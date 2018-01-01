Глобальное похолодание XIX века (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Глобальное похолодание 19 века. Относительно недавно в России был тёплый климат без зимы и морозов. Многие старые здания построены без учёта холодной погоды. Выступление на Первой Уральской конференции думающих людей.

Содержание:

0:01:00 – отсутствие гидроизоляции фундаментов старых зданий

0:20:15 – позже сделанное отопление

0:44:11 – тепловые тамбуры сделаны позднее

1:07:12 – одинарные двери

1:15:33 – дерево в кирпичах

1:28:34 – изменение угла наклона кровли

1:37:17 – следы глобального похолодания в архитектуре

1:45:10 – почему мы не знаем про глобальное похолодание

1:47:46 – год без лета

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Источник: www.youtube.com