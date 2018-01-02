С днём рождения, Родина!

95 лет назад, 30 декабря 1922 года, было образовано первое в мире социалистическое государство, в котором объединились на добровольных и равноправных началах советские республики, рожденные в пламени пролетарской революции. Это государство – Союз Советских Социалистических Республик.

Огромное государство просуществовало 69 лет. Под руководством Коммунистической партии и выдающихся вождей — Ленина и Сталина, СССР добился величайших успехов. Было построено первое в мире социалистическое государство с лучшим образованием и прогрессивной экономикой. Советский человек победил фашизм и освободил народы Европы, построил космический корабль и полетел на нём в космос, именно он создал выдающуюся культуру, он выступал за мир во всём мире и дружбу народов.

Появление на 1/6 части суши первой в мире социалистической страны изменило всю мировую историю. Советский Союз явил миру новый тип государственности: Республику Советов, где была ликвидирована эксплуатация человека человеком, а власть принадлежала трудовому народу. Для трудящихся всего мира Советский Союз стал маяком, надеждой и опорой.



История СССР вобрала в себя небывалую по темпам индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию. Людям труда пришлось отстаивать свою великую державу в битвах Великой Отечественной войны, в напряжённом противостоянии с капиталистической системой, в изматывающей череде лет «холодной войны», навязанной советскому народу империалистами. Советский Союз –это Великая Победа, это Ю.А. Гагарин.

Это Магнитка и БАМ, Норильск и Новый Уренгой, Комсомольск-на-Амуре и МГУ. Союз – это бесплатные образование и медицина, лучшие в мире, это тысячи километров дорог и сотни миллионов квадратных метров жилья.

Советским людям удалось достичь впечатляющих успехов, которые невозможно вычеркнуть из истории. Это бесплатное и доступное для всех образование и здравоохранение, жильё и достижения культуры; право на труд для каждого гражданина; великая дружба более чем 130 наций и народностей; выдающиеся научные достижения; дерзкий прорыв во Вселенную и лидерство в освоении космического пространства; победы советских спортсменов на крупнейших соревнованиях; забота о детях и чувство уверенности в завтрашнем дне и многое другое…

СССР представлял собой образец могущественного многонационального федеративного социалистического государства. Советский Союз являлся оплотом мира, независимости и безопасности народов, надеждой всего прогрессивного человечества, он шел в авангарде борьбы против сил империалистической реакции и агрессии.



Народы СССР несли это знамя свободы до конца, до последнего дня жизни своего социалистического отечества. И они это знамя не опустили. Трудящиеся всех 15 бывших советских республик продолжают свою борьбу против реставраторов капитализма, против олигархов и преступников. Где-то борьба пока еще скрытая, а где-то она перешла в открытую военную фазу, как на Донбассе.

Предательская политика Хрущёва и Горбачёва нанесли непоправимый урон политике Советского государства и Коммунистической партии, результатом их деятельности стал полный развал нашей страны и установление на её территории оккупационных режимов. Сегодня люди всего мира, всё прогрессивное человечество держит ориентир на Советский Союз, на общество без кризисов, без насилия и грабежа властей, на общество, с уверенностью смотревшее в будущее.

И сегодня мы заявляем: наша Родина СССР! Для кого-то по месту рождения, а для кого-то по призыву сердца! Без разницы, родился ли ты в СССР или твоей Родиной стала одна из бывших 15 братских республик, всё равно – СССР жив в наших сердцах, в наших головах, а значит, не может быть никакой другой Родины кроме Союза Советских Социалистических Республик!

Мы не говорим, что СССР жив – нет, это нет так! Его разрушили предатели трудового советского народа, во главе которых стояли Горбачев и Ельцин. Эти ревизионисты провели реставрацию капитализма, обманули сотни миллионов людей, продали страну Западу. Но это не значит, что Советский Союз умер – нет, и это не так! Он жив в сердцах тех, кто боролся за него у стен Белого дома в 1991 и 1993, он жив в сердцах тех, кто голосовал на референдуме, он жив в тех, кто вступил за эти 26 лет в ряды доблестной Коммунистической партии!

А это значит, что в ближайшем будущем власть труда опять победит. Идея диктатуры трудящихся победит идею потребительства, победит капиталистическую чернь, установит справедливую социально-экономическую систему! Потому что наше дело правое! Победа будет за нами.

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СССР был союзом трудящихся!

К 95-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик

Точно сказал Владимир Маяковский: «Землю, с которою вместе мёрз, вовек разлюбить нельзя». А мы, советские люди, с землёй нашей великой единой страны вместе не только мёрзли. Мы её вместе защищали от врага, вместе, раненую, выхаживали, вместе украшали заводами и садами, вместе мечтали о её и своём счастье.



Потому всё более щемящим для нас с каждым годом становится 30 декабря — День образования СССР. После того как нас насильно растащили по разным государствам, к этому дню мы стали относиться много вдумчивее, но не из-за ностальгии, а из-за того, что надо знать самый точный и краткий маршрут к возрождению Союза Советских Социалистических Республик, сданного противнику в результате глубокого отступления.

В НОЯБРЕ 1922 года «Правда» взяла интервью у председателя комиссии по разработке закона об образовании СССР И.В. Сталина. Оно называлось: «Вопрос об объединении независимых национальных республик». Сталин подчёркивал, что «инициатива принадлежит самим республикам», они «поставили вопрос о создании единого хозяйственного фронта». Далее нарком по делам национальностей развивал эту мысль, отвечая на вопрос, какими мотивами вызвано движение к объединению республик:

«Мотивы эти, главным образом, хозяйственные. Помощь крестьянскому хозяйству, поднятие промышленности, улучшение средств сообщения и связи, финансовые вопросы, вопросы о концессиях и прочих экономических договорах, совместные выступления на заграничных рынках в качестве покупателей или продавцов товаров — таковы вопросы, породившие движение за образование Союза Республик».

К этим мотивам образования Союза ССР Сталин возвращался в докладе на Х Всероссийском съезде Советов 26 декабря 1922 года «Об объединении советских республик» (в «Правде» опубликован 28 декабря того же года). Он снова начинал с фактов, «касающихся нашего внутреннего хозяйственного состояния», и выделял самые главные из них:

«Во-первых, скудость наших хозяйственных ресурсов, оставшихся в распоряжении республик в результате семилетней войны». Мысль сразу перескакивает в сегодняшний день. Специалисты подсчитали, что потери России от реставрации капитализма превысили потери, которые страна понесла от немецко-фашистского нашествия. Они несопоставимо больше потерь 1914—1920 годов.

«Во-вторых, сложившееся исторически естественное разделение труда, хозяйственное разделение труда, между различными районами и республиками нашей федерации. Например, север снабжает юг и восток мануфактурой; юг и восток снабжает север хлопком, топливом и т.д. Вот это разделение труда, установившееся между областями, не может быть вычеркнуто одним росчерком пера: оно создано исторически всем ходом хозяйственного развития…»



И снова задумываешься о дне бегущем. Как не вспомнить горький факт: после разрушения СССР производство в России в 1990-е годы упало более чем на 50%, а половина этих потерь была следствием разрушения единого народнохозяйственного комплекса страны. Да что там пресловутые «лихие 90-е»! Даже в последние три года разрыв хозяйственных связей России и Украины больно сказался на авиационной промышленности, железнодорожном транспорте, энергоснабжении и многих-многих других отраслях экономики обоих государств.

«В-третьих, единство основных средств сообщения по всей федерации, составляющих нерв и фундамент всякого возможного объединения. Само собой, понятно, что нельзя допустить раздельного существования средств сообщения в распоряжении и в рамках интересов отдельных республик…» В 1990-е мы это раздельное существование из-за преступных действий верхов допустили.



В итоге — сколько раз пришлось менять авиатрассы, изменился удобный кратчайший железнодорожный путь из Белгорода в Ростов-на-Дону, потому что он заходил в ставшую «чужой» Харьковскую область.

«Вторая группа обстоятельств, определивших объединение республик, — продолжал Сталин, — это факты, связанные с нашим внешним положением. Я имею в виду наше военное положение… Затем, кроме опасности военного характера, имеется ещё опасность экономического изолирования нашей федерации…



Наконец, наше дипломатическое положение…» Читать эти фразы — то же, что бередить незарубцевавшиеся раны. Мы сегодня дожились до того, что избранные нами властители торжественно объявляют об укреплении границ с вчерашними союзными республиками. Впрочем, одновременно создаются военные союзы с недавними частями единой державы вроде Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

НО ВЕРНЁМСЯ к докладу Сталина на Х Всероссийском съезде Советов. Он говорил: «И первая группа обстоятельств, и вторая действовали и имели силу и до сего времени… И наши хозяйственные нужды, о которых я говорил только что, и наши военно-дипломатические нужды в области внешней политики действовали, несомненно, и раньше…»



Мы это помним: где-то до 1985 года действовали безотказно, потом, до 1991-го, с перебоями и одышкой, но всё же действовали. Потому и появляется у многих наших соотечественников жажда вернуть союзное государство сейчас, пусть даже в рамках капиталистического жизнеустройства. Только это — маниловщина.

Во-первых, решительно против возрождения нашего союзного государства на любой общественно-политической основе весь капиталистический мир: укрепляющий свою мощь конкурент ему не нужен.



Во-вторых, тут же станет на дыбы крупный капитал бывших союзных республик: он теперь компрадорский, ему позарез нужны завоёванные ниши на мировом капиталистическом рынке.



В-третьих, Ленин всерьёз предупреждал, что союзы капиталистических государств либо нежизненны, либо реакционны, нацелены на укрепление власти капитала и рост эксплуатации наёмного труда. Трудящимся такие союзы тоже не нужны, не выгодны.

Сталин об этой стороне объединения республик тоже говорил — ёмко и строго: «Наконец, третья группа факторов, тоже требующих объединения и связанных с характером строения Советской власти, с классовой природой Советской власти».



Обратите внимание на этот поворот проблемы: на классовый характер межгосударственного объединения. А докладчик продолжал: «Советская власть построена так, что она, интернациональная по своей внутренней сущности, всячески культивирует в массах идею объединения, сама толкает их на путь объединения». Объединения трудящихся, а не эксплуататоров с эксплуатируемыми.



Для Сталина те, кто ратует за единство пролетариев с капиталистами, — это оппортунисты, ренегаты. Союз Советских Социалистических Республик — это не надклассовое или внеклассовое объединение, а союз трудящихся этих республик, которые последовательно борются против своих классовых супостатов.

И.В. Сталин, выражая позицию РКП(б), ленинскую позицию, обращал внимание ещё на одну чрезвычайно важную особенность образования СССР:

«Объединяются четыре республики: РСФСР, как целостное федеральное образование, Закавказская республика, тоже как целостное федеральное образование, Украина и Белоруссия. Две независимые советские республики, Хорезм и Бухара, являющиеся не социалистическими, а народными советскими республиками, пока остаются вне рамок этого объединения только потому и исключительно потому, что эти республики не являются ещё социалистическими».

В КАНУН 95-й годовщины образования Союза Советских Социалистических Республик мы, коммунисты-ленинцы, оглядываясь на пройденный путь с его победами, ухабами и тяжёлыми отступлениями, уверенно заявляем: СССР-2 будет! Но он может возродиться только как федерация советских социалистических республик.

Значит, наши стратегические лозунги, актуальные сегодня:

Да здравствует союз трудящихся братских республик!

Долой кровожадный капитализм!

Даёшь Советскую власть!

Сплотим свои ряды для борьбы за возрождение социализма!





Виктор Трушков

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Источник: ss69100.livejournal.com