Константин Никифоров. Аргентинский иезуит и казахстанские иерархи

В последний день ушедшего года, совпавшего в литургическом календаре РКЦ с праздником Святого Семейства, трое казахстанских епископов – архиепископ-митрополит архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане Томаш Пета, епископ Карагандинский на покое архиепископ Ян Павел Ленга и вспомогательный епископ архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане монс. Атаназиус Шнайдер – подписали приводимую ниже декларацию, которой провозглашаются вероучительные истины о таинстве брака, веками исповедовавшиеся Католической Церковью.

http://skgnews.com/2018/01/03/ispovedanie-neizmennyx-istin-o-sakramentalnom-tainstvennom-brake/

“На данный момент это наиболее авторитетный акт ординарного учительства, которым недвусмысленно указывается на то, что выпущенный ранее Хорхе Марио Бергольо текст, озаглавленный “Amoris laetitia”, послужил (при активном содействии автора) появлению извращенных и еретических толкований, согласно которым “разведенным второбрачным” “в отдельных случаях” позволяется приступать к таинствам Покаяния и Евхаристиии, несмотря на отсутствие намерения исправить свою жизнь. Нет сомнений, что известный своей злобой и мстительностью аргентинский иезуит обратит всю свою ненависть на отважных казахстанских иерархов, подтвердивших свою верность неизменному учению Церкви. Поэтому мы призываем всех верных католиков молиться об этих пастырях, а особым образом выражаем надежду, что епископы России, Украины и Беларуси выразят поддержку своим собратьям в архипастырском служении, невзирая на связанные с этим опасности и карьерные риски” ( конец цитаты).

Текст обращения есть и по ссылке выше, и здесь

http://unavoce.ru/news/news0546.html

“(…) Согласно учению II Ватиканского Собора, все епископы должны укреплять и оберегать единство веры и общую дисциплину всей Церкви и стараться, чтобы вера возрастала и свет полноты истины воссиял всем людям (ср. Lumen gentium, 23). Поэтому мы как католические епископы, ввиду повсеместно распространяющегося смятения, побуждены совестью исповедать неизменную истину, а также неизменную дисциплину таинств касательно нерасторжимости брака согласно двухтысячелетнему неизменному Учительству Церкви.

В этом смысле мы подтверждаем:



Половые отношения между людьми, не соединёнными друг с другом действительными узами брака – как это происходит в случае так называемых “разведённых и второбрачных” – всегда противоречат воле Божьей и являются тяжким оскорблением Бога.

Никакое обстоятельство или цель, даже возможная невменяемость вины или её неполнота, не может сделать такие половые отношения положительной нравственной реальностью или угодными Богу. То же самое относится к другим запрещающим предписаниям декалога, ибо “существуют действия которые, сами по себе, вне зависимости от обстоятельств, всегда являются чрезвычайно дурными ввиду самого своего объекта” (Иоанн Павел II, Апостольское увещевание Reconciliatio et paenitentia, 17).

Церковь не обладает харизмой безошибочности в деле суждения о внутреннем состоянии благодати верующего (ср. Тридентский Собор, 24 сес., гл.1). Недопущение к Святому Причастию так называемых “разведённых второбрачных” не означает вынесение суждения о том, находятся ли они перед Богом в состоянии благодати, но является суждением об очевидном, публичном и объективном характере данной ситуации. По причине зримой природы таинств и самой Церкви принятие таинств обязательно зависит от соответствующей видимой и объективной ситуации верных.

Нравственно не дозволено иметь половые отношения с человеком, не являющимся законным супругом, чтобы избежать, якобы, какого-либо другого греха. Слово Божие учит нас, что не позволительно “делать зло, чтобы вышло добро” (Рим 3,8).

Допущение таких людей к Святому Причастию может быть разрешено только, если они с помощью благодати Божьей и с помощью терпеливого и индивидуального духовного сопровождения, решительно намереваются впредь отказаться от подобных сексуальных отношений и не подавать соблазна. В этом состояло в Церкви всегда значение истинного духовного распознавания и подлинного пастырского сопровождения.

Люди, постоянно имеющие внебрачные половые отношения, таким образом, жизни нарушают супружеский союз по отношению к своему законному супругу. Поэтому они не в состоянии “в Духе и Истине” (ср. Ин 4,23) принимать участие в евхаристическом брачном пире Христовом, ибо сами слова причастного обряда гласят: “Блаженны званные на брачную вечерю агнца!” (Откр. 19,9).

Исполнение Воли Божьей, которая выражена в Его десяти заповедях и явлена в ясном и абсолютном запрете брачного развода, представляет истинное духовное благо человека здесь на земле и приведёт его к истинной радости любви в вечной жизни.” ( конец цитаты).

Официальный Ватикан пока никак не отреагировал на происходящее. Хотя это мятеж. Не понятно, почему именно в конце года и почему в Казахстане? Ждем новой информации.