Новый год удался: обкуренные ВСУшники подрывались на своих минах

Опять ВСУ фиксирует небоевые потери на Донбассе. Новогодние праздники удались. Прошли, так сказать, с размахом. Употребление алкогольной продукции, в том числе и местного производства, вкупе с наркотой, не довело до добра молодчиков из ВСУ.

Накануне Нового года, в районе поселка Старый Айдар, один из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, будучи пьян в стельку, разбирал боевую гранату. Не повезло. Он подорвался, а его «товарищ» (или правильней будет сказать: собутыльник?) лишился руки.

Добавим к «небоевым потерям» ВСУ также и пневмонию. Да, это не спиртное и не наркотики, а просто «забота» Киева о своих военных в зоне АТО. Заболеваемость массовая. В городской больнице в поселке Станица Луганская на лечении уже более 40 военнослужащих находятся, причем их количество постоянно растет. Подразделение нуждается в замене.

Ну, и «новогодние ягодки»: подрывы на собственных минах. Обколотый или обкуренный украинский боец в районе поселка Крымское уже подорвался. Что забыл военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на минно-взрывных заграждениях, уже никто не узнает. После получения такого количества осколочных ранений он просто не смог выжить.

Впрочем, жалеть там некого. 31 декабря ВСУшники обстреляли мирные поселки зажигательными боеприпасами. Плевать им было на детей, которые не могут в мире даже Новый год встретить. Их отцы и старшие братья в этом время защищали их покой от украинских нацистов, бандитов и садистов. Именно этих людей и стоит поздравить с праздником, пожелать здоровья, счастья, любви и перемен к лучшему в 2018 году.

Сюда пришел Новый год. Еще один год, когда народные республики сопротивляются нацистской и античеловеческой диктатуре Киева, убивающей собственных граждан в угоду Западу. Война когда-нибудь закончится. И они не одиноки… Ну, а ВСУшников никому не жалко. Пускай и дальше взрываются на собственных минах укуренные и спившиеся.

Судьба для убийц невинных людей одна:

Убийство невинных людей не пройдет им даром. Хотя, свои ли они теперь для дончан? Донбасс душой с Россией, а мы с ним. Это единство, что не разрушить, как бы не пытались прозападные шестерки и американские идеологи.