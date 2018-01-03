Кто будет президентом? (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)
10:43. 3 января 2018 Просмотров - 254 2 коммент. Опубликовал: brahman
Елена Гоголь: Кто будет президентом? Расклад президентских выборов 2018 года. Почему неожиданно кандидатом в президенты стал Павел Грудинин?
Как будут звать президента?: https://www.youtube.com/watch?v=aXUqg…
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Источник: www.youtube.com
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Рейтинг кандидатов в пр-ты (голосовалка)
http://president-rf.ru/page/rejting-kandidatov