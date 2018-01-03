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О 18 битве экстрасенсов на чистоту

12:58. 3 января 2018 Просмотров - 245 Нет комментариев Опубликовал:

О 18 битве экстрасенсов на чистоту.
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.

Недавно закончился 18 сезон передачи “Битва Экстрасенсов на ТНТ”.
В этой беседе мы решили поделиться своими впечатлениями об этом проекте.
Ну, а что из этого получилось, решать Вам…

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Источник: www.youtube.com

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