Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 02 января 2018

17:11. 2 января 2018 Просмотров - 399 Нет комментариев Опубликовал:

Первые потери ВСУ в новом году — «атошник» подорвался на мине

Первые потери ВСУ в новом году — «атошник» подорвался на мине | Русская весна

На Донбассе погиб военнослужащий украинского оккупационного корпуса, подорвавшись на взрывном устройстве.

Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО» Александр Мотузяник.

«В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий ВСУ подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Мотузяник на брифинге в Киеве.

Читайте также: «Циничная тварюка, могильщик Украины!» — соцсети «взорвались» проклятьями и оскорблениями из-за новогоднего выступления Порошенко (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Киев стягивает к линии соприкосновения на Луганщине танки и САУ «Гвоздика»

Киев стягивает к линии соприкосновения на Луганщине танки и САУ «Гвоздика» | Русская весна

В Народной милиции ЛНР сообщают, что украинская сторона в нарушение Минских договоренностей стягивает к линии соприкосновения танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика».

«Установлено, что в районе н.п. Дмитровка Новоайдарского района, на удалении 17 км от линии боевого соприкосновения, располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На территории железнодорожного депо в Попасной, на удалении 5 км от линии боевого соприкосновения, находятся две единицы САУ 2С1 «Гвоздика», — сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Читайте также: «Циничная тварюка, могильщик Украины!» — соцсети «взорвались» проклятьями и оскорблениями из-за новогоднего выступления Порошенко (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ВСУ в новогодние праздники резко увеличилось количество небоевых потерь

В ВСУ в новогодние праздники резко увеличилось количество небоевых потерь | Русская весна

Количество небоевых потерь в рядах ВСУ в новогодние праздники значительно увеличилось.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ведомстве отметили, что увеличение количества небоевых потерь связано с употреблением военнослужащими ВСУ алкогольных напитков и наркотических веществ.

«Так, вчера, в районе населенного пункта Старый Айдар, военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предприняли попытку разобрать боевую гранату, в результате чего произошел ее подрыв. Один военнослужащий погиб и еще одному ампутировали руку», — говорится в собщении.

«В этой же бригаде развивается массовая заболеваемость пневмонией. В горбольнице населенного пункта Станица Луганская на лечении уже находятся 44 военнослужащих с этим диагнозом. Количество больных растет быстрыми темпами, что заставляет командира бригады принимать решения о срочной замене подразделений на переднем крае», — добавили в Народной милиции.

«Кроме того, 30 декабря в районе населенного пункта Крымское на собственных минно-взрывных заграждениях подорвался военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находящийся под действиями наркотиков. С множественными осколочными ранениями бойца госпитализировали», — рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние украинских военных ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Читайте также: «Циничная тварюка, могильщик Украины!» — соцсети «взорвались» проклятьями и оскорблениями из-за новогоднего выступления Порошенко (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои... словам главы министерства, в январе текущего года на официальном сайте...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
...несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... с корреспондентом Новороссия Инфо. После лечения в середине января 2015 года.... Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... Донбасса.Только за период с января по декабрь 2016 года количество... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...похожая на ситуацию, сложившуюся в январе этого года, в той ...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии... сотрудников правоохранительных органов. «4 января этого года трое неизвестных в...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
....info Сводка МО ДНР за 17 января Сводка МО ДНР за 17 января К... милиции ЛНР Андрей Марочка в ополчении ЛНР был заместителем командира разведподразделения... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 16.01...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>