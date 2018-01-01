Новости Украины и Новороссии 01 января 2018

Украинский президент Пётр Порошенко в своём новогоднем поздравлении назвал жителей Крыма и республик Донбасса «братьями и сёстрами» и заявил, что их домом является Украина.

«Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сёстры, ваш дом — Украина … А грабителя, который разорил наш дом, — наступит время — прогоним и накажем», — говорится в заявлении лидера.

В то же время он заявил о намерении укреплять украинскую армию, которая «надёжно держит оборону на восточных рубежах».

Порошенко также поблагодарил США и Канаду за решение о военной помощи Киеву, а ЕС — за продление санкций в отношении России.

Стоит напомнить, что ранее американские власти приняли решение о поставках вооружения на Украину, отметив, что помощь Киеву «носит исключительно оборонительный характер».

По данным американских СМИ, речь идёт о передаче противотанковых ракет и пусковых установок на сумму $47 млн.

Тем временем Канада также внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать летальное оружие.

«Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнёрам. Соединённые Штаты только обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора», — сообщается в поздравлении.

В своём обращении президент Украины также упомянул недавний вердикт Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о контракте на поставку российского газа, отметив, что решение «будто под ёлку легло», защитив Киев «от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года».

Напомним, 22 декабря «Нафтогаз» поспешил заявить, что «выиграл» иск, а требования «Газпрома» по положению «бери и плати» были «полностью отклонены».

Между тем в российском холдинге сообщили, что арбитраж удовлетворил большую часть их требований и обязал украинскую сторону выплатить более $2 млрд.

Поздравил Порошенко украинцев и с «уверенным и бесповоротным движением в Европу».

«Ещё раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он ещё пригодится. И всех нас — с уверенным и бесповоротным движением в Европу», — говорится в послании.

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Глава украинского государства пообещал ускорить темпы экономического роста в стране и обеспечить политические условия для этого.

По словам Порошенко, главным ресурсом украинцев является оптимизм.

«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И всё будет хорошо», — отметил он, обращаясь к украинцам с новогодним поздравлением.

В России не оставили без ответа слова Порошенко о том, что Украина является домом для жителей Донбасса и Крыма.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал цинизмом обращение украинского президента к жителям непризнанных республик и российского полуострова.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что „их дом — Украина”. У цинизма, похоже, нет границ», — написал он в Twitter.

В комментарии RT депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек назвал слова Порошенко «ядом в блестящей обёртке».

«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается, что называется, „добрым словом” формировать сторонников в Крыму и на Донбассе.

Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а ещё западное сообщество», — полагает Бальбек.

Он также подчеркнул, что оптимизм не сможет вывести страну из кризиса.

«С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет. Хотя, без сомнения, украинский народ не падает духом даже в самых сложных ситуациях. И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», — отметил депутат.

Ранее в своём заявлении к Международному дню прав человека Порошенко выразил «искреннюю благодарность» населению Крыма, а также жителям неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе, отмечая их «стойкость» и «непоколебимую веру» в Украинское государство.

«Огромное спасибо вам за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше Украинское государство», — отметил Порошенко.

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