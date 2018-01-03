Взросление Человека (о самом сокровенном – на своём опыте)
Взросление Человека (о самом сокровенном – на своём опыте)
Автор: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять
К нам приходят много вопросов, в которых просят Алексея Орлова – приоткрыть завесу, своей жизни.
А как известно издавна: “Будет вопрос – будет и ответ!”
…в этой беседе Алексей поведал, о том, что он прошёл и испытал сам… и возможно, этот жизненный опыт , кому то поможет стать лучше…
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Источник: www.youtube.com