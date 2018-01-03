Новости Украины и Новороссии 03 января 2018

Популярный украинский блогер из Днепропетровска Макс Бужанский рассказал, чем Бандера опасен для современной Украины. Многие украинцы поддержали его точку зрения, приведённый ниже пост в соцсети собрал почти 1500 лайков и около 200 раз был репостнут.

Очень коротко, не ради клеймления покойного Степана, тут он и без меня справился, ради точки зрения.

Нет, покойный Бандера уже ничем не угрожает евреям. Во первых, ибо покойный. Во вторых, руки коротки.

Уже ничем не угрожает русским и полякам, по той же причине.

Он угрожает украинцам. Вся его идеология — пещерный даже для первой половины 20 века метод борьбы с врагами.

Бесконечными врагами, которые есть, а если их нет, необходимо их придумать. Потому что не для врагов, у него нет никаких рецептов.

В современном мире государства развиваются. Обмениваются идеями, технологиями, берут друг у друга лучшее для собственного развития.

Можно в жизни не видеть японцев или израильтян, понятия не иметь, как отличить американца от немца, и на каждом шагу пользоваться вещами, которые они придумали. Умными, красивыми, удобными, полезными, элегантными и технологичными.

И противопоставить этому факелы можно только одним образом. Навсегда замкнувшись в их парадигме, обрекши себя на вечную борьбу, без всяких, кстати, шансов на победу, ибо она в таком разрезе вообще невозможна. Вместо развития.

Смерть ворогам вместо счастья своим — это тупик. Тупик, в который украинцев гонят, спекулируя на самых болезненных для некоторых из них вопросах.

Искусственно сводя свободу, независимость и историю к самому убогому примитивизму.

Свободные люди не маршируют. Ни под какими знамёнами не маршируют, не идут строем, не орут толпой.

Идеология покойного — это идеология для нищих и убогих, не для свободных и цивилизованных.

И дело тут уже совсем не в отношениях покойного с государствами, народами и вождями. А в том, что даже будь у него возможность, максимум, что он мог бы создать — это миникопию Рейха, но без промышленности. И это и есть самое страшное для нашей страны.

Мы свободны. Мы абсолютно свободны и независимы настолько, насколько нам хочется быть независимыми самим.

Нам никто не указ ровно до тех пор, пока мы сами не хотим указов.

И вот появляется выбор. Жить, как современные люди.

Или попробовать переиграть давным давно безнадежно проигранное сражение, проиграв его ещё раз.

Положить свои жизни, жизни своих детей и внуков на пустой алтарь ничего ради ничего.

Мы можем просто жить. Жить, ничего никому не доказывая, ибо в этом, прежде всего, и есть свобода. А можем загнать богатейшую страну в Руину, и вновь привести её к первозданному виду.

Дикое Поле, банды, резня. Зачем? Путь ложный.

У покойного, других рецептов нет. И быть не могло. Так вышло.

Макс Бужанский

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