Иудохристианские войны в 8 эпизоде Звёздных Войн: Последние Жидаи

Обзор второго смыслового ряда фильма Звёздные Войны, Последние джедаи.

Цель состоит в извлечении символических посланий из фильмов и узнать, что нам пророчит заокеанский враг. К сожалению в России нет отдела цензуры, какой был в СССР до 80 года.

Советский плакат Звёздные войны Новая надежда. Запрет показа цензурой из-за намеренных параллелей с СССР Советский плакат Звёздные войны Новая надежда. Запрет показа цензурой из-за намеренных параллелей с СССР

Игра актёров, спецэффекты, пропаганда всяких там взглядов, фашизма, алкоголя, матриархата и т. д. не входят в данный матричный анализ, потому что они очевидны для любых мыслящих людей. Нас интересуют только символы и политика, прикрытые изысканной глазурью конспирологии.

Звезда смерти - железный занавес в СССР до перестройки Звезда смерти - железный занавес в СССР до перестройки

Эвоки как образ советских граждан устраивающих перестройку СССР на основе либеральной идеологии США Эвоки как образ советских граждан устраивающих перестройку СССР на основе либеральной идеологии США

Матрица любого произведения многогранна и состоит из множества составляющих матриц, но все они укладываются в две группы: психоэнергетические матрицы и смысловые.

эгрегориально-матричное управление, матрицы накачки и смысловая алгоритмическая матрица эгрегориально-матричное управление, матрицы накачки и смысловая алгоритмическая матрица

Психоэнергетические матрицы это матрицы для накачки эмоциональной и мистической энергии, а смысловые части матрицы содержат алгоритмы, символически связанные с реальными процессами в мире. Энергия внимания, добываемая матрицами накачки повышает вероятность событий из смысловых матриц.

8 эпизод Звёздных Войн Последние Джедаи, точно так же, как и все предыдущие части, основан на библейских сюжетах и связан с реальными политическими процессами.

На ковчеге завета в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» были изображены дроиды из Звёздных Войн C3PO и R2D2 На ковчеге завета в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» были изображены дроиды из Звёздных Войн C3PO и R2D2

Матрица накачки в Последних Джедаях основана на библейских сюжетах.

Звёздный разрушитель, как символ пирамиды. Пирамида глобальной власти в виде звёздного разрушителя над разрушенным храмом джедаев в 7 эпизоде Звёздных Войн: Пробуждение силы Звёздный разрушитель, как символ пирамиды. Пирамида глобальной власти в виде звёздного разрушителя над разрушенным храмом джедаев в 7 эпизоде Звёздных Войн: Пробуждение силы

Библейские символы в Звёздных Войнах, Дарт Вейдер как образ иудейского первосвященника Библейские символы в Звёздных Войнах, Дарт Вейдер как образ иудейского первосвященника

библейские символы звёздных войн библейские символы звёздных войн

Ангелы на Ковчеге Завета и проекция из дроида Ангелы на Ковчеге Завета и проекция из дроида

Люк Скайокер показан в образах Моисея и Иисуса Христа. Джедаи это евреи.

Джедаи - евреи (жидаи): jedi, jude - иудей, жид Джедаи - евреи (жидаи): jedi, jude - иудей, жид

Люк объясняет Рей природу Силы на планете Эч-То, где всё началось.

Иисус Христос и Мария Магдалина, как прообраз Люка Скайокера и Рей на планете Эч-То Иисус Христос и Мария Магдалина, как прообраз Люка Скайокера и Рей на планете Эч-То

Планета Эч-То это библейский райский сад с древом познания, возле которого воспитали первых джедаев, т. е. евреев, детей Адама, Евы и Лилит.

Магистр Йода, как дух, а Моисей (Люк Скайокер) у горящего дерева - райское древо познания Магистр Йода, как дух, а Моисей (Люк Скайокер) у горящего дерева - райское древо познания

Но сила как магнит поляризуется на два полюса - тёмную и светлую сторону. Тёмная сторона выражается в Каине, прообразе Кайло Рена.

Кайло Рен это библейский Каин, убивший Авеля (джедаев в храме) Кайло Рен это библейский Каин, убивший Авеля (джедаев в храме)

Когда магистр Йода поджигает древо возле Люка это отсылка к Моисею и неопалимой купине из пламени которой к Моисею обратился Бог, а на самом деле не Бога, а обычные жрецы.

Моисей (Люк Скайокер) и горящее райское древо познания как неопалимая купина Моисей (Люк Скайокер) и горящее райское древо познания как неопалимая купина

Образ Иисуса Христа в Люке заключается в том, что Люк решил уничтожить древо познания на Эч-То, как источник идентификации джедаев, а после неудачной попытки вознёсся. Христос явился, чтобы упразднить иудаизм и направить евреев по другому пути, но ему это не удалось и после того, как он вознёсся, от иудаизма возникло христианство, которое распространило власть иудеев на всю Римскую Империю.

Иисус Христос пришёл сломать веру иудеев и направить по другому пути, как Люк Скайокер решил закрыть орден джедаев (жидаев) Иисус Христос пришёл сломать веру иудеев и направить по другому пути, как Люк Скайокер решил закрыть орден джедаев (жидаев)

Когда Люк вознёсся, показали, как книги джедайского сиона из древа, Рей перевезла тайком в Соколе Тысячелетия.

Вознесение Люка Скайокера, как Иисуса Христа Вознесение Люка Скайокера, как Иисуса Христа

На торце книги джедаев завуалированно написано ТАНАХ, иудейское название Ветхого Завета.

На книге джедаев с острова Эйч-То на торце написано на иврите ТАНАХ - ветхий завет На книге джедаев с острова Эйч-То на торце написано на иврите ТАНАХ - ветхий завет

Напомню, что сам Сокол Тысячелетия в библейской матрице означает христианский голубь.

Сокол Тысячелетия - христианский голубь Сокол Тысячелетия - христианский голубь

Схожи по тематике и имена Моисей и Скайокер, Моисей переводится "выловленный из воды", а Скайокер переводится "небесный гуляка".

Скайокер - небесный гуляка (ходящий по небу, витающий в облаках ))) Скайокер - небесный гуляка (ходящий по небу, витающий в облаках )))

Люк поймал рыбу и накормил Рей у костра, это как Христос рыбой кормил своих учеников.

Я альфа и омега - начало и конец. Христианская рыбка ИХТИ - анаграмма из альфа и омега Я альфа и омега - начало и конец. Христианская рыбка ИХТИ - анаграмма из альфа и омега

Женщины-черепахи, обслуживающие храм жидаев, очевидно католические монашки.

Католические монашки из 8 эпизода Звёздные Войны: Последние Джедаи, настоятельницы храма джедаев на планете Эч-То Католические монашки из 8 эпизода Звёздные Войны: Последние Джедаи, настоятельницы храма джедаев на планете Эч-То

Разгром торговцев оружия Финном и Роуз в городе-казино Канто-Байт это отсылка к погрому торговцев в храме Иисусом Христом.

А когда Фина, Роуз и мастера взломщика схватил первый орден, мастер-взломщик предал их и выдал информацию про эвакуацию 30 спасательных капсул, это как Иуда предал Христа за 30 сребренников.

Мастер-взломщик найденный по наводке Маз Канаты в городе Канто-Байт на планете Кантоника это символ Иуды Искариота Мастер-взломщик найденный по наводке Маз Канаты в городе Канто-Байт на планете Кантоника это символ Иуды Искариота

После возвращения альянса на старую базу на планете Крэйт показана атака на 13 малых кораблях это отсылка к 13 апостолам, где 13 это апостол Павел, бывший воин Савл из фарисеев.

13 малых истребителей-спидеров, как 13 апостолов, после избрания Савла-Павла 13 апостолом 13 малых истребителей-спидеров, как 13 апостолов, после избрания Савла-Павла 13 апостолом

13 это негр Финн, который раньше был штурмовиком Первого Ордена.

Предательство Финном (FN-2187) Первого Ордена и преображение из орденского штурмовика в повстанца республики Предательство Финном (FN-2187) Первого Ордена и преображение из орденского штурмовика в повстанца республики

Как Савл-Павел раньше был воином фарисеев, так и Финн (FN-2187) был раньше штурмовиком Первого Ордена Как Савл-Павел раньше был воином фарисеев, так и Финн (FN-2187) был раньше штурмовиком Первого Ордена

Когда касаются белой соли, она становится красной это символ христианской пасхи.

Повстанцам было не выйти из базы из-за завала камней, но Рей их подняла воспользовавшись силой, как Моисей раздвинул море, чтобы евреи смогли убежать от армии фараона.

Символы первого ордена это звёзды Давида и треугольники с глазом, которые присутствуют у них везде.

Символ джедаев и повстанцев это вифлеемская звезда, которая символизирует рождение Иисуса Христа и возникновение христианства.

Волхвы, по сиянию "вифлеемской звезды", ищут место рождения будущего пророка Иисуса Христа (последнего джедая) Волхвы, по сиянию "вифлеемской звезды", ищут место рождения будущего пророка Иисуса Христа (последнего джедая)

Символ вифлеемской звезды в постере 8 эпизода Звёздных Войн: Последние Джедаи Символ вифлеемской звезды в постере 8 эпизода Звёздных Войн: Последние Джедаи

Получается на символьном уровне, борьба ситхов и первого ордена с джедаями и повстанцами это борьба христиан с иудейскими сионистами, но на самом деле этой борьбы нет и они все управляются из одного центра.

Звёздные войны символическая схема иудохристианства Звёздные войны символическая схема иудохристианства

Последние жидаи Последние жидаи

Это была матрица накачки через библейскую символику и сюжеты. Теперь раскроем смысловую матрицу, которая связывает фильм с сегодняшними событиями.

Начинается фильм с того, что орден пытается уничтожить повстанцев, но повстанцы пытаются убежать на свою старую базу на минеральной планете Крэйт. Это события в Сирии, когда Россия уничтожила основные силы боевиков анти-Исламского Государства и его остатки разбежались по старым очагам на Ближнем Востоке, в основном в Ирак и в Афганистан.

Россия уничтожила основные силы "НАТО" ИГИЛ (анти-исламское государство) в Сирии и выводит свои войска. Остатки ИГИЛ (типа повстанцы Республики) сбежали в места старых конфликтов на Ближнем Востоке (Ирак и Афганистан) Россия уничтожила основные силы "НАТО" ИГИЛ (анти-исламское государство) в Сирии и выводит свои войска. Остатки ИГИЛ (типа повстанцы Республики) сбежали в места старых конфликтов на Ближнем Востоке (Ирак и Афганистан)

Известно, что боевики анти-Исламского Государства это переодетая армия альянса НАТО. Альянс НАТО со своими боевиками это Альянс повстанцев в фильме. Когда флот альянса сбегал от Первого Ордена, был уничтожен знаменитый адмирал Джиал Акбар.

Командующий флотом республиканцев адмирал Джиал Акбар погиб в 8 эпизоде Звёздных Войн: Последние Джедаи Командующий флотом республиканцев адмирал Джиал Акбар погиб в 8 эпизоде Звёздных Войн: Последние Джедаи

Акбар переводится с арабского Великий. Командующий флотом Акбар это символ всей 30 летней военной кампании США на Ближнем Востоке. Погром на планете Кантоника города-казино Канто-Байт с торговцами оружия по наводке Маз Канаты и сдача повстанцев её же мастером-взломщиком это предательство США от Великой Британии в виде выдачи боевиков и информации через их викиликс. Из расшифровки 7 эпизода, мы уже знаем, что Маз Каната это Великая Британия, а в Последнем Джедае мастера-взломщика нашли по символу фломблума это роза Тюдоров - геральдическая эмблема Англии.

Маз Каната - символ Великой Британии и английской, канадской и австралийской королевы Елизаветы II Маз Каната - символ Великой Британии и английской, канадской и австралийской королевы Елизаветы II

Маз Каната сказала что мастера-взломщика надо искать по знаку фломблума - розы Тюдоров - символу Англии Маз Каната сказала что мастера-взломщика надо искать по знаку фломблума - розы Тюдоров - символу Англии

Запад считает, что самое страшное зло в мире это Путин, он виноват во всех бедах и манипулирует всем миром и называют его самым влиятельным человеком в мире.

Верховный лидер Путин - Сноук Верховный лидер Путин - Сноук

В фильме Путин Верховный Лидер Сноук.

Верховный лидер Путин - Сноук Верховный лидер Путин - Сноук

Каинит Кайло Рен был джедаем альянса, но потом перешёл под влияние Сноука, это как Путин поставил Трампа президентом США, соответственно Кайло Рен это Трамп.

Кайло Рен (Трамп) перешёл под влияние верховного лидера Сноука (Путин) Кайло Рен (Трамп) перешёл под влияние верховного лидера Сноука (Путин)

Кайло Рен был вынужден убить верховного лидера Сноука и это стало единственной возможностью спасти Альянс. Так же и в жизни, на пути у США стоит только Путин и их целью является любой вариант его ликвидации. Самым вероятным способом ликвидации Путина является госпереворот во время или после выборов. Но здесь врага может ждать совершенно неожиданный сюрприз, ведь во время переворота могут ликвидировать не Путина, а наоборот, всё либеральное крыло российской власти, поэтому Путин и не препятствует подготовке переворота. Когда-то, точно так, же сделал Сталин. Назрел заговор во главе с Тухачевским, которому Сталин не стал препятствовать и в момент полного созревания, случилось то, что называют 37 годом, самому Тухачевскому раскрошили голову.

Верховный лидер Сталин решил вопрос с заговором маршала Тухачевского 1937 года Верховный лидер Сталин решил вопрос с заговором маршала Тухачевского 1937 года

9 эпизод Звёздных Войн выйдет через 2 года и возможно там покажут, что Сноук снова жив, а его смерть была голографическим эффектом.

Название фильма Последние джедаи, означает последние евреи.

Дарт Вейдер в образе иудейского первосвященника Дарт Вейдер в образе иудейского первосвященника

Проект избранного народа закрывается Проект избранного народа закрывается

Задание для читателя: Кто такие красные плащи ?

Красные плащи, охранники верховного лидера Сноука, пытаются наказать Кайло Рена и Рей Красные плащи, охранники верховного лидера Сноука, пытаются наказать Кайло Рена и Рей

Красные плащи, кто же это такие ?