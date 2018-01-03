Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 января 2018

В Минобороны РФ сообщили о крушении в Сирии российского вертолёта Ми-24. Падение машины имело место 31 декабря и произошло из-за технической неисправности.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что вертолет рухнул во время перелета на аэродром Хама. Крушение произошло при жёсткой посадке в 15 км от аэродрома назначения.

«Оба пилота погибли. Борттехник вертолёта получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — подчеркнули в Минобороны РФ.

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