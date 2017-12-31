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Сводки от ополчения Новороссии 31 декабря 2017

14:39. 31 декабря 2017 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

Отработка разведывательно-огневого контура ВС ДНР

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Служу Республике. Выпуск 30.12.2017

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Америка продает оружие нацистам и убийцам, — доброволец из США, воюющий за ДНР (ВИДЕО)

Америка продает оружие нацистам и убийцам, — доброволец из США, воюющий за ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

Всему миру уже давно известно, кто является главным зачинщиком войны на Донбассе, а тот факт, что США на официальном уровне закрепили факт поставок оружия Украине, уже давно не является новостью.

В сложившейся ситуации в регионе виноваты не сами украинцы, а американцы. Жителям США должно быть стыдно за своё правительство. 

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Рассел Бентли «Техас», доброволец из США, воюющий на стороне армии ДНР.

«Первое, что хотел бы сказать сразу, это то, что США поставляли вооружение украинским нацистам с самого начала войны: это началось с грузинских снайперов, которые убили митингующих и „Беркут” на майдане, и заканчивается сегодняшним днём.

Исходя из этого, становится очевидным, что американская политика продолжается и по сей день, точно так же, как США в своё время вооружали и тренировали террористов ИГИЛ* в Сирии.

С поставками летального вооружения военная ситуация никак не поменяется, но и говорить о том, что поставляемое оружие будет использоваться для защиты, нельзя: снайперские винтовки, к примеру, никак нельзя использовать для защиты мирных людей», — прокомментировал «Техас».

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Он подчеркнул, что «Джавелины» — это противотанковые ракеты, и они никак не могут быть применены для защиты населения:

«Мы все прекрасно знаем, что в ДНР вся техника отведена на расстояние, оговорённое в Минских соглашениях. Они (ВСУ — прим. ред.) просто будут использовать эти мины для атак и последующего захвата позиций армии ДНР.

До конца войны ситуация останется прежней. Ещё одним фактом во всём этом является то, что командование украинской армии вполне может красть и перепродавать поставляемое Америкой оружие на чёрном рынке», — уверен американский доброволец. 

В сложившейся в Донбассе ситуации «Техас» винит Америку:

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«Кроме этого, хочу сказать, что легализация поставок вооружения Украине — это вина самих американцев, в первую очередь. По факту, мы продаём оружие нацистам и убийцам, людям, которые на следующий день применяют его против мирных жителей Ясиноватой.

Это вина и главный стыд всех американских солдат. Трампу и его правительству, а также всем американцам должно быть стыдно. Как я уже говорил, они продают вооружение самым настоящим убийцам и преступникам», — подытожил он.

ПолитНавигатор

*Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
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