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Кто будет президентом? (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)

10:43. 3 января 2018 Просмотров - 254 2 коммент. Опубликовал:

Елена Гоголь: Кто будет президентом? Расклад президентских выборов 2018 года. Почему неожиданно кандидатом в президенты стал Павел Грудинин?
Как будут звать президента?: https://www.youtube.com/watch?v=aXUqg…
Познавательное ТВ – образовательное телевидение для тех, кто хочет понять тайны политики и глобального управления, разобраться с секретами денег и мировых банкиров, выяснить, кто стоит за возникновением государств и падением империй. Смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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