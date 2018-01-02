Сводки от ополчения Новороссии 02 января 2018
- 17:53 Первые потери ВСУ в новом году — «атошник» подорвался на мине.
- 15:59 Киев стягивает к линии соприкосновения на Луганщине танки и САУ «Гвоздика».
- Вчера 22:40 В ВСУ в новогодние праздники резко увеличилось количество небоевых потерь.
Первые потери ВСУ в новом году — «атошник» подорвался на мине
На Донбассе погиб военнослужащий украинского оккупационного корпуса, подорвавшись на взрывном устройстве.
Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО» Александр Мотузяник.
«В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий ВСУ подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Мотузяник на брифинге в Киеве.
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Киев стягивает к линии соприкосновения на Луганщине танки и САУ «Гвоздика»
В Народной милиции ЛНР сообщают, что украинская сторона в нарушение Минских договоренностей стягивает к линии соприкосновения танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика».
«Установлено, что в районе н.п. Дмитровка Новоайдарского района, на удалении 17 км от линии боевого соприкосновения, располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На территории железнодорожного депо в Попасной, на удалении 5 км от линии боевого соприкосновения, находятся две единицы САУ 2С1 «Гвоздика», — сообщили в оборонном ведомстве Республики.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ВСУ в новогодние праздники резко увеличилось количество небоевых потерь
Количество небоевых потерь в рядах ВСУ в новогодние праздники значительно увеличилось.
Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В ведомстве отметили, что увеличение количества небоевых потерь связано с употреблением военнослужащими ВСУ алкогольных напитков и наркотических веществ.
«Так, вчера, в районе населенного пункта Старый Айдар, военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предприняли попытку разобрать боевую гранату, в результате чего произошел ее подрыв. Один военнослужащий погиб и еще одному ампутировали руку», — говорится в собщении.
«В этой же бригаде развивается массовая заболеваемость пневмонией. В горбольнице населенного пункта Станица Луганская на лечении уже находятся 44 военнослужащих с этим диагнозом. Количество больных растет быстрыми темпами, что заставляет командира бригады принимать решения о срочной замене подразделений на переднем крае», — добавили в Народной милиции.
«Кроме того, 30 декабря в районе населенного пункта Крымское на собственных минно-взрывных заграждениях подорвался военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находящийся под действиями наркотиков. С множественными осколочными ранениями бойца госпитализировали», — рассказали в оборонном ведомстве Республики.
В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние украинских военных ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su