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Недопустимо увековечивать память лжецов и клеветников

10:11. 1 января 2018 Просмотров - 343 2 коммент. Опубликовал:


Серия одиночных пикетов против планируемой установки памятника Александру Солженицыну в районе Таганки на бывшей Большой Коммунистической улице прошла 29 декабря в Москве, передаёт корреспондент ИА Красная Весна.

Активисты движения «Суть времени» заявили, что такие личности, как Александр Солженицын, недостойны увековечения.

Среди основных обвинений в адрес писателя пикетирующие называют преувеличенные им в десятки раз цифры о репрессированных в СССР, оправдание коллаборационистов, которые во времена Великой Отечественной войны перешли на сторону гитлеровской Германии, а также то, что Солженицын призывал Запад вести превентивную войну против Советского Союза.


Активисты также заявили, что большая часть наших граждан отрицательно относится к деятельности Солженицына как историка и считает, что он внес существенный вклад в развал Советского Союза.

Пикеты против установки памятника Солженицыну прошли у зданий Министерства культуры Российской Федерации, Мэрии Москвы, Мосгордумы и Дома русского зарубежья имени Солженицына.

Напомним, что Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятника Александру Солженицыну на бывшей Большой Коммунистической улице, которая была переименована властями в улицу Александра Солженицына в 2008 году . На данный момент объявлен творческий конкурс на установку памятника в 2018 году.

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, история, ложь, ссср, суть времени, фальсификация
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