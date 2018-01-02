Иудохристианские войны в 8 эпизоде Звёздных Войн: Последние Жидаи
Обзор второго смыслового ряда фильма Звёздные Войны, Последние джедаи.
Цель состоит в извлечении символических посланий из фильмов и узнать, что нам пророчит заокеанский враг. К сожалению в России нет отдела цензуры, какой был в СССР до 80 года.
Игра актёров, спецэффекты, пропаганда всяких там взглядов, фашизма, алкоголя, матриархата и т. д. не входят в данный матричный анализ, потому что они очевидны для любых мыслящих людей. Нас интересуют только символы и политика, прикрытые изысканной глазурью конспирологии.
Матрица любого произведения многогранна и состоит из множества составляющих матриц, но все они укладываются в две группы: психоэнергетические матрицы и смысловые.
Психоэнергетические матрицы это матрицы для накачки эмоциональной и мистической энергии, а смысловые части матрицы содержат алгоритмы, символически связанные с реальными процессами в мире. Энергия внимания, добываемая матрицами накачки повышает вероятность событий из смысловых матриц.
8 эпизод Звёздных Войн Последние Джедаи, точно так же, как и все предыдущие части, основан на библейских сюжетах и связан с реальными политическими процессами.
Матрица накачки в Последних Джедаях основана на библейских сюжетах.
Люк Скайокер показан в образах Моисея и Иисуса Христа. Джедаи это евреи.
Люк объясняет Рей природу Силы на планете Эч-То, где всё началось.
Планета Эч-То это библейский райский сад с древом познания, возле которого воспитали первых джедаев, т. е. евреев, детей Адама, Евы и Лилит.
Но сила как магнит поляризуется на два полюса - тёмную и светлую сторону. Тёмная сторона выражается в Каине, прообразе Кайло Рена.
Когда магистр Йода поджигает древо возле Люка это отсылка к Моисею и неопалимой купине из пламени которой к Моисею обратился Бог, а на самом деле не Бога, а обычные жрецы.
Образ Иисуса Христа в Люке заключается в том, что Люк решил уничтожить древо познания на Эч-То, как источник идентификации джедаев, а после неудачной попытки вознёсся. Христос явился, чтобы упразднить иудаизм и направить евреев по другому пути, но ему это не удалось и после того, как он вознёсся, от иудаизма возникло христианство, которое распространило власть иудеев на всю Римскую Империю.
Когда Люк вознёсся, показали, как книги джедайского сиона из древа, Рей перевезла тайком в Соколе Тысячелетия.
На торце книги джедаев завуалированно написано ТАНАХ, иудейское название Ветхого Завета.
Напомню, что сам Сокол Тысячелетия в библейской матрице означает христианский голубь.
Схожи по тематике и имена Моисей и Скайокер, Моисей переводится "выловленный из воды", а Скайокер переводится "небесный гуляка".
Люк поймал рыбу и накормил Рей у костра, это как Христос рыбой кормил своих учеников.
Женщины-черепахи, обслуживающие храм жидаев, очевидно католические монашки.
Разгром торговцев оружия Финном и Роуз в городе-казино Канто-Байт это отсылка к погрому торговцев в храме Иисусом Христом.
А когда Фина, Роуз и мастера взломщика схватил первый орден, мастер-взломщик предал их и выдал информацию про эвакуацию 30 спасательных капсул, это как Иуда предал Христа за 30 сребренников.
После возвращения альянса на старую базу на планете Крэйт показана атака на 13 малых кораблях это отсылка к 13 апостолам, где 13 это апостол Павел, бывший воин Савл из фарисеев.
13 это негр Финн, который раньше был штурмовиком Первого Ордена.
Когда касаются белой соли, она становится красной это символ христианской пасхи.
Повстанцам было не выйти из базы из-за завала камней, но Рей их подняла воспользовавшись силой, как Моисей раздвинул море, чтобы евреи смогли убежать от армии фараона.
Символы первого ордена это звёзды Давида и треугольники с глазом, которые присутствуют у них везде.
Символ джедаев и повстанцев это вифлеемская звезда, которая символизирует рождение Иисуса Христа и возникновение христианства.
Получается на символьном уровне, борьба ситхов и первого ордена с джедаями и повстанцами это борьба христиан с иудейскими сионистами, но на самом деле этой борьбы нет и они все управляются из одного центра.
Это была матрица накачки через библейскую символику и сюжеты. Теперь раскроем смысловую матрицу, которая связывает фильм с сегодняшними событиями.
Начинается фильм с того, что орден пытается уничтожить повстанцев, но повстанцы пытаются убежать на свою старую базу на минеральной планете Крэйт. Это события в Сирии, когда Россия уничтожила основные силы боевиков анти-Исламского Государства и его остатки разбежались по старым очагам на Ближнем Востоке, в основном в Ирак и в Афганистан.
Известно, что боевики анти-Исламского Государства это переодетая армия альянса НАТО. Альянс НАТО со своими боевиками это Альянс повстанцев в фильме. Когда флот альянса сбегал от Первого Ордена, был уничтожен знаменитый адмирал Джиал Акбар.
Акбар переводится с арабского Великий. Командующий флотом Акбар это символ всей 30 летней военной кампании США на Ближнем Востоке. Погром на планете Кантоника города-казино Канто-Байт с торговцами оружия по наводке Маз Канаты и сдача повстанцев её же мастером-взломщиком это предательство США от Великой Британии в виде выдачи боевиков и информации через их викиликс. Из расшифровки 7 эпизода, мы уже знаем, что Маз Каната это Великая Британия, а в Последнем Джедае мастера-взломщика нашли по символу фломблума это роза Тюдоров - геральдическая эмблема Англии.
Запад считает, что самое страшное зло в мире это Путин, он виноват во всех бедах и манипулирует всем миром и называют его самым влиятельным человеком в мире.
В фильме Путин Верховный Лидер Сноук.
Каинит Кайло Рен был джедаем альянса, но потом перешёл под влияние Сноука, это как Путин поставил Трампа президентом США, соответственно Кайло Рен это Трамп.
Кайло Рен был вынужден убить верховного лидера Сноука и это стало единственной возможностью спасти Альянс. Так же и в жизни, на пути у США стоит только Путин и их целью является любой вариант его ликвидации. Самым вероятным способом ликвидации Путина является госпереворот во время или после выборов. Но здесь врага может ждать совершенно неожиданный сюрприз, ведь во время переворота могут ликвидировать не Путина, а наоборот, всё либеральное крыло российской власти, поэтому Путин и не препятствует подготовке переворота. Когда-то, точно так, же сделал Сталин. Назрел заговор во главе с Тухачевским, которому Сталин не стал препятствовать и в момент полного созревания, случилось то, что называют 37 годом, самому Тухачевскому раскрошили голову.
9 эпизод Звёздных Войн выйдет через 2 года и возможно там покажут, что Сноук снова жив, а его смерть была голографическим эффектом.
Название фильма Последние джедаи, означает последние евреи.
Задание для читателя: Кто такие красные плащи ?