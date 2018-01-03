Тайные космические программы – подведение итогов.
Видео озвучено по статье, первоисточник которой находится здесь: http://forum.narada-budda.ru/viewtopic.php?p=4065#p4065 за авторством Майтреи Рагнарёк.
И ещё: нас всех ДАВНО УЖЕ обо всём информировали. Несколько своеобразно, и тем не менее - в "фантастических" блок-бастерах и сериалах типа "Секретные материалы" (просмотрите на досуге, особенно полнометражный вариант "Битва за будущее", вы сразу всё поймёте...) сказано НАСТОЛЬКО МНОГО, что дух захватывает от смелости раскрывальщиков смертельно опасной темы. Вся засада в том, что человечество слишком долго (столетиями!) убеждали, что ЭТОГО не существует. Убеждали высокие чины в правительствах стран, убеждали "абсолютно бескорыстные" нобелевские лауреаты и прочие прикормленные жирные коты. Убеждают ДО СИХ ПОР. И вот...Кажется что-то будет сказано... Поживём - увидим. Если поживём...
Всех - с наступающим Новым Годом!