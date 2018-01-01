Недопустимо увековечивать память лжецов и клеветников
Серия одиночных пикетов против планируемой установки памятника Александру Солженицыну в районе Таганки на бывшей Большой Коммунистической улице прошла 29 декабря в Москве, передаёт корреспондент ИА Красная Весна.
Активисты движения «Суть времени» заявили, что такие личности, как Александр Солженицын, недостойны увековечения.
Среди основных обвинений в адрес писателя пикетирующие называют преувеличенные им в десятки раз цифры о репрессированных в СССР, оправдание коллаборационистов, которые во времена Великой Отечественной войны перешли на сторону гитлеровской Германии, а также то, что Солженицын призывал Запад вести превентивную войну против Советского Союза.
Активисты также заявили, что большая часть наших граждан отрицательно относится к деятельности Солженицына как историка и считает, что он внес существенный вклад в развал Советского Союза.
Пикеты против установки памятника Солженицыну прошли у зданий Министерства культуры Российской Федерации, Мэрии Москвы, Мосгордумы и Дома русского зарубежья имени Солженицына.
Напомним, что Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятника Александру Солженицыну на бывшей Большой Коммунистической улице, которая была переименована властями в улицу Александра Солженицына в 2008 году . На данный момент объявлен творческий конкурс на установку памятника в 2018 году.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Я – за памятник! Но памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Этот человек заслужил вечной памяти!
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Согласен полностью!!!Их уже начинают ставить по России, но пока это инициатива не власти (как должно было бы быть при адекватной власти), а отдельных людей или обществ.Большое спасибо им за это.