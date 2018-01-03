Кто будет президентом? (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)

Елена Гоголь: Кто будет президентом? Расклад президентских выборов 2018 года. Почему неожиданно кандидатом в президенты стал Павел Грудинин?

Как будут звать президента?: https://www.youtube.com/watch?v=aXUqg…

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Источник: www.youtube.com