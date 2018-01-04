Боги, где вы? Ау…
Боги, где вы? Ау…
Автор: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять
В редакцию НСР пришёл такой вопрос: “Почему, обращаясь к Родным Богам, человек в ответ ничего не чувствует или не получает помощи ?”
Для того, чтобы ответить на этот вопрос подробно и обстоятельно и была записана эта Беседа.
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Источник: www.youtube.com