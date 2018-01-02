Метафизика фольклора

Сказители: Леонид Иванович Карпенко и Капитолина Васильевна Нечаева-Зубец.

Ведущая Юлия Стоянова.



В толковом словаре В.И. Даля дано понятие Метафизики : «Ученье о мире невещественном , существенном, духовном».



«Ученье о мире» отражается в основе мировоззрения людского рода и с мифологического прошлого принадлежит каждому. Язык метафизики – язык иносказаний», им поведаны от начала всех начал события мира (вселенной).

Об авторах:



Карпенко Л.И. – специалист в области систем управления, МИИТ, институт журналистского мастерства. Автор учебного пособия для вузов, многочисленных статей в журналах и сборниках научных трудов.



Нечаева-Зубец К.В. – по образованию физик-ядерщик. Автор статей в журналах, сборников научных трудов и учебного пособия для вузов.



Авторами в 2007 году была опубликована совместная работа «Крест Леванидов. Традиция Руси». В ней представлено древнее знание об устройстве мира, этапах вселенской жизни, рассказано о красоте и способностях души, показаны помощники человека, даны комментарии к произведениям фольклора. Большая часть тиража книги была безвозмездно передана в госуниверситеты Мордовский, Московский, Омский, в институты Хабаровска, Барнаула, Владивостока и др., в республиканские школьные библиотеки.

В этой передаче будет поведано и кратко передано знание о мироустройстве, с точки зрения фольклора. От сотворения вселенной до ключевого значения роли души, ее развития и воплощения в явном мире.



Познакомиться с научными трудами авторов можно пройдя по ссылке metafizikafolklora.com

А так же приобрести их печатные издания в интернет-магазине издательства «Белые Альвы» shop.influx.ru



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Источник: www.youtube.com