвали изнутри Советский Союз, так планируется взорвать современную Россию. При этом желают, чтобы Москва делала грязную работу в сфере борьбы с международным терроризмом. При этом Штаты все еще поддерживают боевиков на Ближнем Востоке.

Ну, и напоследок: пристальное внимание Райс к Берлину также имеет объяснение: немцы все чаще говорят, что пора нормализовать отношения с Россией. Россия и Германия способны сформировать такой полюс силы в Европе, что США вылетят с треском за Атлантику. Поэтому необходимо поставить немцев на свое место в трансатлантическом стойле, заставить их увеличить военный бюджет и взять на себя больше ответственности.

Ну да, конечно. Германия однажды взяла на себя больше ответственности… в годах сороковых прошлого века. Чем все закончилось, мы уже в курсе. В любом случае, Райс проговорилась. Американцы хотят подвергнуть обработке российскую молодежь, а Берлин заставить отвернуться от России. Принцип «Разделяй и властвуй!» все еще актуален, не так ли?