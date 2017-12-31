Зачем срубают Ёлочку под самый корешок. (Сакральные смыслы жертвоприношения Ели)
Давайте поговорим о том… зачем срубают Ёлочку под самый корешок?
Сакральные смыслы жертвоприношения Ели.
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Юлона Стоянова.
В канун празднования официального Нового Года, мы решили разобраться со скрытыми смыслами этого события.
Основные вопросы затронутые в этой Беседе, были такими:
Зачем для этого праздника срубают большое количество живых деревьев, а потом вокруг убитых деревьев кружат хороводы?
Почему этот праздник справляют в тёмное время суток?
Почему принято сопровождать празднование Нового Года, обильной едой , зачастую с перееданием и обильным питьём разных вредный субстанций?
Люди развивайте Свою Осознанность! Ведь только так, можно обходить хитрые ловушки, расставленные современной цивилизацией и прожить Свою Жизнь с Пользой, в Ладу и Гармонии !
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Источник: www.youtube.com