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Семьеведение – программа разрушения семьи

12:58. 3 января 2018 Просмотров - 212 4 коммент. Опубликовал:

Краткий анализ Программ преподавания семьеведения в школе, который доказывает, что их реализация приведет к разрушению института семьи в России. Это диверсия  разрушения России изнутри

Семьеведение — программа разрушения семьи

1.     Дождались!!! Теперь семейные отношения будут «улучшать»

Последнее  время политики много стали говорить о семье о её важности в жизни каждого человека и повышения образованности на уроках в школе по изучению предмета Семьеведение, с первого по одиннадцатый классы. По рекомендациям ФГОС некоторые Программы Курсов поясняют: «Семьеведение» является логическим продолжением курса «Этика и психология семейной жизни», попытка введения, которого в процесс обучения старшеклассников была предпринята ещё в СССР в последней четверти двадцатого века. Однако отсутствие подготовленных кадров для преподавания нового предмета и наличие закрытых на тот момент тем для обсуждения с детьми стали основными причинами отказа от обучения учащихся средних общеобразовательных школ основам супружества и семейной жизни.»

Может кто слышал об отказах школьников и родителей изучать этот предмет, по причине отсутствия в нем тем о сексе, гендерных отношениях, и пр.? Мне такие факты неизвестны!

Содержание и направленность изучения этого предмета активно сейчас обсуждается. Даже Путин В. В.  1-го января 2018 года призвал к более уважительному отношению к семье. Мне стало интересно. Обнаружил множество хороших предложений. Есть даже курс «Нравственные основы семьи» от православной церкви, правозащитники предложили свои темы, а РАО во главе с Вербицкой Е. А. предложило на рассмотрение Министерства образования специально разработанную Программу….

Знакомый сценарий! Продвигая реформу образования обещали так же много, но в результате имеем разрушенную связь с различными видами производства и даже жизнью общества. Когда об этом заговорили предприниматели, решили по этому же сценарию сформировать единые квалификационные требования: создали общероссийскую Комиссию, издали два Президентских Указа и пр. Итогом имеем различные представления о квалификации в образовании, Министерстве Труда и на предприятиях.  Ради сохранения языка проводили множество мероприятий и даже создали «Общество русской словесности» во главе с Патриархом Кириллом, но язык общения неумолимо превращается в мертвый. Точно по такому же сценарию разрушили науку, о чем в декабре 2017 года заявили в своём письме президенту 400 академиков, докторов наук РАН.

2.     Соровские технологии разрушения семьи

Президент не раз говорил, что «семья неприкосновенна», так как в ней воспроизводится духовная целостность России. В реальной жизни семья, как целостность формирует социальный, нравственный, профессиональный облик человека.  Может его не услышали?

Вот краткое определение понятия: «Семья это основа целостности общества, так как в ней формируются на основе любви и уважения друг к другу все практические формы сотрудничества и взаимопонимания необходимые для достижения блага в любой деятельности. В семье формируется культура, ответственность, взаимопонимание и взаимопомощь, которая часто является жертвенной, так как делается во имя любви. Помогая родному человеку члены семьи в случае необходимости иногда отдают последнее, чтобы помочь   выздороветь, получить должное образование и воспитание. Эти чувства и стремления являются основой патриотизма в обществе».

Почему в предлагаемых Программах Семьеведения нет ни одного пункта, которые поясняли роль любви, жертвенности, как основы патриотизма, практические формы сотрудничества с целью достижения блага, которые являются основой гражданской этики? В Программах представлено некое образование, имеющее свою структуру, но лишенное любви и уважения, как основы и целостности. Семью лишили даже связи с обществом – она анализируется как абстрактное образование, которое существует в любом абстрактом обществе. Семью лишили не только воспитательной функции, но и этике организации сотрудничества. И не только …

Технологии разрушения семьи уже запущены в 38-ми регионах России из 87 –и. По своему содержанию, технологии не изменились. В их основе плюрализм мнений и Соровский анализ с последующим получения синтеза. Он уже позволяет из различных признаков получить синтезируемое название:  «институт семьи», «ячейка общества», малый коллектив» и прочий  набор наименований группового взаимодействия. Целостность понимания семьи, как и смысл семьи при этом исчезает. А сознание школьников и граждан сравнимо с файловым накоплением разнообразной информации. 

Министерство образования и ФГОС отработали и внедренческую технологию реформирования. Она одна и та же для образования, науки и семьи:

  —  в регионы без афиширования высылаются методические рекомендации (которых я не нашёл, но все на них ссылаются) и список литературы из которых предлагается сделать выборку тем для занятий.

— разработанные в школах Программы Семьеведения выкладываются в Интернет и служат базой для составления подобных Программ в школах России.

Эти Программы похожи друг на друга как технологии сборки конструкторов «Лего», позволяя моделировать различные представления из одних и тех же элементов. Так преподаватели обществознания могут создавать свои Программы, историки, психологи, воспитатели и другие преподаватели также могут собирать свои «пазлы» о семье, её роли в обществе и для каждого человека.  Идеология плюрализма мнений становится всеобщей и в оценке значимости семьи.

3.     Навязывание гендерных отношений в Татарстане.

Просмотрел несколько Программ преподавателей Татарстана и везде обнаружил в Программах пункты навязывания гендерных представлений. Не смотря на то, что ислам имеет жесткую позицию неприемлимости их в своей идеологии, тем не менее, преподаватели с татарскими фамилиями включили их в свои Программы. Я не стал называть их фамилии, чтобы не подвергнуть  жесткой критике не только в Татарстане, но и других республиках, хотя они есть в Интернете. Приведем два пункта из одной программы:

— «Гендерные отношения и трансформация гендерных ролей в современном обществе.»;

— «Изучение понятий «гендер», «гендерные роли», «гендерные отношения»».

Термин «гендер» является искусственным и позволил «отрезать» все биологические основания у человека. Так «Гендерные отношения обуславливаются не биологическим полом, а социальным положением человека, его образованием, его материальным положением, его местом проживания.» Казалось бы, можно также определять, что гендерные отношения – это несексуальные отношения между представителями мужского и представительницами женского пола. Но они появляются в своем, уже «извращенном» виде, потому что в этом случае отношения  в семье не регулируются этикой.

Например, можно считать нормой факт появления у пожилого бизнесмена  молоденькой жены или любовницы (любовника), которые не работают, не учатся, ничего не делают по дому, зато постоянно получают дорогие украшения и посещает рестораны. Такое распределение ролей в этой категории в обществе стало  нормой и она пропагандируется нашими СМИ. Если учесть, что 30% женщин являются предпринимателями, то они нередко также выходят замуж за более молодых и заводят себе любовников или любовниц.  Таким образом, термин гендер «протаскивает» возможность организации однополых браков, так как позволяет большой спектр в выделении и распределении и гендерных ролей.

4.     Описание семейных отношений через выделение функций в семье

 У психологов может присутствовать свой взгляд на природу семьи. Поскольку в мире столько психологий, сколько существует объектов, которые можно изучать таким бесконечным количеством инструментов. То  в психологии мы получаем бесконечное количество представлений о семье. Притом, возможное количество мнений о семье, также можно увеличить до бесконечности. В качестве примера проведём экспертный анализ Программы Семьеведения   педагога-психолога Чистяковой И. Г.   

  В частности, она заявляет:  «В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

•         функция удовлетворения потребности в безопасности, защите, внимании;

•         функция удовлетворения потребности в стабильности и постоянстве;

•         функция наделения запасом прочности – душевной, нравственной, интеллектуальной, энергетической подпитки;

•         функция обретения бессмертия;

•         функция самовыражения через творчество;

•          функция развития интеллекта и т.п.»

Обратите внимание, автор Программы понимает, что перечень функций можно продолжить до большого количества. Притом, каждую функцию также можно детализировать до бесконечности. И самое главное, каждая функция имеет количественные параметры — от минимального до максимального. Среднее определяется через их перечисление. То есть, в этом случае учениками будут перечисляться все «недоделки» и «излишества», называться их последствия, и только потом может появиться что-то «среднее» в качестве рекомендуемого. Которое он конечно не запомнит в условиях давления негативных факторов.

Такой травмирующий процесс обусловлен содержанием дисциплины Психология, которая содержит только пограничные и клинические состояния психики. Поэтому психолог, как и врач, диагностирует проблему, а потом предлагает способы её устранения. Поскольку в обоих случаях речь будет идти о каких-то недостатках ребёнка, то происходит  расширение и углубление его неполноценности. Мне часто приходилось слышать от детей и взрослых: «Меня травмировал психолог». Поэтому не удивляйтесь, если ваш ребёнок пришёл из школы и с подозрением смотрит, словно хочет сказать: «Я вам верил, а вы оказывается другие!».

Сейчас собираются во всех школах организовать психологическую поддержку с первого по одиннадцатый класс – психологический климат в школе только ухудшится. В 90-е годы армию психологов привлекали для организации лицеев и гимназий на базе МОУ. При отсеивании школьников, родители которые не могли платить за обучение не церемонились, даже если кто-то из них работал в этой или другой школе. Методика была та же – навешивание психологических и медицинских диагнозов, наличие которых не позволяло учиться в этой престижной школе.

5.     Противопоказания в преподавания Семьеведения.

В таком виде эти Программы необходимо запретить преподавать во всех школах. Они направлены на уничтожение института семьи и травмирование учеников. Особую опасность они представляют для детских домов и интернатов. Дети сохраняют любовь к родителям и своей семье, ради семьи они прощают их грехи. Любая семья для них благо и они готовы жить в качестве усыновлённых.

Эти Программы могут разрушить эту веру и стремления, которые являются основными мотиваторами к жизни.

Отношение к семье, особенно к матери, становится основой идеологии сохранения своего человеческого облика, стремлений выдержать все нагрузки и испытания, когда молодой человек служит в армии, находится в длительной командировке.

Особенное отношение сохраняется у людей, которые были осуждены за какое-то преступление. Иногда у них не сложились отношения с родственниками, но они для него святое, как и такие же как он, с кем живет  семьёй.

Н.В. Мигашкин, нормативный психолог

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: образование
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4 коммент.»

  • 6495 4957
    Павел 3 января 2018 в 13:50 Ссылка Пометить
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    Лет 40 назад мы много слышали о Дюринге только из “Антидюринга” ВИ Ленина.
    И сейчас “нормативный психолог”, тов. Мигашкин не привёл ФГОСов, а только измышления о них.
    Держит, видимо, за идиётов, боясь травмировать сухим слогом этих документов.

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  • 7230 6258
    Вячеслав 3 января 2018 в 13:55 Ссылка Пометить
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    Хотели поменять правильное поведение людей, с социальными обязанностями государства на вседозволенность, жвачку с джинсами и колбасой? Получили… Чего теперь сопли по щекам размазывать?

    Если не нравится, то вот вам ООНовская декларация:

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    Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.
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    Всеобщая Декларация прав человека (Организация Объединённых Наций)

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      Walentin Вячеслав 3 января 2018 в 15:23 Ссылка Пометить
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      Кстати Путин призвал не “…к более уважительному отношению к семье”, а более уважительному отношению к родителям, что не одно и то-же. И что говорит о непричастность его к семьеведению.

      Статья в ООН хорошая. Интересно воспользовался хоть один народ этой статьёй? Думаю что нет. Зато деморатическое бобометание оправдать этой статьёй легко.

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    Walentin 3 января 2018 в 15:10 Ссылка Пометить
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    Сегодня вообще всё касается семьи, отношений, рас, национальностей, половых отклонений и т.д. необходимо исключить из срелней школы. Такая информация является лазёйкой для всех мастей педерастов, диверсантов и сабботажников. Вся эта “наука” прекрассно изложена классиками русской литературы.

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