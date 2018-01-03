Знакомьтесь: традиционная семья

В очередной статье постоянного автора ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышева из Донецка, автор размышляет на тему, что такое семья. И какова она — традиционная семья…

Семья должна стать традиционной в полной мере

В 2018 году в России начнут действовать новые меры материальной поддержки семей с детьми. Это выплаты на первого ребенка, помощь государства по ипотеке, обеспеченность яслями и др. Плюс продлевается действие программы материнского капитала. Считается, что эти меры помогут улучшить демографию. Однако они носят не демографический, а социальный характер и представляют собой меры материальной поддержки семей, т.е. помощь в том, что имеет минимальное влияние на рождаемость.

Наше демографическое мышление построено на неверных посылках. Мы пребываем в гипнозе «финансизма» и считаем, что для выздоровления семьи нужно просто «вливать» в нее деньги. Представьте себе, что в больнице уже много лет лежит ваш тяжело больной родственник. Ему не становится гораздо лучше, и он продолжает находиться в тяжелейшем состоянии. А мы, вместо того чтобы лечить его, считаем, что нужно просто давать ему денег. Да, это скрасит его пребывание там, но НЕ вылечит. Примерно тот же самый прием используется по отношению к семье. Семью даже не пытаются лечить, а просто материально ей помогают. Даст ли это демографический эффект? Нет. Больному нужно помогать, но прежде всего больного нужно лечить!

Тот, кто работал на земле, знает, что плодоносить будет только здоровое дерево, давать потомство будет только здоровое животное. Все живое дает потомство только в здоровом состоянии. Нынешняя же семья нездорова, и ожидать от нее обильных плодов, т.е. деторождения, бесполезно. В чем нездоровье семьи? В том, что она стала институтом и относятся к ней, как к институту, такими вот мерами: у вас проблема – нате вам денег.

Могу сказать и по-другому. Семья перестала быть традиционной. Если мужчина и женщина заключили брак, это только первый шаг к ее созданию. К сожалению, подавляющее большинство семей традиционными не являются, поскольку живут не традиционными представлениями о семье, а представлениями ХХ века. А они являются извращенными. Могу их перечислить по пунктам.

Во-первых, это установка на малодетность – родить одного, максимум двух (при благоприятных условиях).

Во-вторых, это сама установка, что родители «принимают решение о рождении ребенка». От одних этих слов меня бросает в дрожь. Потому что жить в браке, избегая детей, – это избегать друг друга, это обесценивать сам брак. Это позор. Ожидать от такого позорного «брака», что он будет многодетным, бесполезно.

В-третьих, это готовность убивать своих детей.

В-четвертых, это установка на то, что работать должны оба родителя, а воспитывать – это дело тети в садике, учить – дело тети в школе.

Как же выглядит традиционная семья? Прежде всего, она создается в Боге и является иерархичной. Жене глава – муж, а мужу – Бог. Семья же неверующих по определению не является традиционной, поскольку там нет иерархии. Из-за этого она не будет и многодетной (исключения очень редки). Ведь современные супруги вообще не понимают своего предназначения.

Во-вторых, в традиционной семье детей не «планируют», а любят. И дети являются плодом любви, а не плодом «плана». А уж когда семье дастся новый ребенок, это только Богу известно. Дело супругов – не идти против Бога и воздерживаться друг от друга только на время поста и молитвы (см. 1 Кор. 7:5), а не жить для себя по принципу «максимум удовольствий, и никаких детей, а то дорого». Это человекоубийство, это убийство будущего.

В-третьих, в традиционной семье беззащитных детей не убивают. Что мы хотим исправить в демографии, если государство убивает детей!? Какое народосбережение? Детей вырезают, как скот. Я понимаю, что народ не готов к тому, чтобы вообще не убивать, но хоть какие-то потуги в ограничении убийств должны быть. Пока же нет никаких. В этих условиях все призывы к улучшению демографии останутся пустыми словами. Но самое страшное, что люди хотят убивать. Государство разрешает это делать, но идут на убийство сами люди. Они убивают СВОИХ детей.

В-четвертых, в традиционной семье материальное обеспечение семьи лежит на плечах главы. Жена в основном занимается домашним хозяйство и детьми. Поэтому у нее есть время на детей. Та семья, где женщина поскорее сдает младенца в «камеру хранения» — ясли или детсад, никак не является традиционной. И поддерживать этот институт – это значит разрушать семью. Жена – это, прежде всего, мать, а не работница в своем офисе. Женщин нужно вернуть в семью, а не вырывать из нее.

В-пятых, в традиционной семье детей воспитывают и учат родители. Как минимум они держат процесс обучения под плотным контролем. Вот такая семья традиционная. Та, где обучает детей школа, интернет, улица, — это не традиционная семья. А потом мы удивляемся, почему у нас разорвана связь между поколениями. Да потому, что родители, поклоняясь идолу своего «равноправия», в равной степени не занимаются своими детьми, перекладывая это на плечи государства – садика, школы, «общества», «коллектива». И потом же выдвигают претензии, мол, вы не так выучили моего ребенка. Да нет, это родители вначале его бросили.

В-шестых, традиционная семья создается на всю жизнь. Конечно, все скажут, что они заключают брак на всю жизнь, но спросите о личном отношении к разводам – и вы поймете, почем в России на 100 браков приходится 60 разводов. Потому что брак воспринимается как временное сожительство без обязательств. Не понравилось – разбежались. «Не сошлись». В традиционной же семье это невозможно.

Наконец, последнее. Что такое традиция? По-русски это предание (лат. trans – передача). Традиционная семья – это та, в которой передается слово Божие от родителей к детям. В более общем смысле – мировоззрение своей общности. Что может передать современная семья, если родители в среднем общаются с ребенком 10-15 минут в день? По другим данным, до 40 минут, из которых часть времени уходит просто на совместное сидение перед телевизором. То есть родители толком с детьми не общаются, возлагая все на пресловутую «социализацию». Нет, это не традиционная семья, не говоря уже о том, что у самих родителей зачастую нет твердого мировоззрения.

Много чем ещё традиционное представление о семье отличается от того, которое мы, заблудившиеся люди XXI века, считает традиционным. Наша задача – опомниться и начать с себя. Семью нам строит не государство, а мы сами. Потому и начинать нужно с себя. Другого пути у нас нет.

Автор: Евгений Чернышёв, Донецк