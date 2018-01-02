В Гостях у Сказки
В Гостях у Сказки
Автор: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять
Пока идет череда Новогодних Выходных, мы стараемся обсуждать различные Темы, которые помогут Нашим Людям, расширить Свою Осознанность.
На этот раз тема беседы у нас была сказочная, в ней мы поговорили о том, являются ли сказочные персонажи , такие как: Змей Горыныч, Драконы, Лешие, Русалки, Жар Птицы, только всего лишь выдумкой людской или же за этими названиями скрывается, какой-то более глубинный смысл?
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Источник: www.youtube.com