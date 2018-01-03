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Тайные космические программы – подведение итогов.

15:28. 3 января 2018 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Тайные космические программы - подведение итогов.

Итак, господа, пора подводить итоги теме "Тайные Космические Программы" (ТКП) и космическое рабство в интересах нелюдей. Просто послушайте. Выводы (после ознакомления с серией публикаций автора сего поста на эту тему...) делайте сами. И имейте в виду: с начала будущего года начнётся новый этап раскрытия этих взрывоопасных тем, могущий повлечь за собой реальное переформатирование нашего мира. Остаётся открытым вопрос - В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ? Ответ на этот вопрос зависит от каждого читающего...

 

Видео озвучено по статье, первоисточник которой находится здесь: http://forum.narada-budda.ru/viewtopic.php?p=4065#p4065 за авторством Майтреи Рагнарёк.

И ещё: нас всех ДАВНО УЖЕ обо всём информировали. Несколько своеобразно, и тем не менее - в "фантастических" блок-бастерах и сериалах типа "Секретные материалы" (просмотрите на досуге, особенно полнометражный вариант "Битва за будущее", вы сразу всё поймёте...) сказано НАСТОЛЬКО МНОГО, что дух захватывает от смелости раскрывальщиков смертельно опасной темы. Вся засада в том, что человечество слишком долго (столетиями!) убеждали, что ЭТОГО не существует. Убеждали высокие чины в правительствах стран, убеждали "абсолютно бескорыстные" нобелевские лауреаты и прочие прикормленные жирные коты. Убеждают ДО СИХ ПОР. И вот...Кажется что-то будет сказано... Поживём - увидим. Если поживём...

Всех - с наступающим Новым Годом!

 
Метки: Тайные Космические Программы
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