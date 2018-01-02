«Мы увидим аресты больших чиновников-взяточников в 2018-м. Но нам нужно вводить за коррупцию смертную казнь, как в Китае»
Лидер движения «Новая Россия» рассказал «КП», что будет с пенсиями и зарплатами бюджетников, пройдут ли перестановки в правительстве, и чем закончатся грядущие президентские выборы
«НУЖНО ПРЕСЕКАТЬ ВЛИЯНИЕ ИЗВНЕ НА НАШИ ВЫБОРЫ»
- Главное событие следующего года – президентские выборы. Как будет идти противостояние светской львицы Ксении Собчак и директора совхоза имени Ленина Павела Грудинина?
- Разумеется, и Собчак, и Грудинин, «работают» на своих флангах. Собчак берет на себя умеренный либеральный протест, на котором оттаптывался Алексей Навальный. Ну а Грудинин отрабатывает и левую, социал-демократическую повестку. Он запал в душу пенсионерам и бюджетникам, его идеи близки им. А еще люди соскучились по новому лицу в политике. С учётом колоссального антирейтинга бывшего представителя "Дома-2" и членов её команды нетрадиционных сексуальных предпочтений уровень поддержки Собчак невысок, около 1-3 процентов. Результат же Грудинина будет зависеть от качества кампании КПРФ, избирательный штаб которой возглавляет Зюганов, а также тех кто будет учувствовать в его кампании. Здесь важно избежать маргинализации подходов и лиц, что будет использовано их противниками. Директор совхоза на выборах может взять до 30 процентов.
- Ждать ли нам сюрпризов от этих выборов?
- Победы не-Путина ожидать не стоит. Ошибок его команда в президентской гонке не допустит. Могут быть попытки извне влиять на выборы. Но их нужно пресекать на корню, ибо подобный резкий разворот может запустить процесс болезненного развала страны, которая сегодня находится в крайне непростой геополитической и экономической ситуации.
«АРЕСТ УЛЮКАЕВА – ТОЛЬКО НАЧАЛО»
- Что ждать гражданам и миру от нового срока Путина?
- Рассчитываю, что после победы в Сирии и некоторого мира на Донбассе, Путин включится лично во внутреннюю повестку и проведёт структурные экономические и политические реформы.
- Какие изменения будут в экономике? Будет ли больше свободы малому и среднему бизнесу? Повысят ли зарплаты бюджетникам? Снизят ли цены на товары?
- Изменения в экономике возможны лишь при наличии политической воли главы государства. Даже дорогая нефть сегодня уже не способна исключить бюджетные проблемы, и у нас принят дефицитный трехлетний бюджет, а регионы имеют долгов на 2,5 триллиона рублей существенной частью по дорогим коммерческим ставкам в банках. Если власть поймет запрос общества о необходимости срочных изменений и поддержки малого и среднего бизнеса, повышения уровня жизни пенсионеров и работников бюджетной сферы, увидит, как живут, а зачастую, выживают люди по всей стране, то все сдвинется с мертвой точки. Для этого необходимо переформатирование правительства, причём не только кадрово. Нужно провести антикризисные меры, запустить трёхлетний мобилизационный план перенастройки экономики и выработать долгосрочную экономическую стратегию.
- В этом году на 8 лет за решетку отправили министра Улюкаева. Впервые в истории! Ждать ли нам в следующем году новых громких посадок?
- Да, уверен, система будет избавляться от коррупции. Дело Улюкаева - это сигнал взяточникам и он будет перенесён на 2018 год. При этом, считаю, что меры борьбы с системной коррупцией работают лишь при жёсткости и неотвратимости наказания, включая смертную казнь, как в Китае.
«МЕНЯТЬ БУДУТ НЕ ТОЛЬКО ГУБЕРНАТОРОВ, НО И ПРАВИТЕЛЬСТВО»
- Мы видели, как пачками меняли губернаторов. На места «стариков» приходили молодые технократы. А продолжат ли озеленять глав регионов в 2018-м?
- Да, 2018 год будет не менее урожайным на чистки. При этом стоит присмотреться не только к смене региональных начальников, но и федеральных структур. Их работа вызывает у народа вопросы. Все ждут отставки экономического блока правительства. Думаю, 2018-й станет годом появления новых людей в чиновничестве, но, к сожалению, не в политике. Отставка правительства по закону состоится в любом случае.
- Улучшатся ли наши отношения с Америкой? Чего России ждать от Трампа?
- Отношения с США зависят только от нас самих. Американцы фактически поставили нас перед выбором - мы с ними или с их геополитическим противником Китаем. Мы пока играем на противоречиях в мире, возникшие в связи с передавливанием США своих партнёров и противников. Но это не будет продолжаться долго. Правда, в 2018 году я не ожидаю больших геополитических разломов в мире, и у нас есть ещё время тянуть кота за тестикулы. Но 19-20 годы уже исчерпают этот лимит, и мир войдёт в фазу необходимости определиться, как он будет управляться в 21-ом столетии. Сейчас этой явности нет.
- Разрешится ли конфликт на Украине? Не остановится ли война на Донбассе?
- Нет. Новый год продолжит напряжение на этом участке мировой военной карты. Никто из сторон и посредников в конфликте не заинтересован в его завершении. США важно давить на Россию через напряжение у наших границ, Россия через Донбасс удерживает свои интересы по торможению интеграции Украины в структуры НАТО и Евросоюза, Украине нужен враг для оправдания проблем со своими реформами. Плюс к этому, как обычно, война всех кормит, а страдают простые люди. Так устроен мир. И пока русские не договорятся с американцами и их «надежными партнерами» в Европе, мира на Донбассе не будет. Мир появится там в 21 - 22 годах.
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
Разрешу себе сказать ниже-следующее…уж НЕ обессудьте:
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Для УЛУЧШЕНИЯ жизни в России – России НУЖНО :
1.ГНАТЬ-в-ТРИ-шеи-от-власти – Т.Н.”единую-россию”!
2.МЕНЯТЬ в ПОЛНОМ составе НЫНЕшнее Т.Н.”правительство”!
3.ОТСТРАНИТЬ от премьерства ЭТОГО “Ай-фончика”)!
4.Начать ПОСАДКИ(по-суду!)- коррупционных ЧЛЕНОВ!
5.Ввести…Смертную КАЗНЬ за РАЗНЫЕ виды преступлений…
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В 2018-м году России ПРИДЁТСЯ(ради ВЫЖИВАНИЯ)…:
1.Остаться с ПРЕЖНИМ президентом(Путин – НЕИЗБЕЖЕН)!
2.Начать ОЧИЩАТЬ – “внутренние-КОНЮШНИ” власти!
[ОСОБЕННО в Чистках НУЖДАЮТСЯ - ВСЕ силовые структуры!]
3.Начать БОЛЕЕ Свободно работать ВНУТРЕННЕМУ бизнесу!
4.ПРИНЯТЬ Меры для…”ОБУЗДАНИЯ” местячковых “князьков”!
5.Законодательно “ОБУЗДАТЬ” региональную “БУРЖУАЗИЮ”…
[ОСОБЕННО КЛАНЫ кавказской направленности - ОБНАГЛЕЛИ]
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Во ВНЕШНЕЙ политике Россия ПРОДОЛЖИТ(вынужденно):
1.Войну на Донбассе(РАДИ сохранения СВОЕГО Влияния)…
2.ВОЕННОЕ присутствие на…ВСЁМ Ближнем Востоке…
[НЫНЕ ТАМ Влияние России ВОЗРОСЛО - НУЖНО сохранить]
3.КОНСОЛИДАЦИЮ(эконом-ПОЛИТ-методами)ПОСТ-Советских стран.
[кои,практически ВСЕ - БЕЗ России - ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ`СЯ ИЗ-ВНЕ]
4.ЭКОНОМИЧЕСКИМ “вектором” – Принуждать-к-миру…РАЗНЫХ…
5.ПРИНЯТЬ меры для ПРЕКРАЩЕНИЯ разграбления РФ – РАЗНЫМИ…
[ведь ПОСРЕДСТВОМ "дружбы"...СТРЕМЯТСЯ "одеть-ХОМУТ" Зависимости...]
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> России НУЖНО(ПРИДЁТСЯ…или…)ОБРАТИТЬ(“ОБУЗДАТЬ”)
внимание НА ТО – КАКiмi МЕТОДАМИ…(ЭТОМУ название – “ОКОРМЛЕНИЕ”)
ПРОИСХОДИТ в России РАСПРОСТРАНЕНИЕ “того”,что СПОСОБСТВУЕТ…
оБОЛВАНиванию,ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ и ДЕГРАДАЦИИ в России населения!
,,ЭТО,,то,что…РЕЛИГИЕЙ является!Ею – бюджет “ПОЖИРАЕТСЯ”
Ею – народ ЗОМБИруется и…ПО`РАБ`ОЩАЕТСЯ!В России УВИДЯТ,ПОЙМУТ,
что РЕЛИГИЯ(особенно её “козырные” ЧЛЕНЫ…)- очень УСПЕШНО и давно -
ИЗ-ВНЕ…Управляется!Но ДЕСТРУКТИВНАЯ “работа” РЕЛИГИИ(паразита)-
ЛЖИВО – “окормлением”(т.н.”скрепами”)называется!
[Религией ОЧЕНЬ УМЕЛО - Россия ИЗНУТРИ - РАЗВАЛ`ивается...]
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Уже НЫНЕ МОЖНО поздравлять Россию с…”Новым”=Старым Президентом!
[ВСЯ т.н."ОППОзиционная-рать" - МОЖЕТ больше НЕ "верещать"]
> Россию МОЖНО Реально – с Президентом Путиным Поздравлять!
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Россия ДОЛЖНА(РАДИ сохранения Стабильности в…КРУПНЫХ городах):
1.ОБРАТИТЬ внимание НА…НЕКОТОРЫЕ этнические СТРУКТУРЫ…
2.ПРИНЯТЬ меры по…УМЕНЬШЕНИЮ впускания в РФ – ЧУЖИХ!
3.ЗА наркоту – СМЕРТНУЮ казнь(как БЫЛО сказано выше)!
4.Обратить ВНИМАНИЕ на…РЕЛИГИОЗНИКОВ(ВСЕХ “мастей”)…
5.РЕГУЛЯРНО МЕНЯТЬ(есть ПРИЧИНЫ…)местную номенклатуру…
[МНОГИЕ,буквально ЧЕРЕЗ полгода - "СЛУЖАТ" уже НЕ России...]
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Уважаемые комментаторы(ОСОБЕННО “под-НИКАМИ”…):
Попробуйте Аргументированно(БЕЗ ЛЖЕ-патриотического “ВЕРЕЩАНИЯ”)
высказать`ся в “своих” высказываниях на данные темы…
*…НЕ спешите “вешать-ярлыки” и обвинять других…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 02-01-18.
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Ещё А.С. Грибоедов сказал: “а судьи кто …”.
Попробуйте подать жалобу в ВС РФ через Администрацию Президента, а заместитель Председателя ВС РФ Серков П.П. ухитрился её получить – https://vk.com/doc186425169_437407367 и ему за это и премию, как лучшему юристу года, и продление полномочий, и повышение в должности.
Может начинать нужно с чистки Генеральной прокуратуры, СКР, законодателей?
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Чубайса всё равно не посадят.