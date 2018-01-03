Черчилля хотели убить шоколадкой

Источник: utro.u

Нацисты во время войны планировали покушение на британского премьера. Расправиться с ним собирались с помощью миниатюрной бомбы, замаскированной под плитку шоколада

Нацисты планировали убить премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля с помощью бомбы, замаскированной под шоколадку. Об этом свидетельствую секретные документы британской разведки MI5, пишет The Daily Mail.

Немецкие инженеры разработали миниатюрную адскую машинку, которая была покрыта тонким слоем темного шоколада и упакована в обертку от шоколадки «Peter's Chocolate». Это устройство тайные агенты нацистов намеревались пронести в столовую, которой пользовались министры кабинета Черчилля. Мощности бомбы должно было хватить на то, чтобы убить всех присутствующих в радиусе нескольких метров.

Заговор удалось раскрыть британской контрразведке. После этого тогдашний глава MI5 лорд Виктор Ротшильд поручил нарисовать плакаты, которые предупреждали бы о бомбах в сладостях. Придумать плакат должен был иллюстратор Лоуренс Фиш, прикомандированный к MI5 на время войны.

В найденном недавно секретном письме Фишу от 4 мая 1943 г. Ротшильд сообщал: «Мы получили информацию о том, что враг использует замаскированную под шоколад бомбу, изготовленную из стали с очень тонким покрытием настоящего шоколада. Внутри заложена взрывчатка и некий часовой механизм… Если отломить кусок шоколадки с одного конца, то это приведет бомбу в действие. Оно (устройство) завернуто в обычную на вид черную бумагу с золотистой тисненой надписью Peter's». Глава MI5 также упомянул, что бомба взрывается через семь секунд после того, как сработает часовой механизм.

Нацисты, кстати, хотели использовать шоколад не только для убийства Черчилля. Они планировали расправиться с союзными войсками с помощью отравленных продуктов. Диверсанты (в основном, женщины) были переброшены в тыл союзников за несколько месяцев до окончания войны. Они должны были угощать противников колбасой, кофе, шоколадом и сигаретами, в которых содержался яд. В связи с этим британским солдатам было строжайше запрещено брать продукты, напитки или сигареты из запасов пленных немцев.

Автор: Сергей Бобчинский

Источник: nstarikov.ru