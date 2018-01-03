Сводки от ополчения Новороссии 03 января 2018
18:01. 3 января 2018 Просмотров - 224 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 17:29 Преступные действия ВСУ против оккупированных земель ДНР продолжаются — Басурин.
- 16:41 Служащая НМ ЛНР шлёт новогодний привет с передовых позиций фронта.
- 14:15 Мечты детей прифронтового посёлка услышал Дед Мороз.
Преступные действия ВСУ против оккупированных земель ДНР продолжаются — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Служащая НМ ЛНР шлёт новогодний привет с передовых позиций фронта
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Мечты детей прифронтового посёлка услышал Дед Мороз
К оглавлению | Источник: www.youtube.com