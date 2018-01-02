С Новым годом — с новым президентом!

Сказать, что обитатели Кремля в шоке — это ничего не сказать.

Сколько было намеренной дезинформации и провокаций: мол, «Зюганов все слил!» и т. п. В день объявления о самовыдвижении Путина на основных телеканалах о Г. А.Зюганове как об одном из кандидатов говорилось безусловно утвердительно. И его огромный портрет на мониторе — чтобы ни у кого не могло быть ни малейших сомнений. И даже элементарное уведомление КПРФ в адрес ЦИК о намерении провести Съезд с выдвижением кандидата — и то успели раструбить как якобы «самовыдвижение» Г. А.Зюганова еще до Съезда…

И вот — шок. Якобы, сенсация…

Но если кто-то думает, что после первого же поражения противник сразу все бросит и побежит — глубокое заблуждение. Бежать-то ему, собственно, некуда. И потому противодействие будет лишь нарастать.

Промежуточные итоги

В канун Нового года все подводят итоги года. Мы же вправе подвести промежуточные итоги шести лет работы.

На протяжении этого периода мы вели работу по подготовке к объединению всех национально и социально ориентированных сил. С переменным успехом. Последний год — очень плотно. И не скрывали эту работу, а напротив — вели ее максимально публично.

Но есть такая профессия — политологи. Плюс журналисты центральных СМИ. Это такие люди, у которых повязка на глазах и вата в ушах — ничего видеть и слышать не хотят. Кроме того, что угодно начальству.

Среди же тех обычных людей, кто, вопреки СМИ, получал информацию самостоятельно из сети, многие поддерживали, сочувствовали. Но мало кто верил, что нам удастся сплотиться, преодолеть все содержательные противоречия и личные амбиции и, на основе уже единой программной платформы и общей команды будущего правительства, выдвинуть единого кандидата в президенты России от широкого фронта национально и социально ориентированных сил.

И вот Пленум ЦК КПРФ рекомендовал, а 23 декабря 2017 года XVII Съезд КПРФ выдвинул не члена КПРФ, но близкого коммунистам одного из пятерки ранее предварительно поддержанных Съездом Национально-патриотических сил России Павла Николаевича Грудинина.

Кандидат от широкого блока

Официально выдвижение прошло от КПРФ — это юридически. А фактически?

Мы приложили огромные усилия к тому, чтобы сблизить позиции и оставить все противоречия позади. И вот знаковый момент: мне довелось выступатьна XVII Съезде КПРФ, и аплодисменты прозвучали тогда, когда я назвал фамилию символа сопротивления национал-патриотов нынешнему режиму полковника В.В.Квачкова (а затем и К.В.Барабаша, В.Н.Парфенова, А.А.Соколова — к сожалению, не назвал Ю.А.Екишева, но здесь эту ошибку исправляю).

Внимание: аплодисменты на имена узников из числа национал-патриотов прозвучали на съезде не национал-патриотов (там — само собой), но коммунистов. Значит, непреодолимых не только содержательных, но и морально-этических разногласий нет!

Мне пришлось поставить на Съезде КПРФ и еще один, можно сказать, рискованный вопрос: а почему выдвигается не председатель КПРФ Г. А.Зюганов или кто-то иной из руководства партии, а вообще беспартийный — в каком случае это обоснованно?

Да только в одном единственном случае: если КПРФ идет на выборы не в одиночку, но в составе более широкого объединения, и ради этого объединения выдвигает не узко партийную, но сплачивающую максимально широкие межпартийные массы объединяющую фигуру.

Глоток свежего воздуха

Описать происходившее в сети в первые дни после выдвижения единого кандидата можно лишь одним словом — эйфория. Взрыв надежды и энтузиазма. И если прежде мы наблюдали в комментариях в сети, прежде всего, поток инспирированных властью клеветы и оскорблений в адрес КПРФ и ее руководителя, призванных взять на «слабо», продемонстрировать, что народ ненавидит КПРФ и ее руководителя чуть ли не сильнее, чем саму нынешнюю власть, и потому КПРФ надо прижаться к власти, сдаться ей и идти у нее на поводу по «стандартному» сценарию, то теперь — просто буря восторга и искренней благодарности людей Г. А.Зюганову. Формулировки вроде «Никогда коммунистам не доверял, но вот теперь обязательно пойду и проголосую, а Г. А.Зюганову — огромное спасибо, что сумел подняться над партийными интересами» или «Зюганов делом доказал, что думает не о себе, а о стране», — стали типичными.

Если выборы будут честными

И вот цифры — уже не из сети, но с эфирных каналов.

Еще до выдвижения кандидата, но уже после публичного согласования общей программы «К единству в действии», на радио «Говорит Москва» столкнули со мной представителя кудринского центра, и затем голосование: лишь 6% за кудринскую программу, а 94% - за нашу.

В воскресенье, 24 декабря, мне довелось, в противовес известному утверждению нынешнего президента В.В.Путина, обосновывать наличие у альтернативных сил реальной программы разворота страны на развитие. И голосование: более 80% слушателей сочли, что такая альтернативная программа есть.

Плюс несколько других аналогичных голосований, среди которых самый минимальный результат для Грудинина (на радио «Вести-ФМ») — 45%.

То есть, даже исходя из этого самого минимального результата, сегодня, когда избирательной кампании еще толком и не было, второй тур уже — гарантирован.

Правда, если выборы будут элементарно честными.

Кандидат от узко левых сил?

Но, как говорилось выше, противник не сдается.

У противника, который никак не ожидал, что до подобного дойдет, тем не менее, есть еще несколько линий обороны.

Первая: так ничего не изменилось — просто вместо одной фамилии другая (мол, у коммунистов внутренние свары и безрыбье — некого своего выдвинуть, потому и обратились к «варягу»). Но все по-прежнему: кандидат — узко от КПРФ. Максимум — от левых сил. И это — по всем теле- и радиоканалам. Понятно: в расчете на то, что, в том числе, вследствие последовательной все эти четверть века массированной анти-советской и анти-коммунистической пропаганды, силы только левые, коммунистические более трети голосов никак не наберут.

К сожалению, свой вклад в это введение избирателей в заблуждение в первые дни внес и сам кандидат, явно не готовившийся к подобному развитию событий, не планировавший баллотироваться. Будучи юридически выдвинут от КПРФ и консультируем перед выступлениями исключительно представителями КПРФ, он, как командный человек, считал своей обязанностью демонстрировать приверженность именно КПРФ и социалистическим идеям, тем более что с его личным мировоззрением это особенно и не расходится.

В то же время, в рядах державников-имперцев, националистов и национал-патриотов возникло, скажем мягко, некоторое недоумение: а где же представительство наших позиций и учет интересов и взглядов наших избирателей?

Кандидат от левых и национал патриотов!

И вот 28 декабря прошли новые важные переговоры с начальником Штаба избирательной кампании (Председателем ЦК КПРФ) Г. А.Зюгановым, его главным политическим советником В.Н.Тетекиным, а затем и с самим кандидатом П.Н.Грудининым. На переговорах были подтверждены все прежние договоренности, в том числе, о том, что задача — сплотить максимально широкие ряды ответственных за судьбу страны граждан, и потому наш кандидат — не только от КПРФ, но и от всего национально ориентированного спектра: от коммунистов до державников и националистов. Представитель ПДС НПСР В.И.Филин становится заместителем начальника штаба кандидата. За базу берется не только программа КПРФ, но и единая программа, публично ранее согласованная на основе программы КПРФ и объединительных тезисов ПДС НПСР. Позиция кандидата по всем сложным вопросам, вызывающим разногласия между коммунистами и националистами, предварительно согласовывается и вырабатывается подход, не разъединяющий, но способный объединить. Наконец, единое народное правительство формируется совместно из команды, названной Г. А.Зюгановым в его обращении осенью 2016 года, и из части, выдвинутой ПДС НПСР.

Только никому — ни слова!

Позднее в этот же день, после сдачи в ЦИК документов на регистрацию кандидата в президенты, на пресс-подходе (мини пресс-конференция) первым выступает Г. А.Зюганов. Затем — П.Н.Грудинин. Третьим слово предоставляется мне, и я говорю: «А зачем слово предоставлено мне — представителю ПДС НПСР? Да только с одной целью: чтобы вы все увидели и донесли до телезрителей, что наш кандидат — не стоит лишь на одной левой ноге. У нашего кандидата — две ноги, две опоры. Левые — прежде всего коммунисты. И те, кого представляет ПДС НПСР — национал-патриоты».

Но далее — картина типичная для нашей системы дезинформирования населения: на пресс-подходе — аншлаг, одних камер — не менее трех десятков, включая, разумеется, все ведущие телеканалы. Но в эфире — ничего.

Говорят, они гоняются за сенсациями?

Как же!

Коммунисты объединяются с националистами (не в одну организацию, но в единое согласованное действие) — это разве не сенсация?

Но главная задача нашей системы массового оболванивания — чтобы, не дай бог, информация об этом беспрецедентном анти-олигархическом и анти-компрадорском единении ни в коем случае до людей не дошла.

И понятно: ведь объединение коммунистов и национал-патриотов полностью вышибает опору из под нынешней власти.

Ей бы карикатурные «потешные» бои вести с ею же пестуемой и покрываемой подзападной вульгарно-либеральной «оппозицией». А тут весь народ — тот самый, что безусловно за свою страну — поднимается против тех, кто четверть века мародерствовал, сдавал стратегические национальные интересы и привел страну к неминуемому новому этапу конфликта с Западом совершенно неподготовленной…

Обязательства кандидата от ПДС НПСР

И последнее в этот вечер (28 декабря): заседание ПДС НПСР совместно с выдвинутой нами частью команды народного правительства. Главное на нем — публичное подписание нашим единым кандидатом П.Н.Грудининым обязательства кандидата от КПРФ и ПДС НПСР перед национально-патриотическими силами — то же, что и ранее, 21 декабря, на съезде НПСР подписали и другие «кандидаты в кандидаты».

Плечом к плечу

Плюс сообщение А.Н.Савельева о том, что во время перерыва в судебном заседании полковник В.В.Квачков по видеосвязи призвал своих сторонников — русских православных монархистов — голосовать за нашего единого кандидата.

Вот так. За что, казалось бы, русские православные монархисты, а за что коммунисты?

Но когда-то один из президентов США говорил, что США смогут объединиться даже с СССР — в случае, если на Землю нападут марсиане.

Почему же теперь в России, понимая масштаб угроз, нависших над Родиной, и осознавая единого противника, не могут биться плечом к плечу и православные монархисты, и националисты, и державники, и коммунисты? Не говоря уже об основной массе куда менее радикально политизированных граждан, любящих свою страну и не желающих далее отдавать ее на растерзание компрадорам.

Впереди борьба и победа

Да, без ложной скромности, нам есть чем отчитаться за прошедший год и даже шесть лет. И есть, чем гордиться. Это — очень важные и обнадежившие массы людей, но все еще лишь промежуточные победы.

Противник не сдается. Предотвратить выдвижение единого кандидата не удалось — стали подавать его как исключительно «левого».

Загнать узко лишь в «левые» (плюс прилепить «радикально левых» провокаторов) не удалось — теперь разыгрывается спектакль на тему: «Да это же наш, ручной — с Кремлем согласованный!».

Плюс пошли «душить в объятиях» от Гозмана до Макфола — мол, это чуть ли не их кандидат… Ну-ну: с программными пунктами о разрыве с ВТО и превращении ростовщической банковско-финансовой системы в бесприбыльную инфраструктуру развития национального производства…

Лопнут и эти лживые пузыри — пойдут «мочить» иной грязной клеветой. Что только мы все — наш кандидат и члены команды народного правительства — про себя в ближайшее время не узнаем?

Впереди — борьба. Если не дать слабины — и победа.

С наступающим Новым годом и новым президентом!

С новым, более справедливым устройством жизни и развитием!