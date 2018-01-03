Новости Украины и Новороссии 03 января 2018
- 12:54 Так и простояли, пока не потеплело.
- 12:09 На Хмельницкой АЭС произошел сбой системы защиты ядерного реактора.
- 09:43 «Если революция возьмет реванш, то власть заплатит кровью», — Савченко (ВИДЕО).
- 07:30 Бандера угрожает не русским и евреям, а украинцам, — Днепропетровский блогер «взорвал» Сеть (ВИДЕО).
- 01:13 Министр, заявивший что «украинцы слишком много жрут», взял себе в заместители фотомодель, назначив ей колоссальное жалование (ФОТО).
- Вчера 23:44 Осторожно, мошенники! — МВД предупреждает жителей ДНР о новых схемах обмана.
Так и простояли, пока не потеплело
Немного украинских "фактов".
Нет пределов чекистской мерзости.
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На Хмельницкой АЭС произошел сбой системы защиты ядерного реактора
Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключен от энергосети для устранения неполадок, сообщил в среду оператор АЭС, компания «Энергоатом».
«Третьего января 2018 года в 01.57 энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения замечаний по уплотнительной поверхности привода СУЗ (привод системы управления и защиты ядерного реактора — прим. РВ)», — говорится в сообщении на сайте «Энергоатома».
В целом, по данным компании, в среду на атомных станциях Украины в работе находятся 10 из 15 энергоблоков, продолжаются плановые ремонты на шестом энергоблоке Запорожской АЭС, первом и третьем энергоблоках Ровенской АЭС, на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС.
Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.
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«Если революция возьмет реванш, то власть заплатит кровью», — Савченко (ВИДЕО)
Нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко прозрачно намекнула украинской политической верхушке, что им придется «заплатить кровью» за свои преступления, если в стране восторжествует очередная революция.
Об этом Савченко заявила в эфире программы «Субъективные итоги дня» на одном из украинских телеканалов.
«Исторически, конечно же, правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать.
Посмотрим как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью.
Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», — кровожадно заявила Савченко.
Она полагает, что пока на Украине не будет справедливости, то и не стоит ждать развития, а все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки. В противном случае чиновники, которые придут им на смену, будут чувствовать себя безнаказанными.
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Бандера угрожает не русским и евреям, а украинцам, — Днепропетровский блогер «взорвал» Сеть (ВИДЕО)
Популярный украинский блогер из Днепропетровска Макс Бужанский рассказал, чем Бандера опасен для современной Украины. Многие украинцы поддержали его точку зрения, приведённый ниже пост в соцсети собрал почти 1500 лайков и около 200 раз был репостнут.
Очень коротко, не ради клеймления покойного Степана, тут он и без меня справился, ради точки зрения.
Нет, покойный Бандера уже ничем не угрожает евреям. Во первых, ибо покойный. Во вторых, руки коротки.
Уже ничем не угрожает русским и полякам, по той же причине.
Он угрожает украинцам. Вся его идеология — пещерный даже для первой половины 20 века метод борьбы с врагами.
Бесконечными врагами, которые есть, а если их нет, необходимо их придумать. Потому что не для врагов, у него нет никаких рецептов.
В современном мире государства развиваются. Обмениваются идеями, технологиями, берут друг у друга лучшее для собственного развития.
Можно в жизни не видеть японцев или израильтян, понятия не иметь, как отличить американца от немца, и на каждом шагу пользоваться вещами, которые они придумали. Умными, красивыми, удобными, полезными, элегантными и технологичными.
И противопоставить этому факелы можно только одним образом. Навсегда замкнувшись в их парадигме, обрекши себя на вечную борьбу, без всяких, кстати, шансов на победу, ибо она в таком разрезе вообще невозможна. Вместо развития.
Смерть ворогам вместо счастья своим — это тупик. Тупик, в который украинцев гонят, спекулируя на самых болезненных для некоторых из них вопросах.
Искусственно сводя свободу, независимость и историю к самому убогому примитивизму.
Свободные люди не маршируют. Ни под какими знамёнами не маршируют, не идут строем, не орут толпой.
Идеология покойного — это идеология для нищих и убогих, не для свободных и цивилизованных.
И дело тут уже совсем не в отношениях покойного с государствами, народами и вождями. А в том, что даже будь у него возможность, максимум, что он мог бы создать — это миникопию Рейха, но без промышленности. И это и есть самое страшное для нашей страны.
Мы свободны. Мы абсолютно свободны и независимы настолько, насколько нам хочется быть независимыми самим.
Нам никто не указ ровно до тех пор, пока мы сами не хотим указов.
И вот появляется выбор. Жить, как современные люди.
Или попробовать переиграть давным давно безнадежно проигранное сражение, проиграв его ещё раз.
Положить свои жизни, жизни своих детей и внуков на пустой алтарь ничего ради ничего.
Мы можем просто жить. Жить, ничего никому не доказывая, ибо в этом, прежде всего, и есть свобода. А можем загнать богатейшую страну в Руину, и вновь привести её к первозданному виду.
Дикое Поле, банды, резня. Зачем? Путь ложный.
У покойного, других рецептов нет. И быть не могло. Так вышло.
Макс Бужанский
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Министр, заявивший что «украинцы слишком много жрут», взял себе в заместители фотомодель, назначив ей колоссальное жалование (ФОТО)
Автор знаменитой фразы «Украинцы тратят до половины своих доходов на пропитание, потому что много жрут», министр социальной политики Украины Андрей Рева взял себе в заместители 30-летнюю фотомодель Александру Чуркину, назначив ей зарплату 3450 долларов (93000 грн.) в месяц.
Социальные сети бурно отреагировали на это событие. Самый приличный комментарий из Киева звучит так: «Олигархический режим самой нищей страны Европы уходит в отрыв».
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Осторожно, мошенники! — МВД предупреждает жителей ДНР о новых схемах обмана
Правоохранители ДНР регулярно информируют граждан о преступных схемах, которые мошенники используют для своей наживы, однако доверчивые пенсионеры продолжают попадаться на уловки злоумышленников.
Так, недавно жертвами аферистов стали двое жителей микрорайона Октябрьский города Харцызска. Неизвестные путем обмана незаконно завладели их сбережениями. Примечательно, что у обоих пенсионеров взрослые дети, которые временно проживают и работают за пределами Республики.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Харцызского городского отдела МВД Донецкой Народной Республики.
В первом случае преступник наведался в домовладение 60-летнего горожанина. Мужчина представился и сообщил пострадавшему, что привез женскую шубу, которую заказывал его сын. За «товар» фигурант затребовал у пенсионера 50 000 рублей.
Спустя несколько дней двое неизвестных таким же образом обманули 80-летнюю женщину. Для большей убедительности злоумышленники в присутствии пенсионерки позвонили якобы её сыну, который подтвердил, что заказывал женскую шубу и вернет матери деньги, когда приедет домой. Доверчивая горожанка передала жуликам более 40 000 рублей за изделие из искусственного меха сомнительного качества.
Лишь после ухода аферистов, потерпевшие связались со своими родственниками и выяснили, что стали жертвами мошенников.
«По данным фактам возбуждены уголовные дела согласно ч. 2 ст. 165 УК ДНР (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину)», — сообщил заместитель начальника СУР Харцызского ГО Дмитрий Матюхин.
Он добавил, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Правоохранители в очередной раз напоминают гражданам о том, что ни под каким предлогом нельзя доверять незнакомым людям, пускать их в свои жилища и тем более передавать им свои денежные средства или иные ценности. Если же вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.
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В Киеве и других городах прошли шествия бандеровцев, хотя московские евреи их называют жидобандеровцами. Это более правильное название, так как их финансируют еврейские банки. Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2y8v5nwLLGg