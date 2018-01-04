“Дорогие друзья” уже начали сливать президента или своя рубашка ближе к телу?

Американские санкции ударили по российской оборонке

Альфа-банк перестает обслуживать военную промышленность из-за американских санкций. «Новый бюджет мы уже рассчитываем с учетом реализации этих рисков», — пояснил Business FM первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев

Один из крупнейших частных банков страны перестает обслуживать военную промышленность. Альфа-банк известил российские оборонные предприятия, что приостанавливает сотрудничество из-за американских санкций. Об этом Business FM сообщил первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.

По его словам, за последние годы объем бизнеса банка, связанного с оборонкой, значительно вырос. Однако до разъяснения деталей американских санкций «Альфа» вынуждена прекратить сотрудничество, заявил Олег Сысуев:

Олег Сысуев первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка

«Как и другие крупнейшие банки, в том числе и государственные, в результате объявления санкций мы действительно заблаговременно предупредили наших контрагентов, компании оборонных предприятий о том, что мы до уточнения всех условий санкций не сможем работать с ними в прежнем ключе на прежних условиях, и везде нашли понимание такой нашей позиции. Что касается объема бизнеса, который мы вели с оборонными предприятиями, да, он за 15 лет — примерно столько мы работаем с компаниями, представляющими оборонный комплекс, — достаточно сильно вырос у нас, это была такая заметная часть нашего бизнеса. Но новый бюджет мы уже рассчитываем с учетом реализации этих рисков и видим, что и при самом худшем сценарии развития событий, когда мы не сможем работать вообще с этими предприятиями, мы собираемся показать результат, по крайней мере, не хуже, чем в 2017 году. Будем искать другие отрасли, будем искать другие компании, я думаю, что найдется место на рынке для наших предложений»

В течение ближайших недель американский Минфин выпустит разъяснения по поводу применения принятых полгода назад санкций.

Ранее российские СМИ сообщали, что правительство намерено создать специальный банк, который будет монопольно обслуживать оборонку, где все расчеты будут вестись только в рублях. По данным журналистов, его могут создать на базе «Глобэкса», который еще десять лет назад отдали на санацию государственному Внешэкономбанку. Исторически военно-промышленные предприятия в основном работали со Сбербанком и ВТБ.