Новости Украины и Новороссии 01 января 2018
- 13:26 Как Порошенко Новый Год испортили.
- 13:25 «Украина — ваш дом», — сообщил Порошенко жителям Крыма и Донбасса.
- 12:41 Найди 5 отличий: в Сети появилось смешное новогоднее видео с президентами Украины (ВИДЕО).
- 04:00 Патриарх Кирилл на новогоднем молебне попросил мира для Украины.
- 03:01 Долбаный абсурд поздравления Порошенко.
- 02:38 Поздравление и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника с Новым годом.
- 02:05 Поздравление Главы ДНР Александра Захарченко по случаю нового 2018 года.
- 31.12 23:29 Поздравление Анатолия Шария.
Как Порошенко Новый Год испортили
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«Украина — ваш дом», — сообщил Порошенко жителям Крыма и Донбасса
Украинский президент Пётр Порошенко в своём новогоднем поздравлении назвал жителей Крыма и республик Донбасса «братьями и сёстрами» и заявил, что их домом является Украина.
«Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сёстры, ваш дом — Украина … А грабителя, который разорил наш дом, — наступит время — прогоним и накажем», — говорится в заявлении лидера.
В то же время он заявил о намерении укреплять украинскую армию, которая «надёжно держит оборону на восточных рубежах».
Порошенко также поблагодарил США и Канаду за решение о военной помощи Киеву, а ЕС — за продление санкций в отношении России.
Стоит напомнить, что ранее американские власти приняли решение о поставках вооружения на Украину, отметив, что помощь Киеву «носит исключительно оборонительный характер».
По данным американских СМИ, речь идёт о передаче противотанковых ракет и пусковых установок на сумму $47 млн.
Тем временем Канада также внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать летальное оружие.
«Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнёрам. Соединённые Штаты только обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора», — сообщается в поздравлении.
В своём обращении президент Украины также упомянул недавний вердикт Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о контракте на поставку российского газа, отметив, что решение «будто под ёлку легло», защитив Киев «от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года».
Напомним, 22 декабря «Нафтогаз» поспешил заявить, что «выиграл» иск, а требования «Газпрома» по положению «бери и плати» были «полностью отклонены».
Между тем в российском холдинге сообщили, что арбитраж удовлетворил большую часть их требований и обязал украинскую сторону выплатить более $2 млрд.
Поздравил Порошенко украинцев и с «уверенным и бесповоротным движением в Европу».
«Ещё раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он ещё пригодится. И всех нас — с уверенным и бесповоротным движением в Европу», — говорится в послании.
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Глава украинского государства пообещал ускорить темпы экономического роста в стране и обеспечить политические условия для этого.
По словам Порошенко, главным ресурсом украинцев является оптимизм.
«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И всё будет хорошо», — отметил он, обращаясь к украинцам с новогодним поздравлением.
В России не оставили без ответа слова Порошенко о том, что Украина является домом для жителей Донбасса и Крыма.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал цинизмом обращение украинского президента к жителям непризнанных республик и российского полуострова.
«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что „их дом — Украина”. У цинизма, похоже, нет границ», — написал он в Twitter.
В комментарии RT депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек назвал слова Порошенко «ядом в блестящей обёртке».
«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается, что называется, „добрым словом” формировать сторонников в Крыму и на Донбассе.
Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а ещё западное сообщество», — полагает Бальбек.
Он также подчеркнул, что оптимизм не сможет вывести страну из кризиса.
«С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет. Хотя, без сомнения, украинский народ не падает духом даже в самых сложных ситуациях. И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», — отметил депутат.
Ранее в своём заявлении к Международному дню прав человека Порошенко выразил «искреннюю благодарность» населению Крыма, а также жителям неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе, отмечая их «стойкость» и «непоколебимую веру» в Украинское государство.
«Огромное спасибо вам за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше Украинское государство», — отметил Порошенко.
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Найди 5 отличий: в Сети появилось смешное новогоднее видео с президентами Украины (ВИДЕО)
Новогодние поздравления всех предыдущих президентов Украины невероятно похожи друг на друга.
Об этом свидетельствует соответствующий видеоролик, в котором подобраны обращения гарантов к украинскому народу в преддверии боя курантов.
«Универсальный шаблон по президентским поздравлениям за прошедшие годы», — комментируют видео пользователи соцсетей.
«Удивительное» сходство новогодних спичей от Леонида Кравчука до Петра Порошенко признали и другие пользователи.
«Прошло уже почти 30 лет человеческих жизней, а они все крутят свою шарманку по телевизору и рубят бабло за его пределами, а мы все бегаем как белки в колесе», — написал Сергей Данильченко.
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Патриарх Кирилл на новогоднем молебне попросил мира для Украины
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершая новогодний молебен в храме Христа Спасителя в воскресенье, попросил, чтобы 2018 год стал «летом благости Божией» для всей исторической Руси, пишет ТАСС.
«Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь, примирит народы, находящиеся в состоянии гражданских конфликтов, особенно я имею в виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от этого конфликта», — сказал он.
Патриарх попросил, «чтобы воцарился мир на просторах исторической Руси», «чтобы в мире, мятущемся и страдающем от многого, было больше справедливости, света и правды».
«Да поможет нам Господь в предстоящее лето его благости совершить все то, что мы должны совершить для того, чтобы мы и мир становились лучше», — заключил предстоятель Церкви.
Он призвал собравшихся не только развиваться самим, но и изменять к лучшему окружающий мир и «работать достойно».
Новогодние молебны проходят 31 декабря и 1 января во всех храмах Русской православной церкви. Новогодней ночью в ряде церквей совершается литургия. В Москве — более двух десятков таких храмов. С каждым годом их число увеличивается, поскольку ночная новогодняя литургия пользуется все большей популярностью.
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Долбаный абсурд поздравления Порошенко
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Поздравление и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника с Новым годом
Дорогие друзья!
Мы стоим на пороге нового 2018 года. Этот замечательный праздник мы всегда ждем с особыми чувствами: с радостью и волнением, со светлой надеждой и верой в добро. И разделяем их с родными и близкими людьми.
В эти минуты каждый из нас может вспомнить самые добрые слова, самые важные и счастливые моменты уходящего года.
Пусть эти теплые воспоминания согреют ваши сердца.
Пусть наступающий год осуществит самые заветные ваши желания, принесет успех в делах и замыслах, и вся наша жизнь станет богаче, разнообразнее и светлее!
Мира и процветания нашему краю и всем его жителям! Счастья вам, здоровья и благополучия! Пусть сбываются все ваши надежды и ожидания!
Леонид Пасечник
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Поздравление Главы ДНР Александра Захарченко по случаю нового 2018 года
Глава ДНР обратился к жителям Республики
Уважаемые земляки!
В канун Нового года я не буду говорить о войне. Для всех нас война стала повседневностью. Сегодня хочу сказать о мире, ведь именно мир — это то, ради чего мы воюем, ради чего мы работаем, ради чего мы строим и восстанавливаем. Строим, несмотря на войну.
Уходящий год для нашего государства был насыщенным, полным позитивных преобразований и важных событий. Мы продолжили работу по восстановлению и строительству народного хозяйства, и в этом направлении есть ряд несомненных достижений и трудовых подвигов нашего народа. Мы запустили крупнейшие предприятия, сберегли производственный потенциал государства, сохранили рабочие места, увеличили поступления в бюджет. Но даже не это самое главное. Мы смогли запустить цепную реакцию, когда возвращение в строй предприятия, позволяет начать работу смежным. Этот процесс набирает обороты и его уже не остановить. Все эти процессы будут продолжены и в 2018 году. Руководство Донецкой Народной Республики делает ставку именно на перспективы развития государства. Чтобы жить и развиваться, мы должны смотреть на несколько шагов вперед. И поэтому очень важно не потерять молодое поколение, вложить в него ту искру, тот огонь любви к Родине, которые помогают нам жить, строить и бороться.
Новый год — семейный праздник и поэтому в эту новогоднюю ночь я хочу пожелать всем жителям Донбасса беречь и хранить самое дорогое, что у нас есть — родных и близких. Семья — это те, кто нас ждет, это те, ради кого мы готовы жить и умереть.
Дорогие земляки, я желаю вам всем счастья и добра, любви и радости. Пусть 2018 год станет годом побед и достижений во благо нашей Родины.
С Новым годом, дорогие мои, и Рождеством Христовым!
Александр Захарченко
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Поздравление Анатолия Шария
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