Главная » История, Невероятное в мире

Черчилля хотели убить шоколадкой

17:59. 3 января 2018 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:

Источник: utro.u

Нацисты во время войны планировали покушение на британского премьера. Расправиться с ним собирались с помощью миниатюрной бомбы, замаскированной под плитку шоколада

Нацисты планировали убить премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля с помощью бомбы, замаскированной под шоколадку. Об этом свидетельствую секретные документы британской разведки MI5, пишет The Daily Mail.

Немецкие инженеры разработали миниатюрную адскую машинку, которая была покрыта тонким слоем темного шоколада и упакована в обертку от шоколадки «Peter's Chocolate». Это устройство тайные агенты нацистов намеревались пронести в столовую, которой пользовались министры кабинета Черчилля. Мощности бомбы должно было хватить на то, чтобы убить всех присутствующих в радиусе нескольких метров.

Заговор удалось раскрыть британской контрразведке. После этого тогдашний глава MI5 лорд Виктор Ротшильд поручил нарисовать плакаты, которые предупреждали бы о бомбах в сладостях. Придумать плакат должен был иллюстратор Лоуренс Фиш, прикомандированный к MI5 на время войны.

 В найденном недавно секретном письме Фишу от 4 мая 1943 г. Ротшильд сообщал: «Мы получили информацию о том, что враг использует замаскированную под шоколад бомбу, изготовленную из стали с очень тонким покрытием настоящего шоколада. Внутри заложена взрывчатка и некий часовой механизм… Если отломить кусок шоколадки с одного конца, то это приведет бомбу в действие. Оно (устройство) завернуто в обычную на вид черную бумагу с золотистой тисненой надписью Peter's». Глава MI5 также упомянул, что бомба взрывается через семь секунд после того, как сработает часовой механизм.

Нацисты, кстати, хотели использовать шоколад не только для убийства Черчилля. Они планировали расправиться с союзными войсками с помощью отравленных продуктов. Диверсанты (в основном, женщины) были переброшены в тыл союзников за несколько месяцев до окончания войны. Они должны были угощать противников колбасой, кофе, шоколадом и сигаретами, в которых содержался яд. В связи с этим британским солдатам было строжайше запрещено брать продукты, напитки или сигареты из запасов пленных немцев.

Автор: Сергей Бобчинский

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Так началась холодная война
... были в явном меньшинстве.Хотя Черчилль хотел в 1944 году добиться равного... программа холодной войны, изложенная Уинстоном Черчиллем 5 марта 1946 года.==============================================================================Рекомендуем...
Сталин о войне в Сирии
... ждите ответа от г. Черчилля. Г-н Черчилль не понимает, в какое... тоталитаризме, тирании, полицейщине. Г-ну Черчиллю хотелось бы, чтобы Польшей управлял Соснковский... демократизм». Таков «демократизм» г. Черчилля. Г-н Черчилль бродит около правды, когда...
Как Сталин ответил на ультиматум Запада
... ждите ответа от г. Черчилля. Г-н Черчилль не понимает, в какое... тоталитаризме, тирании, полицейщине. Г-ну Черчиллю хотелось бы, чтобы Польшей управлял Соснковский... демократизм». Таков «демократизм» г. Черчилля. Г-н Черчилль бродит около правды, когда...
Гитлер, Гесс и Черчилль. Нацисты предложили Британии уйти из Западной Европы в обмен на полную свободу атаковать СССР
...хотел нанести поражение Гитлеру»… Добавим - «…и одновременно стравить Германию с СССР»: «Черчилль... будет разбита… Вот почему Черчилль оказался перед необходимостью сделать так...разведка сфабриковала приглашение за подписью Черчилля и переправила его Гессу....
Сразу две уголовные статьи за одну публикацию в Интернете!
... г.) премьер-министр Великобритании Черчилль сказал, «что лучше всего...быть судимы». На вопрос Черчилля, «какова должна быть ...допущены корреспонденты и фотографы. Черчилль говорит, что, по его...а не юридическим актом. Черчилль хотел бы, чтобы между тремя ...
1941 год — американцы не хотели удерживать Токио от нападения на СССР
...которые может сделать премьер-министр (Черчилль), приветствуя Россию как союзника». Вечером...случае такого выступления. Мы не хотели бы, однако, придавать слишком ...и Великобритании. Премьер-министр Великобритании Черчилль потребовал от США предпринять жёсткие...

Один комментарий»

  • 168 92
    Maleos 3 января 2018 в 19:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Прикольно.. Это шобы я поверил, что Гитлер покушался на своего хозяина?.. Это примерно из того же мюзикла, где Квачков покушается на Чубайса…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>