Rand Corporation об особенностях российской военной доктрины
17:54. 1 января 2018 Просмотров - 188 Один комментарий Опубликовал: brahman
Из доклада Rand Corporation об особенностях современной российской военной доктрины.
России ориентирована на защиту, территориальную целостность, сохранение буферных государств, ограниченные операции атаки у свои границ, провела переход к бригадной структуре, и будет полагаться на внезапные стремительные удары (coup de main) т.к. лучшая защита это нападение, потом переход к обороне и быстрое прекращение конфликта на лучших для себя условиях. Российские бригады имеют многослойную защиту ПВО и превосходят американские более маневренные бригады в артиллерийской мощи, т.к. на оперативном и тактическом уровне целью ставят превосходство в огневой мощи, поэтому предвестники нападения, перемещения артиллерии, т.к. это отличительная особенность российской тактики.
Кроме того, предвестниками являются появление парамилитари и спецназа на территории нападения. В случае прорыва А2D2 то превосходства российских войск в огневой мощи будут уменьшаться. Степень масштабируемости недавно показанной эффективности под вопросом. Россия будет стараться возобновить спутниковую систему раннего предупреждения к 2020 году, ресурсы советской вышли к 2015 году, пока полагаясь на наземную составляющую. Мобилизационные возможности уже не такие как в советское время. Возможности России будут резко сокращаться в случае конфликта с противником одного уровня более нескольких недель, максимум месяцев.
Доклад "Русский путь войны" – https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE231.html?adbsc=social_20171231_1998221&adbid=947385186408214528&adbpl=tw&adbpr=22545453
Скачать доклад (16 страниц на английском языке) https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE231/RAND_PE231.pdf
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ага Гитлер так же думал.