Давайте поговорим о том… зачем срубают Ёлочку под самый корешок?

Сакральные смыслы жертвоприношения Ели.



Автор: Алексей Орлов.

Соавтор: Юлона Стоянова.



В канун празднования официального Нового Года, мы решили разобраться со скрытыми смыслами этого события.



Основные вопросы затронутые в этой Беседе, были такими:

Зачем для этого праздника срубают большое количество живых деревьев, а потом вокруг убитых деревьев кружат хороводы?



Почему этот праздник справляют в тёмное время суток?

Почему принято сопровождать празднование Нового Года, обильной едой , зачастую с перееданием и обильным питьём разных вредный субстанций?



Люди развивайте Свою Осознанность! Ведь только так, можно обходить хитрые ловушки, расставленные современной цивилизацией и прожить Свою Жизнь с Пользой, в Ладу и Гармонии !



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Источник: www.youtube.com