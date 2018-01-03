Путь Путина

Пока Путину удаётся быть патриотом для патриотов, либералом для либералов, имперцем для имперцев, православным для православных, евреем для евреев, националистом для националистов, космополитом для космополитов и т.д.

Дистанцированность Путина порождает в среде кланов попытки угадать своими «проектами» ту генеральную линию, которая в конечном итоге победит в России в среднесрочной перспективе. Кланы пытаются уже на протяжении 25 лет выработать ту идею, под которую Путин в конечном итоге «ляжет» — на сленге разведчиков — будет завербован. В деле вербовки всегда было так, если тот, кого пытаются завербовать, обладает большей мерой понимания общего хода вещей, то в конечном итоге он завербует вербовщика.



То есть его пока не могут завербовать, хотя эта клановая игра «угадайка» уже породила множество разнообразных проектов на политическом поле. Однако все эти проекты обречены на провал по причине непонимания их кураторами сути текущей ситуации в общем ходе вещей.

Ведь победит тот проект, что будет отвечать всего двум требованиям…

УСЛОВИЯ УСПЕХА

Требования победы того или иного проекта в нынешнем политическом поле довольно простые, однако большинство проектов в политике России им не удовлетворяет.

Итак, проект-пробедитель:



будет нацелен на развитие человеческого потенциала не на словах, а на деле — то есть будет в практике жизни помогать каждому желающему полностью реализовать свой генетически обусловленный потенциал и состояться в качестве человека по своему устройству психики;



будет нацелен на изживание эксплуатации одного человека другим, а значит на переход от толпо-«элитарной» модели общества к реальному народовластию.



Такие требования времени проистекают из понимания происходящей смены логики социального поведения, вызванной изменением соотношения собственной частоты обновления человечества к частоте изменения технологической среды.



Ранее через технологически однородный мир проходило несколько поколений людей. Это позволяло при освоении всего одной профессии жить устойчиво и безбедно в течение всех их жизней нескольким поколениям рода.



Так появились кланы мастеров в той или иной профессии в нескольких поколениях, где разнообразные секреты мастерства, «ноу-хау» передавались строго представителям своего рода, а при особой важности для общества той или иной профессии породили и специфические системы образования и дополняющие их системы посвящения в определённые знания.



Примеры: Александр Македонский, обучение многих античных философов в Египетских храмах, мистерии, специализированные курсы подготовки царей, королей и императоров и тому подобные эзотерические системы.

Сегодня ситуация кардинально изменилась — через жизнь одного поколения людей проходит несколько поколений технологий.



Это требует от людей переработки огромных массивов информации, а значит наибольшей ценностью сегодня обладает не сама по себе фактологическая информация, а в первую очередь методы работы с той или иной информацией, а также и методы настройки собственной психики в те режимы, когда получение новой информации и её обработка становятся наиболее эффективны.



А это такое устройство и режим функционирования психики, которое наиболее полно позволяет раскрыться генетически обусловленному потенциалу вида Человек разумный. Эти обстоятельства в корне меняют требования к построению системы образования, направляя её на развитие потенциала человека, а не на кодирование его психики уже известными алгоритмами поведения и фактами.

«Смена логики социального поведения» http://inance.ru/2015/03/smena-logiki/

На уровне общества в целом это порождает процесс открытия возможностей освоения любой информации всем желающим, что размывает всевозможные закрытые системы образования и системы посвящения в нечто, в том числе и системы передачи знаний по родовым линиям.

Следовательно, любой проект, предлагаемый обществу, который содержит в себе:



преобладание в системе образования массивов фактологии над методами работы с информацией и приведения своей психики в эффективное состояние;



зомбирование теми или иными идеями, навязываемыми в обход сознания и без их осмысленного принятия;



те или иные закрытые системы специализированного обучения, куда закрыт доступ по тому или иному признаку;



те или иные системы инициации или посвящения в ту или иную информацию;



передачу власти или информации по родовым линиям при отстранении от этого других, —



будет обречён на проигрыш в этой игре «угадайка».



А если Путин в итоге ляжет под один из такого рода проектов, проиграв в деле взаимной вербовки, то и он — обречён. Почему мы так говорим о Владимире Путине?

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ГБ-ИСТОВ

«Спецслужбы и государство или почему Путин не любит Сталина. К столетию ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ»

В статье «Спецслужбы и государство или почему Путин не любит Сталина. К столетию ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ» (https://cont.ws/@alex-haldey/802480) её автор делает следующие заключения:

«Профессия определяет мировоззрение. Для учителей все люди — ученики. Для врачей — пациенты и больные. Для судей — подсудимые. Для полицейских — преступники. Для директоров — подчинённые. Для поваров — подлежащие кормлению голодные. Для священников всё человечество — грешники. Для академиков — заблуждающиеся профаны. Весь мир для разведчиков — это либо агенты, либо другие разведчики. Или манипуляторы, или манипулируемые. Они так видят.



Критерий экспертности и мастерства — это способность манипулировать максимально большим числом окружающих людей.



Если не манипулируешь ты, то манипулируют тобой. Для разведчика такое недопустимо. Это брак в работе, признак профнепригодности к профессии».

Если заменить негативно окрашенное слово «манипуляция» более адекватным словом «управление», то смысл будет более чётким. Это перефраз Плутарха:

«Ты правишь, но и тобой правят»

А править можно только на основе большей меры понимания общего хода вещей. Это полностью соответствует основному принципу вербовки общему для всех спецслужб. После этого автор начинает разбирать особенности образования разведчиков:

«Разведчики — народ крайне безыдейный и циничный. Идеология для них — не предмет личной веры, а способ манипуляции агентурой. Под которой рассматривается максимально широкое число людей — вплоть до населения страны». «Аппарат разведки в НКВД изначально во много был сформирован из людей Коминтерна и мировых революционеров, к профессионалам разведки не относящимся и в основном вербовавшим агентуру по идейным соображениям. Это в основном были люди Троцкого». «Люди Коминтерна в составе резидентур разделяли идеи Троцкого о мировой революции и стояли в оппозиции к Сталину с его идеей социализма в отдельно взятой стране. В борьбе Троцкого и Сталина ротация троцкистской команды на сталинскую была делом совершенно необходимым».

Автор говорит о том, что эта ротация была осуществлена, но почему-то далее противоречит сам себе:

«Наши спецслужбы исторически не любили Сталина и в КГБ это было унаследовано всеми сотрудниками, независимо от их убеждений. Как правило, все спецслужбисты были государственниками, и их конфликт с руководителями страны парадоксален оттого, что носил не идеологический, а технологический оттенок».

Во-первых, если ротация проведена и пришли «люди Сталина», почему же они не любили того, кто их привёл? Во-вторых, автор, говоря сначала о разведке (ГРУ), резко переходит на КГБ, хотя это — две различные спецслужбы, которые автор смешивает.



Следует вспомнить, что у руля власти в государстве, как и во главе КГБ, не зря не было никого из ГРУ, а вот из КГБ — были и есть.



К тому же однажды ГРУ было возглавлено выходцем из КГБ, что не говорит о большей грамотности выходцев КГБ, а говорит более о том, что «птенцов генштаба» не особо то и пускали в политику.



А вот с точки зрения методологической грамотности и те, и другие — нищие, иначе Россия уже давно управлялась бы по схеме предиктор-корректор, а не перебивалась от кризиса до кризиса.

«Ликвидация неграмотности: только теперь — управленческой — может начаться в США?» http://inance.ru/2017/03/likbez/

Далее автор говорит о том, что такая нелюбовь у всех спецслужб к Сталину возникла из-за того, что от новых поколений разведчиков удалось скрыть суть конфликта Троцкого и Сталина:

«удалось скрыть, что Троцкий состоял на связи с глобальными банковскими структурами и выражал их интересы, которые противоречили интересам сохранения СССР».

Но автор никак не раскрывает того, а почему Сталин и большевики не смогли ликвидировать троцкистов вроде Хрущёва, которые потом смогли настолько восстановить дееспособность, что организовали переворот 1953 года.

И автор делает на этом основании вывод о мировоззрении Путина, такой, будто он никак не мог получить информацию из других сфер и другого рода, будучи выходцем из КГБ:

«И Путин унаследовал это отношение к Сталину с самого начала службы, углубляя его по мере продвижения по иерархической лестнице в системе КГБ.



Самое интересное, что в спецслужбах, включая Внутренние Войска, сохранили предельное уважение к Берии, но при этом не любили самого Сталина.



К социализму же как к идеологии спецслужбы были предельно равнодушны, ибо партийных чиновников тоже в душе презирали так же, как на фирме сотрудники службы безопасности презирают членов Совета директоров».

Если бы с мировоззрением Путина всё обстояло действительно так, то, на наш взгляд, он бы не смог подняться на уровень глобальной политики, а остался бы заштатным ГБ-истом.

Почему?

О ПРОТИВОСТОЯНИИ ЛИБЕРАЛОВ И СИЛОВИКОВ

Автор статьи ошибся в том, что от новых поколений удалось скрыть суть конфликта «Сталин и Ко — Троцкий и Ко».

Дело в том, что марксисты-троцкисты просто сохранили власть над партией, государством и спецслужбами после чисток 1930-х годов. Сохранили потому, что «мраксизм» был официальной идеологией СССР.



А Сталин не смог с ним вовремя размежеваться и выработать новый понятийный аппарат. В 1952 году он в «Экономических проблемах социализма» смог только дать задание советским ученым — разработать новые понятия вместо понятий политэкономии марксизма. Благодаря неопределённости понятийной базы, против которой фактически и выступил Сталин, марксизм стал по сути выражением псих-троцкизма.

О псих-троцкизме Когда речь заходит о троцкизме, многие воспринимают его как некую дань прошлому, полагая, что троцкизм — это всё, что связано с именем одного из видных ррр…революсионеров XX века — Лейбы Давидовича Бронштейна (кличка — Троцкий), и что троцкизм представляет собой некую модификацию марксизма, а потому в современности троцкизма нет, троцкизм — это лишь «прошлое» КПРФ и других лже-коммунистических партий. Однако дело обстоит совершенно не так. Действительно, именно благодаря деятельности Троцкого, понятие «троцкизм» вошло в политический лексикон не только СССР, но и всего мира.



Такая обширная «география» употребления термина показывает то, что в 20-е годы XX столетия словом «троцкизм» было дано образное определение некой психической особенности, которая была присуща части человечества на протяжении веков. Троцкисты всегда вели себя так, будто в их адрес содержательной критики и не высказывалось, а они сталкивались исключительно с непониманием окружающими правильности их мнений, выражающих абсолютную истину (в этом они идентичны либералам, которые лишь другая их личина).



Этот «приёмчик» сочетался с принципом подавления провозглашаемых ими открыто во весь голос деклараций очень хитрой системой умолчаний. Но именно на основе этих умолчаний они реально действуют в жизни, объединившись между собой в коллективном бессознательном («на словах одно, на деле — другое»). То есть троцкизму в его искреннем личном проявлении благонамеренности свойственен конфликт между индивидуальным сознанием и коллективным бессознательным, порождаемым всеми троцкистами в их совокупности.



И в этом конфликте злобно торжествует коллективное бессознательное троцкистов, подавляя личную (благонамеренность каждого из них совокупностью дел их всех вместе взятых).



Таким образом, псих-троцкизм — это особенность психики, а не особенность той или иной конкретной идеологии. Психическому типу троцкиста могут сопутствовать самые различные идеологии. Поэтому либералы в большинстве своём тоже троцкисты.

Чтобы троцкистов нейтрализовать и от них отстроиться, — потому нужна была альтернативная «мраксизму» теория, которой при Сталине и не было. Кроме того, для троцкизма был характерен внутрипартийный либерализм как необходимый атрибут для сокрытия диктатуры внутрипартийной масонской псевдосоциалистической мафии.



Если идеологические различия (частная собственность — корпоративно-мафиозная как бы общественная собственность) вынести за скобки, то этика западных буржуин-либералов и либералов-марксистов — идентична. Плюс к этому корпоративное обособление спецслужб от остального общества и некая транснациональная этика спецслужб, о которой пробалтывались сами службисты.

«Писал кто-то из наших дипломатов-разведчиков в Штатах: для ФБР-овцев, которые регулярно устраивали в его отсутствие обыски в снимаемой им квартире, он всегда оставлял в холодильнике водочку и закуску с записочкой на тему «кушайте на здоровье», а его коллега мешал ФБР-овской «наружке» и его избили какие-то уличные бандюки.



Этому же ФБР-овцы со своей стороны не мешали, когда требовалось, выполнять его служебные обязанности, поскольку понимали, что он тоже при исполнении своих служебных обязанностей и ему тоже надо отчитываться перед начальством, как и им».

В общем, ни горячие, ни холодные войны не обходятся без неких договоренностей с врагом: так в годы войны связисты по обе стороны линии фронта договаривались о распределении частот в эфире, чтобы своё начальство не ругало их, не отдавало под трибунал за потерю связи в ходе боевых действий.

В деятельности спецслужб то же самое, а их психодинамика во многом идентична психодинамике всего общества.

Сталинцы в спецслужбах не могли обособиться от либералов-троцкистов и либералов-буржуинов по причине отсутствия своей социологии.



Всё же теории науки всегда носят отчасти зомбирующий характер и потому обеспечивают автоматически более или менее единообразное поведение и слаженность действий тех, кто получил на их основе образование, даже в том случае, если получивший на их основе образование нравственно не вполне соответствует их идеалам.



Поэтому история развала СССР сложилась так, как сложилась.

ГБ-ИСТЫ В ПРОЦЕССАХ РАЗВАЛА СССР

На первом этапе развала силовики-ГБ-исты употребляют выращенных ими же пробуржуазных либерал-демократов:



во-первых , для свержения власти «идиотов» из Политбюро и,

, для свержения власти «идиотов» из Политбюро и,

во-вторых, для сброса в ходе развала СССР «чуждых» русскоязычной культуре национальных республик СССР. В результате воцаряется номинально либерально-буржуазная власть. После того, когда сойдёт на нет эйфория толпы от доминирования во власти либерал-буржуинов, ГБ-исты выбрасывают идейных либералов из политической жизни и приводят к власти свою безыдейную холопствующую перед силой и тайной спецслужб периферию (в наши дни она сконцентрировалась — главным образом в «Единой России»), осуществляя толпо-«элитаризм» в концепции национал-вождизма в формах, допускаемых исторически сложившимся обстоятельствами (о национал-вождизме смотри Приложение).



С этого момента на протяжении некоторого периода времени имеет место их пропагандистская война с либерал-буржуинами, жаждущими возвращения в государственную власть.



По итогам этой пропагандистской войны хозяева отечественных либерал-буржуинов, осознав, что процедурным путём формальной демократии к власти им не вернуться, начинают готовить вариант фашистской диктатуры, обвиняя при этом своих оппонентов ГБ-истов в потворстве фашизму.

Но в этом процессе взаимных обвинений, как полагали либералы, все рычаги воздействия на толпу останутся в их руках, поскольку ещё со времён Брежнева и Андропова, установив контроль над всеми средствами массовой информации (СМИ) в СССР, они сохраняли и сохраняют его до настоящего времени, даже те СМИ, которые позиционируют себя как антилиберальные — все (кроме интернета) находятся (в мировоззренческом плане) под полным контролем либералов.

Ахиллесова пята ГБ-истов

Политические оппоненты либералов — ГБ-исты — тоже в мировоззренческой власти либеральных идей. Дело всё в том же, как было и во времена госпереворота 1953 года.



Если тогда не было ничего, кроме «мраксизма», на что можно было бы опереться в вербовке всего населения, то сегодня ГБ-исты опираются на ту социологическую науку (включая и экономику), которую породил западный буржуазный либерализм и которая пришла на смену «мраксизму» в постсоветской России.



ГБ-исты пока до конца не осознали её управленческую несостоятельность, потому не «удосужились» развернуть альтернативную ей собственную аналитику и не посчитали нужным опереться на общественную инициативу тех, кто способен обеспечить подготовку адекватных управленческих кадров для работы в государственном аппарате РФ.



«Мраксизм» их тоже не устраивает. Отказаться от либерального «дискурса» они тоже не в состоянии — на основе чего тогда охмурять толпу?

В результате ГБ-исты не смогли защитить социально-экономическое развитие РФ от мирового финансово-экономического кризиса 2008 года и последующих лет, который похоронил «План Путина».



В результате личная популярность В.В.Путина упала, а режим стал вызывать недовольство у всё более широких масс населения. Последние 10 лет, особенно после того, как идейные либералы были вытеснены из официального политического истеблишмента страны, они всё более убеждались, что народ за эти 20 лет кое-чему научился и на их либеральный трёп уже не ведётся.



На неопределённостях, свойственных «либеральному дискурсу», который используют нынешние ГБ-исты, всё сложнее и сложнее подруливать Русской цивилизацией. А тут ещё население само занимается собственным просвещением в вопросах прошлого.

Интернет и сталинизм

С быстрым ростом числа пользователей интернета (последние 5 лет эта динамика в России — была самой высокой в мире и к 2009 году — их число превысило 40 млн.) — всё пошло совсем не так, как они себе представляли.

По данным Всероссийского омнибуса GfK, в 2016 году аудитория Интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет — 70,4%, что составляет порядка 84 млн. человек.



По данным Mediascope (http://mediascope.net/press/news/744498/), ежемесячная аудитория интернета в октябре 2016 — марте 2017 года достигла 87 млн. человек в возрасте 12 — 64 лет, что составило 71% от всего населения страны (как следует из отчёта, здесь имеется в виду население России в возрасте 12 — 64 лет).

Поэтому ГБ-исты начали тестировать общество на предмет поддержки широкими слоями населения буржуазно-либеральных представлений о смысле жизни. С этой целью ими были запущены проекты «Имя России» (2008 год) и «Суд времени» (2010 год).



Результаты тестирования явились для них шоком: после 25-летней оголтелой клеветы на Сталина и большевиков всеми либеральными СМИ, они увидели, что общество стало в большинстве своём — сталинистским.

«Сколько россиян поддерживает деятельность Иосифа Сталина»

При этом люди, даже и не особо любящие Сталина, дают при этом весьма однозначную оценку и Хрущёву, и Ельцину, и Горбачёву:

«По данным опроса Левада-центра Топ-3 нелюбимых исторических лидеров россиян занимают, соответственно, Горбачёв, Ельцин, Хрущёв» (https://www.rbc.ru/politics/15/02/2017/58a33b919a79472a55281e2a).

А ГБ-исты таких прямых и определённых оценок дать не могут, поскольку тогда они подорвут основы своего «либерального дискурса». Но динамика даёт о себе знать и с ней надо что-то делать:

К тому же тревожным звоночком для ГБ-истов должно быть падение рейтинга Андропова — одного из «отцов» КГБ и нынешнего ФСБ с 47 до 37% (с апреля 2006 года по январь 2017 года).

БУДЕТ ЛИ ПУТИН С ЭТИМ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ?

Имеет ли Владимир Путин за душой проект, который отвечает вызовам времени и проводит его в жизнь, никак не оглашая тихой сапой, либо действует по целесообразности, чувствуя текущий момент и ощущая, что предлагаемые кланами проекты не соответствуют требованиям времени и потому дистанцируется от них, возможно ожидая, когда соответствующий времени проект выкристаллизуется в обществе в виде кадров, способных отвечать вызовам времени?



Если бы Владимир Путин имел за душой такой проект, он должен был заниматься подготовкой кадров в его русле на протяжении предыдущих 17 лет (хотя вроде как он и не мешал самообразованию, кто хотел — сам себя обучал). Кроме того, перед ним и тогда и сейчас стоит задача размежевания с неадекватным понятийно-терминологическим аппаратом либерализма — иначе на основе какой информации вести управление? Как мы видим, ни того ни другого пока не сделано, следовательно, пока он не сумел выбраться из-под западной концепции управления обществом.



Если же Владимир Путин действует по своей целесообразности в рамках своего мировоззрения и планирует балансировать ещё 6 лет, как он балансировал ранее (с возможным продолжением своего правления путём правки Конституции и превращения в Верховного лидера), то тогда он будет вписан концептуально властными силами:

либо будет продолжаться работа в русле концепции Запада, культурно выросшего из Библии (о некоторых её особенностях см. Приложение),

либо будет переход на русский вариант глобализации, который предполагает соответствие двум описанным в начале статьи условиям (развивать человеческий потенциал и искоренять эксплуатацию одних людей другими).







В любом из этих случаев, всем здравомыслящим людям не стоит ждать, что Путин сделает всю работу за них, а стоит деятельно трудиться над воплощением на практике русского варианта глобализации с тем, чтобы результатами этого воплощения «дожимать» верха к его принятию и оглашению на государственном уровне.



А вообще стоит помнить два аспекта единого процесса:

«Не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут: «Вот, оно здесь», или: «Вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть« (Лк. 17:20—21).

ИАЦ

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