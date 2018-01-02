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Резервный фонд России перестал существовать

14:40. 2 января 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Герб России на монете. Архивное фото

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Резервный фонд России с 1 января присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, теперь будут направляться в ФНБ

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.

 

В случае резкого падения доходов казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, а другая часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

 

 

 

 

 
 

Резервный фонд планировалось полностью использовать в прошлом году. При этом объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу министра финансов Антона Силуанова, должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть — 2,3 триллиона рублей. В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 миллиарда рублей, ее министерство купило на рынке в рамках своих валютных операций.

Власти рассчитывают на то, что нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета финансируется из ФНБ. Впоследствии они собираются тратить средства ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019-м и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году. При этом Минфин и дальше будет пополнять ФНБ, направляя в него купленную по бюджетному правилу валюту.

 

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