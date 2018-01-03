Черчилля хотели убить шоколадкой
Источник: utro.u
Нацисты во время войны планировали покушение на британского премьера. Расправиться с ним собирались с помощью миниатюрной бомбы, замаскированной под плитку шоколада
Нацисты планировали убить премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля с помощью бомбы, замаскированной под шоколадку. Об этом свидетельствую секретные документы британской разведки MI5, пишет The Daily Mail.
Немецкие инженеры разработали миниатюрную адскую машинку, которая была покрыта тонким слоем темного шоколада и упакована в обертку от шоколадки «Peter's Chocolate». Это устройство тайные агенты нацистов намеревались пронести в столовую, которой пользовались министры кабинета Черчилля. Мощности бомбы должно было хватить на то, чтобы убить всех присутствующих в радиусе нескольких метров.
Заговор удалось раскрыть британской контрразведке. После этого тогдашний глава MI5 лорд Виктор Ротшильд поручил нарисовать плакаты, которые предупреждали бы о бомбах в сладостях. Придумать плакат должен был иллюстратор Лоуренс Фиш, прикомандированный к MI5 на время войны.
Нацисты, кстати, хотели использовать шоколад не только для убийства Черчилля. Они планировали расправиться с союзными войсками с помощью отравленных продуктов. Диверсанты (в основном, женщины) были переброшены в тыл союзников за несколько месяцев до окончания войны. Они должны были угощать противников колбасой, кофе, шоколадом и сигаретами, в которых содержался яд. В связи с этим британским солдатам было строжайше запрещено брать продукты, напитки или сигареты из запасов пленных немцев.
Автор: Сергей Бобчинский
Источник: nstarikov.ru
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Прикольно.. Это шобы я поверил, что Гитлер покушался на своего хозяина?.. Это примерно из того же мюзикла, где Квачков покушается на Чубайса…