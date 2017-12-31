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Зачем срубают Ёлочку под самый корешок. (Сакральные смыслы жертвоприношения Ели)

14:34. 31 декабря 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим о том… зачем срубают Ёлочку под самый корешок?
Сакральные смыслы жертвоприношения Ели.

Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Юлона Стоянова.

В канун празднования официального Нового Года, мы решили разобраться со скрытыми смыслами этого события.

Основные вопросы затронутые в этой Беседе, были такими:
Зачем для этого праздника срубают большое количество живых деревьев, а потом вокруг убитых деревьев кружат хороводы?

Почему этот праздник справляют в тёмное время суток?
Почему принято сопровождать празднование Нового Года, обильной едой , зачастую с перееданием и обильным питьём разных вредный субстанций?

Люди развивайте Свою Осознанность! Ведь только так, можно обходить хитрые ловушки, расставленные современной цивилизацией и прожить Свою Жизнь с Пользой, в Ладу и Гармонии !

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Источник: www.youtube.com

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