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Боги, где вы? Ау…

15:25. 4 января 2018 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

Боги, где вы? Ау…
Автор: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять

В редакцию НСР пришёл такой вопрос: “Почему, обращаясь к Родным Богам, человек в ответ ничего не чувствует или не получает помощи ?”

Для того, чтобы ответить на этот вопрос подробно и обстоятельно и была записана эта Беседа.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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