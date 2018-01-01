Глобальное похолодание XIX века (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Глобальное похолодание 19 века. Относительно недавно в России был тёплый климат без зимы и морозов. Многие старые здания построены без учёта холодной погоды. Выступление на Первой Уральской конференции думающих людей.
Содержание:
0:01:00 – отсутствие гидроизоляции фундаментов старых зданий
0:20:15 – позже сделанное отопление
0:44:11 – тепловые тамбуры сделаны позднее
1:07:12 – одинарные двери
1:15:33 – дерево в кирпичах
1:28:34 – изменение угла наклона кровли
1:37:17 – следы глобального похолодания в архитектуре
1:45:10 – почему мы не знаем про глобальное похолодание
1:47:46 – год без лета
Сборник “Тайны архитектуры”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник “Тайны, загадки и подделки христианства”: https://www.youtube.com/playlist?list…
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com