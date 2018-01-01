Восход кровавой Луны
20:25. 1 января 2018 Просмотров - 521 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Бывший британский дипломат и сотрудник Ми-6 о перспективах развития ситуации на Ближнем Востоке.
Восход кровавой Луны
Алистер Крук
Похоже, мы приближаемся к сути проблемы: президент Трамп, как и президент Рейган до него, был избран "народом", а не (тем, что Пол Крейг Робертс называет "правящими группами с особыми интересами"): "Как высокопоставленное лицо в правительстве Рейгана, взгляды которого совпадали с целями Рейгана по прекращению стагфляции и Холодной войны, я на собственном опыте испытал, каково это – идти против влиятельных групп с особыми интересами, привыкших править. Мы отобрали у них часть их господства, но теперь они его себе вернули. И они сейчас сильнее, чем раньше". Я тоже испытал нечто вроде паники, которую спровоцировал конец Холодной войны среди "правящих групп с особыми интересами" – в конце концов, в американской политике на Ближнем Востоке (и в Западной Европе) полностью преобладало неудержимое побуждение очистить их от всякого российского влияния. А затем – "щёлк" – и советский враг внезапно перестал быть "врагом". И тем не менее "правящие группы с особыми интересами" были к тому моменту полностью привержены глобализированному (т.е. культурно не-националистическому, потребительскому образу жизни), основанному на правилах политического и финансового "мира", формировавшегося США. Непрогнозируемым образом после 11/09 возник терроризм, послуживший для обоснования воспринимаемой необходимости в общем, базирующемся на обороне, НАТОвском глобальном "порядке", как связующем элементе для однополярного момента Америки.
Политика президента Обамы была весьма сродни "борьбе за демократически-либеральный мир" (хотя он действительно пытался дать понять "правящим интересам", что есть пределы: что у обязательств США должны быть границы). Другими словами, Обама соглашался с глобалистской предпосылкой, хотя он и пытался уменьшить некоторые ее военные импульсы. Примечательно, однако, что он молча согласился с разогревом "угрозы" со стороны России (после того, как Медведев уступил место г-ну Путину (положив тем самым конец надежде Обамы на заманивание России в объятия глобального экономического порядка).
Но затем Дональд Трамп, избранный на пост президента его изгоями общества (так окрестили электоральную базу Трампа – прим. перев.), дал ясно понять, что он хочет разрядки напряженности с Россией, и даже отверг с презрением притязания в отношении обычных американцев, сделанные ради сохранения однополярного глобального "порядка" Америки. За эту ересь его наказали сфабрикованным не-скандалом "Рашагейт". "Может ли президент, обеспокоенный, что его может отстранить от должности спецпрокурор, или же что его могут убить, сопротивляться движению к войне?" – спрашивает Пол Крейг Робертс, который утверждает, что президент фактически оказался в плену у триады элитных генералов, с одной стороны, и у отряда "Голдман Сакс", с другой.
То, что "правящим интересам" удалось значительно ограничить президента Трампа, неоспоримо, но что является новым – или же, возможно, нет – и меняет расчеты, так это то, что этим "правящим интересам" пришлось выйти из тени. Бывший и.о. директора ЦРУ Майк Моррелл, с самого начала распространявший идею о сговоре с Россией, теперь публично признает в удивительно откровенном интервью с "Politico" свою ведущую роль в разведывательном сообществе проведения политической войны против президента Трампа, описывая свои действия как нечто, что он "не полностью продумал", добавив, что, возможно, это была не такая уж и замечательная идея давать утечки против и резко критиковать нового президента: "Были значительные негативные последствия", признает Моррелл. Просто напомню: Моррелл не только заявил в ранней авторской колонке в "Нью-Йорк Таймс", что он активно настроен сделать "всё, что могу, чтобы гарантировать, что её [Хилари Клинтон] изберут нашим 45-м президентом", но он зашел так далеко, что назвал бывшего тогда кандидатом Трампа "угрозой нашей национальной безопасности", одновременно сделав необычайное заявление, что "в разведывательном деле мы бы сказали, что г-н Путин завербовал г-на Трампа в качестве используемого втёмную агента Российской Федерации".
Теперь, когда Моррелл рассказал всё начистоту, а расследование Роберта Мюллера всё больше превращается у всех на глазах в политизированную операцию поливания грязью, то зачем тогда говорить о возможной "восходящей кровавой Луне"? ("Bad Moon Rising" – песня 1969 г. американской группы Creedence Clearwater Revival, в песне есть такие строчки: "Это восход кровавой Луны, впереди – неприятности", прим. перев.) Просто потому, что приступ откровенности Моррелла говорит о том, что "глубинное государство", вероятно, думает теперь о компромиссе: оно предоставит Трампу некоторую свободу действий, но захочет получить от него встречную услугу.
Некоторые подобные признаки возможной услуги за услугу уже очевидны: Трамп проглотил свою предвыборную риторику в отношении Афганистана, позволив американским военным продолжить вести там их (длительную и безуспешную) войну. Пентагон также объявил, что 2000 американских военнослужащих и дополнительно большое число военных подрядчиков останутся в северо-восточной Сирии без конкретного ограничения по времени – после окончания там операций против ИГИЛ. И новые войска были введены в Ирак и размещены на расстоянии 100 км от иранской границы. Официальным обоснованием является то, что с поражением ИГИЛ возник вакуум, и в этот "вакуум" может проникнуть Иран. И только агрессивное военное присутствие США может остановить это, как утверждается. Но американские войска в Сирии также стали "агрессивными" (против российских Воздушно-космических сил, а не только иранцев) – как ясно дает понять вот это сообщение RT: (Американский истребитель F-22 препятствовал двум российским бомбардировщикам Су-25 нанести удар по базе ИГИЛ к западу от реки Евфрат 23 ноября, согласно российскому Министерству обороны).
Генерал Игорь Конашенков сказал: "F-22 [ВВС США] запускал тепловые ловушки и использовал аэродинамические тормоза, постоянно маневрируя [рядом с российскими бомбардировщиками], имитируя воздушный бой". Он добавил, что американский самолет "прекратил свои опасные маневрирования" только после того, как к двум бомбардировщикам присоединился российский истребитель Су-35С, [прогнав F22]. "Большинство опасных сближений в воздухе между российскими и американскими самолетами в районе реки Евфрат связаны с попытками американского самолета помешать [российским военным самолетам] нанести удар по террористам "Исламского государства"", – сказал генерал.
Это заявление было сделано в ответ на заявления Пентагона о том, что российский или сирийский самолет пересек "наше воздушное пространство на восточной стороне реки Евфрат", сказал ранее в субботу телеканалу "Си-Эн-Эн" подполковник Дэмиен Пикарт, представитель Центрального командования ВВС США.
Конашенков сказал, что любые утверждения, сделанные военными чиновниками США касательно того факта, что существует "любая часть воздушного пространства в Сирии, принадлежащая США", являются "странными". Конашенков также сказал, что "Сирия является суверенным государством и членом ООН. А это означает, что… там не может быть "собственного" воздушного пространства США".
Всё это похоже, скорее, на то, что американские военные хотят продемонстрировать силу и "напрашиваются на неприятности" в отношениях с кем-то. Как я понимаю, оперативному военному взаимодействию в Сирии между американскими и российскими военными преднамеренно позволяют ослабнуть (с американской стороны). Президент Путин, судя по всему, правильно прочел руны и упреждает это новое "намерение" глубинного государства США по защите ближневосточного (вдруг образовавшегося) "вакуума" посредством объявления частичного вывода российских войск из Сирии. Путин не "напрашивается на неприятности" там. Работа в Сирии выполнена. Он знает, что возвращение России на Ближний Восток является ударом "не в бровь, а в глаз" по десятилетиям неоконсервативной доктрины, которая как раз пыталась изгнать Россию из региона.
Но … в эту парадигму пересмотренной цели американских правящих кругов: "защитить ближневосточный вакуум" от иранского КСИР, "Хаш'д аль-Шааби" и "Хизбуллы", влияние которых проникает по всему региону, президент Трамп вбросил свое совершенно неожиданное объявление Иерусалима столицей Израиля. У Трампа были хорошие внутренние причины для этого шага: евангелический электорат в Республиканской партии является значительным (вероятно, даже пятьдесят процентов), а израильские правые (Шелдон Адельсон является крупным финансовым донором Трампа) и их влиятельное лобби представляют собой "правящий интерес", у которого есть влияние в Вашингтоне, соответствующее влиянию других компонентов глубинного государства. Они могут, если захотят, дать прикрытие какому-то американскому политику.
Так или иначе, этот "шаг" должен был понравиться Трампу, который получает удовольствие, бросая вызов общепринятому мнению (особенно, если в процессе этого он также может сделать это в пику своему предшественнику). Это также соответствует его методике "Искусство заключения сделки": оценить элементы силы в ваших руках и сравнить их с силой в руках вашего делового конкурента. Сделав эту оценку, когда это возможно, ликвидируйте или ослабьте компоненты силы вашего противника – и развивайте свою собственную. С этой точки зрения палестинское "непризнание" Израиля и настаивание на том, что Иерусалим является палестинской столицей, являлось изначальным элементом любой переговорной позиции палестинцев. Более того, это было почти всеми ее элементами. А Трамп просто нокаутировал ее (или же ему так казалось).
Без Иерусалима и без отказа от признания Израиля как остававшихся карт у палестинцев для переговоров эти переговоры становятся банальными. Ведь тогда это просто вопрос о "недвижимом имуществе" и сумме денег, необходимой, чтобы добиться палестинского "да". Это, собственно, западный способ переговоров: оценка и обеспечение баланса буквальных компонентов силы. Однако, теперь это "метод" и "Хизбуллы" (я говорю на основе чуточки опыта). Сайед Хасан Насралла (генеральный секретарь "Хизбуллы") просто переработал игру Трампа, асимметрично.
"Да, сказал он: Иерусалим действительно является "центром, осью и сутью палестинской борьбы". Но это лишь половина дела. Потому что Иерусалим – Священный город – представляет собой центр и сущность мусульмаснкой и христианской культурной идентичности. Это их история, их смысл, их святыни. Президент Трамп не может "конфисковать" эту идентичность, эту историю и смысл – и просто отдать ее Израилю. Насралла призывает дипломатически изолировать Израиль, он призвал к интифаде и чтобы все движения и элементы сопротивления (шииты и сунниты; христиане и мусульмане) присоединились к борьбе за Иерусалим – Священный город – и за святыню аль-Акса, которая теперь находится в смертельной опасности, заявил он. Насралла превратил игру президента Трампа из спора за "недвижимость" в войну религиозных символов – парадигму. Его толкование делает трудным для так называемых "умеренных" мусульман отрицать изображение Насраллой конфликта как конфликта эмоционально нагруженных духовных символов. Они не могут это отрицать и не отрицают. (См. здесь Абдулу Бари Атвана, например).
Словом, Насралла, при поддержке Ирана и, помимо этого, египетских суннитских религиозных лидеров аль-Азар, Турции (надевшей на себя мантию халифа) и многих других переосмыслил уловку Трампа с его "Искусством заключения сделки" – не как лишающую палестинцев сути их борьбы, а как повторно воспламеняющую долгую борьбу всех мусульман и христиан за Иерусалим, за все, что он символизирует.
Но американские "правящие интересы" – после длинной череды провалов на Ближнем Востоке – не потерпят этого еще больше: им будет тошно при мысли, что Израилю бросают вызов таким образом; что Саудовская Аравия унижена, а "Хизбулла" и Иран находятся в авангарде региональной кампании за Иерусалим и за Палестину – и косвенно против тех, кто считался готовым к нормализации отношений с Израилем.
Кровавая Луна восходит: Америка расколота внутри себя; объединительное правительство разделилось на департаменты не в ладах друг с другом, а чиновники дают утечки друг на друга; с избытком фальшивых новостей; с заблокированным Конгрессом, и с разрушением американских общественных и политических структур. В этих условиях – может ли президент, озабоченный, что его могут отстранить от должности, и осаждаемый скрытыми до сих пор "правящими интересами", которых теперь вытащили из тени на яркий свет общественности за их аморальные махинации, устоять против движения к войне – изначальный вопрос, заданный Полом Крейгом Робертсом?
Либо война в Северной Корее ("самая большая угроза для Америки", говорит МакМастер), либо агрессивная военная демонстрация силы против "ненадежного" Ирана – и в поддержку слабеющего наследного саудовского принца. Является ли это отвлекающим маневром, который изобличенное теперь и уязвимое глубинное государство и испытывающий трудности президент могут приветствовать как шанс подняться в общественном мнении? У обоих может быть общий интерес во избежание внутренних проблем устроить демонстрацию американской силы и военной мощи. Вполне возможно, что они сделают это, но, странным образом, американская армия решила оставить американских солдат заложниками и в изоляции в обоих случаях: 30000 войск США в Демилитаризованной зоне между Кореями, и на более мелких военных аванпостах на северо-востоке Сирии и в Ираке. Это может плохо кончиться. Вспомните Бейрут в 1983 году.
http://perevodika.ru/articles/1196207.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com