Как надо и как не стоит встречать Новый год
10:12. 1 января 2018 Просмотров - 418 2 коммент. Опубликовал: brahman
Надо, во благо наших детей, встречать так.
И как не следует, опять-таки исходя из интересов детей, праздновать.
И как не следует, опять-таки исходя из интересов детей, праздновать.
Источник: ss69100.livejournal.com
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В 2004 году я прошел в Димитровграде программу “Очищение”. Она включает прием витаминов, бег и потение в сауне. Во время программы из моего тела выходила всякая дрянь, так что иногда после обтирания полотенцем оно становилось фиолетовым. После окончания программы я решил произвести практическое испытание. Приехав в Ульяновск, я пошел к своей старой знакомой, прихватив 2 бутылки водки. После выпитой водки и активного телесного отдыха с меня тёк пот с сильным запахом спирта, никакого опьянения я не чувствовал. Наутро встал, как малосольный огурчик. Вот что Очищение животворящее делает!
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Славянам вообще не стоит отмечать навязанное им это иудо-христианское мероприятие… НОВЫЙ ГОД – гражданский праздник начала нового календарного года, числа празднования которого установлены лже-Петром I. Иудейский праздник хануки, длящийся десять дней, начинается с 20 на 21 декабря и заканчивается в ночь с 31 декабря на 1 января, в полночь. А 1 января начинается отмечание обрезания Христова. Жидятам на 8-й день после рождения делают обрезание.