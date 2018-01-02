Лучшие фотографии природы 2017

Совсем недавно легендарный National Geographic объявил долгожданные результаты престижного конкурса «Фотограф природы 2017 года». Победители были отобраны из 11 000 фотографий, присланных со всего мира. Помимо главного призера, журнал представил лучшие снимки в четырех категориях: Дикая природа, Ландшафты, Среда обитания и Подводная фотография.

Обладатель гран-при получил денежную награду в размере $7500 и публикацию своего победного снимка в предстоящем выпуске National Geographic. Победители в каждой из 4 категорий получат по $2500. Представляем вашему вниманию работу главного призера, а также лучшие из лучших фотографий в других номинациях, отобранные жюри.

Гран-при: «Лицом к лицу в реке на Борнео», Джаяпракаш Джоги Боджан

Лучшие фотографии конкурса 2017 года

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