Сводки от ополчения Новороссии 02 января 2018

Количество небоевых потерь в рядах ВСУ в новогодние праздники значительно увеличилось.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ведомстве отметили, что увеличение количества небоевых потерь связано с употреблением военнослужащими ВСУ алкогольных напитков и наркотических веществ.

«Так, вчера, в районе населенного пункта Старый Айдар, военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предприняли попытку разобрать боевую гранату, в результате чего произошел ее подрыв. Один военнослужащий погиб и еще одному ампутировали руку», — говорится в собщении.

«В этой же бригаде развивается массовая заболеваемость пневмонией. В горбольнице населенного пункта Станица Луганская на лечении уже находятся 44 военнослужащих с этим диагнозом. Количество больных растет быстрыми темпами, что заставляет командира бригады принимать решения о срочной замене подразделений на переднем крае», — добавили в Народной милиции.

«Кроме того, 30 декабря в районе населенного пункта Крымское на собственных минно-взрывных заграждениях подорвался военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находящийся под действиями наркотиков. С множественными осколочными ранениями бойца госпитализировали», — рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние украинских военных ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

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