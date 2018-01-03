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Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 января 2018

13:00. 3 января 2018 Просмотров - 514 Нет комментариев Опубликовал:

МОЛНИЯ: Российский Ми-24 разбился в Сирии, оба пилота погибли

МОЛНИЯ: Российский Ми-24 разбился в Сирии, оба пилота погибли | Русская весна

В Минобороны РФ сообщили о крушении в Сирии российского вертолёта Ми-24. Падение машины имело место 31 декабря и произошло из-за технической неисправности.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что вертолет рухнул во время перелета на аэродром Хама. Крушение произошло при жёсткой посадке в 15 км от аэродрома назначения.

«Оба пилота погибли. Борттехник вертолёта получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — подчеркнули в Минобороны РФ.

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Проведён первый в 2018 году брифинг Центра примирения в Сирии

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В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала

фото из открытых источников 

В Сирии три бригадных генерала армии САР погибли за три дня.

Как передает Telegram-канал WarJournal, анализирующий военные конфликты по всему миру, 2 января в ходе боев в Харасте погиб бригадный генерал армии САР Хабиб Махрез Юнис.

Днем ранее там же погиб командир 138-го танкового батальона сирийской гвардии Али Диоп, а 31 декабря в Харасте погиб бригадный генерал сирийских Сухопутных войск Мохамед Дженад.

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Турецкое небо



Коротко на тему вопросов про полеты российских бортов в Сирию и обратно через территорию Турции.
Турецкое воздушное пространство используется уже достаточно давно, чему способствовала нормализация отношений между Россией и Турцией.
Согласие Эрдогана допускать российские военно-транспортные самолеты в турецкое воздушное пространство, снижает зависимость РФ от Ирана, который обеспечивал воздушный мост через свою территорию (включая базу в Хамадане) и территорию Ирака (договоренности с которым облегчались большим уровнем влияния Тегерана на Багдад).
Через Турцию летать конечно ближе и экономнее в плане расхода топлива + можно диверсифицировать каналы снабжения.



В целом, текущий уровень сотрудничества с турками (которые в данном вопросе де-факто помогают оптимизировать логистические операции российской группировки в Сирии) заставляют с иронией вспоминать влажные мечты бандеровцев и Ко, которые ждали, что Эрдоган совсем сорвется с катушек и перекроет Босфор для "Сирийского экспресса". На практике, "Сирийский экспресс" в течении всей войны ходил практически без помех (хотя на пике кризиса в турецкой прессе проскальзывали угрозы затруднить его работу), а с недавних пор к нему добавились и возможности по использованию турецкого неба (хотя осенью-зимой 2015 года риторика Эрдогана и Давутоглу вряд ли давала основания для того, чтобы предполагать полеты российских бортов в Латакию через турецкую территорию). Здесь можно дежурно пошутить про турецкие помидоры, которые заставили Эрдогана умерить гордыню и встать на путь исправления.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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