Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

Систему надо менять

19:12. 31 декабря 2017 Просмотров - 438 Один комментарий Опубликовал:

scale_600

Проблемы российской политики и экономики носят системный характер и не сводятся ни к личности Путина, ни даже ко всей партии жуликов и воров, известной как Единая Россия.
Путин и Единая Россия - это не причина, а следствие. Это порождение той системы, которая была создана на месте советской, разрушенной в конце 80-х и окончательно ликвидированной в начале 90-х.
Сформированная в 90-е экономическая система привела к созданию сырьевой экономики, при которой Россия стала сырьевым придатком Запада, в результате чего внутри России выгодным делом стали в основном добыча и экспорт сырья, а также импорт готовой продукции и ее распределение по стране в соответствии с пользой, которую та или иная часть населения приносит делу экспорта сырья и импорта готовой продукции.

Следствием этого стал рост социального неравенства и упадок регионов, наименее задействованных в добыче и экспорте сырья. Это же привело и к росту коррупции, поскольку от чиновников, от их решений в данной системе зависит слишком много - большая часть страны является дотационной, а распределением средств управляет госаппарат.

Экономика оказалась сильно централизована, замкнута на на несколько сырьевых корпораций, следствием чего стала централизация власти и консолидация чиновников и политиков вокруг одной партии и одной центральной фигуры.

Большую часть валютной выручки, а значит и материальных ценностей, приобретаемых за рубежом, генерируют всего несколько корпораций. Но этих средств не хватает на развитие страны, их не хватает даже на содержание всей страны с ее 150-миллионным населением.

Это приводит к тому, что часть населения, на содержание которой хватает сырьевой выручки, собирается вокруг центров получения и распределения прибыли - в Москве, в Питере, в банках и других финансовых учреждениях, в самих сырьевых корпорациях, на государственной службе. И собравшиеся вокруг источников прибыли и материальных благ стараются совместными усилиями поддерживать и охранять сложившуюся систему, потому что она обеспечивает их достаток.

Результатом этого и стало формирование Единой России и нескольких других партий, которые ведут борьбу исключительно за свои интересы в рамках системы, поддерживая систему в целом неизменной.

Это же привело и к формированию фигуры Путина, поддержка которого обусловлена с одной стороны желанием успешного меньшинства сохранить систему и с другой стороны - страхом более широкой части общества потерять то немногое, чем система их обеспечивает.

10-20 миллионов, чей доход находится на относительно высоком уровне и непосредственно связан с добычей сырья, торговлей, финансовым сектором и государственной службой, старательно охраняют сформированную систему и убеждают остальных в том, что эта система единственно правильная и ей управляют те, кто "делает все правильно, работает удовлетворительно и лучше кого не работает никто".

Остальная часть общества делится на две большие группы - на тех, кто верит "жрецам системы" и соглашается с ними и тех, кто полагает, будто проблема сводится к управляющим (Единой России, Путину, правительству) и нужно заменить их, тогда все и наладится.

Считающие, что президента и правительство надо менять, в свою очередь делятся на несколько групп "по интересам" - одни считают, что к власти должны прийти руководители западного образца, другие считают, что должны прийти руководители советского образца, третьи концентрируются на национальной тематике.

Однако заменить Путина (что довольно сложно из-за консолидации вокруг его персоны большей части элиты и существенной части общества) и даже распустить Единую Россию (что еще сложнее) - совершенно недостаточно.

Замена президента и даже правящей партии при сохранении системы и сформировавших ее тенденций - ничего особенного не даст.

Сырьевой экономикой в России можно управлять только так, как это делают Путин и Единая Россия. Говорить при этом можно разные слова, можно рассказывать разные анекдоты, можно делать акцент на спорт или на что-то другое, можно более или менее успешно прикидываться патриотом для патриотов, социалистом для социалистов и либералом для либералов. Но решения в рамках сырьевой системы все равно будут примерно одни и те же.

Сырьевая экономика не позволит народу в целом жить лучше, чем он живет сейчас.

Сырьевая экономика не может обеспечить высокий уровень жизни для 150-миллионной страны, поэтому люди будут постоянно бороться за места у кормушки, будут тянуться к источникам дохода и местам его распределения, отталкивая конкурентов, а значит будет и коррупция и все прочее. И припавшие к кормушке будут делать так, чтобы не подпускать к ней остальных, будут объединяться между собой, чтобы совместными усилиями отгородиться от народа, стараясь объяснить ему, что надо потерпеть, подождать, во всем виноваты враги... кому не хватает денег - надо заниматься бизнесом... и так далее и тому подобное.

Медведев на самом деле очень точно сформулировал - денег нет, но вы держитесь. При сырьевой экономике только так и будет. Сырьевая экономика не может обеспечить достаточно высокого уровня жизни для всех, поэтому для значительной части народа при сырьевой экономике денег не будет хватать никогда, а власть только и будет делать, в данной ситуации, что давать советы держаться. Поэтому надо на самом деле поблагодарить Дмитрия Анатольевича за его честность и прямоту.

Таким образом, если мы хотим не просто увидеть другую фамилию президента и другое лицо в телевизоре, если мы хотим лучше жить, хотя бы в перспективе - для этого нужно менять не только и не столько президента и партию власти, а систему в целом.

Нужно переходить от сырьевой экономики к более развитой и производительной, а вместе с этим менять всю систему, собранную вокруг сырьевого корыта.

Но здесь нужно понимать, что переход от сырьевой экономики к чему-то более совершенному не случится по щучьему веленью. Он не случится в результате пары принятых законов.

Нельзя принять некоторый закон "о переходе к новой экономике", чтобы все остальное случилось само собой.

Сырьевая экономика в России возникла не случайно и не вдруг - она стала результатом действия нескольких факторов:

1) Развал собственного производства;
2) Интеграция в мировую экономику;
3) Нарушение системы ценностей.

В условиях, когда собственное производство было подорвано рыночными реформами (причем начались они еще с Перестройки), а экономическое пространство страны оказалось открыто - сырье стало главным источником получения прибыли и материальных ценностей, при этом сырье стало источником быстрой прибыли и источником импортных товаров, которые стали считаться априори более ценными, чем собственные.

В условиях интеграции России в мировую экономику со свободным движением капитала, свободной торговлей и частной собственностью - развивать производство в стране стало невыгодно ввиду более высоких климатических и логистических издержек в сравнении с Китаем, Европой и США.

Сырьевая экономика, вокруг которой сформировалась та система власти, которую мы видим - сама по себе является частью более масштабной системы.

Сырьевая экономика России является частью мировой экономической системы с одной стороны и частью системы ценностей современного российского общества, которая включает в себя преклонение перед импортными товарами, желание жить "как там" и нек.др.

Сырьевая экономика в России сформировала вокруг себя систему власти, бизнес-среду, систему общественных отношений и... сама стала частью этой системы.

Российская сырьевая экономика существует в связке с российской властью, бизнесом, значительной частью общества и доминирующей системой ценностей.

И одновременно с этим сырьевая экономика обеспечивает страну имортными товарами, причем не только товарами класса люкс, без которых можно обойтись, но и такими товарами, без которых обойтись довольно трудно и быстро заменить не получится. Например, инкубаторное яйцо, без которого невозможно птицеводство. Или оборудование связи, компьютерная техника, которая постоянно изнашивается и выходит из строя, а без нее функционирование предприятий и организаций сегодня немыслимо.

Все это означает, что нельзя одним волевым решением превратить сырьевую экономику и всю связанную с ней систему власти и бизнеса в какую-то другую.

Сырьевая экономика - стой, раз-два! - так не получится.

Путин на самом деле уже лет десять пытается сделать нечто подобное и уговаривает сырьевую экономику начать превращаться в какую-то более другую. Сначала уговаривал превращаться в инновационную, теперь уговаривает превращаться в цифровую. Не выходит.

Проблема в том, что нельзя заменить одну часть системы, не затрагивая другие.

Нельзя создать новую экономику, оставив неизменной систему ценностей, власть, общественные отношения, бизнес-среду, связи с Западом, интеграцию России в мировую экономику и все прочее.

Все части системы - экономика, политика, власть, общество, бизнес, ценности, отношения с Западом - находятся во взаимосвязи и влияют друг ну друга. И попытка менять что-то одно будет вызывать противодействие со стороны всех других частей.

Попытка отказа от сырьевой экономики вызовет противодействие со стороны:

1) 10-20 миллионов тех, чей доход непосредственно зависит от сырьевой системы, кто кровно заинтересован в сохранении существующей экономики. И эти люди занимают почти все высокие посты, контролируют большую часть бизнеса, а также командуют войсками.

2) 30-40 миллионов тех, кто убежден, что существующая система правильная, ничего менять не нужно, будет только хуже (кстати, насчет краткосрочных перспектив они совершенно правы - в краткосрочной перспективе будет только хуже).

3) Несколько десятков миллионов тех, кто убежден, что систем правильная, а все проблемы сводятся к президенту и правительству, нужно заменить только их и все будет хорошо.

4) Европа и США, которые совершенно не заинтересованы в том, чтобы Россия отказывалась от сырьевой экономики и строила какую-то более совершенную.

Глупо думать, что силами одного президента или даже всего правительства при поддержке всего парламента можно преодолеть силу инерции всей системы, инерцию мышления общества, противодействие 10-20 миллионов кровно заинтересованных в сохранении прежней системы, да еще и выдержать внешнее давление, которое будет чрезвычайно сильным.

Да, систему надо менять... но как?

Существует три способа изменения системы:

1) Эволюционный. То есть проведение реформ. Однако система находится в достаточно устойчивом к реформам состоянии и будет сопротивляться им. Поверхностные реформы систему не изменят, а достаточно глубокие - уничтожат, поэтому система будет блокировать все сколько-нибудь принципиальные реформы.

В нашем случае этот способ не работает - доказано на практике. За 18 лет система так и не начала эволюционировать. Даже столкнувшись в 2014 году с неразрешимыми противоречиями между национальными интересами и интересами правящего класса, система предпочла пойти на предательство и зайти в тупик, лишь бы не эволюционировать. Поэтому данный способ отпадает.

2) Создать внутри старой или рядом со старой системой новую, которая станет эффективнее старой и вытеснит ее. Однако в нашем случае это тоже невозможно. Нет ресурса, который был бы достаточен для того, чтобы создать новую экономическую систему в сколько-нибудь крупном масштабе. Да и некому это делать.

Если бы это было возможно, то в одной из постсоветских республик такая система уже возникла бы, но... она не возникла. Попытки Украины отделиться от России и построить более совершенную экономику ни к чему хорошему не привели, потому что даже они не были достаточно системными - прозападная система ценностей и попытка интеграции в мировую экономику привела к тому, что при всех попытках что-то изменить система в целом оставалась неизменной.

Пока общество жаждет жить "как там", преклоняется перед импортными товарами и стремится к интеграции в мировую экономику - система не изменится, потому что в рамках данной концепции можно строить только сырьевую и потребительскую экономику, со всеми вытекающими. Поэтому данный способ не работает.

Построить новую систему в масштабах села нельзя. Даже в масштабах Донбасса не получилось. В том числе и потому, что старая система не заинтересована в появлении конкурентов.

3) Разрушение старой системы, ее банкротство, паралич управления и коллапс. Когда старая система перестанет нормально функционировать и обеспечивать большую часть населения, тогда ее противников станет больше, чем сторонников. Не противников конкретного президента будет больше, чем сторонников, а противников системы в целом, со всеми ее составляющими.

Кроме этого, те 10-20 миллионов, которые кровно заинтересованы в сохранении системы в данный момент и хорошо живут за ее счет - в процессе ее разрушения начнут быстро терять свой доход, их уровень жизни быстро упадет и кто-то покинет страну, а кто-то превратится из вчерашних жрецов системы в ее яростных противников и реформаторов (читай убийц). И создание новой системы будет не просто находить поддержку - оно станет неизбежностью, потому что когда старая система перестает работать - не остается иного выхода, кроме как создавать новую.

Вот такие у нас перспективы.

Пока старая система более-менее функционирует и обеспечивает хорошую жизнь для 10-20 миллионов, занимающих абсолютное большинство руководящих постов в госаппарате, бизнесе и армии... пока старая система обеспечивает одну половину населения иллюзиями, что страной управляет самый лучший президент, а другую половину населения иллюзиями о том, что достаточно поменять президента и все станет хорошо - до тех пор система не изменится.

Эволюционировать система не может и не будет, это для нее смерти подобно. Создать новую систему внутри старой или рядом с ней - идея хорошая, но реализовать ее не получилось ни на Украине, ни в Донбассе, не получится наверное и внутри РФ.

Остается только разрушение системы, банкротство, паралич управления и коллапс - скорый или не очень, медленный или стремительный - это уже как пойдет...

 

Метки: выборы 2018
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как развалить систему образования за семь шагов
... бумаг и отчетов. Каждый год надо менять формы основных документов, чтобы всю... следует затеивать бессмысленные реформы: менять 5-бальную систему оценок на 10- или... 20-бальную, менять количество лет обучение...
Как развалить систему образования
... четкая система? «КАК РАЗВАЛИТЬ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ Авторство неизвестно Программа разрушения...бумаг и отчетов. Каждый год надо менять формы основных документов, чтобы всю...следует затевать бессмысленные реформы: менять 5-бальную систему оценок на 10- ...
Коррупционное дно
... «Гелендвагенах». Они приходят в систему с чувством собственного превосходства, сразу... Бога за бороду…Такую порочную систему надо менять. Кроме того, сегодня полностью .... Профессионалы, создавшие очень эффективную систему борьбы с теневой экономикой. Жулье...
Система ХААРП. Точки над «i» на примере советского аналога
...воздействии на любую природную систему вы можете добиться ...до создания разных современных систем такие эффекты существовали ...-пространство инициаторы кампании про систему ХААРП. Но они показывают...убраны при переводе. Не надо меня злить, господа. Будет себе...
Как эффективно убить систему образования? Владимир Базарный
... возникла жесткая обида на систему, которой они служат. ...и отчетов. Каждый год надо менять формы основных документов, чтобы...затевать бессмысленные реформы: менять 5-бальную систему оценок на 10-... или 20-бальную, менять количество...
Почему надо готовиться к большой войне. Часть 3
...использование дистанционно управляемых боевых систем заметно меняет характер войны, поскольку...устанавливает приоритет международного права над местным Российским законодательством. При...как государство утратила контроль над своей финансовой системой, ...

Один комментарий»

  • 2194 1650
    Владислав 31 декабря 2017 в 21:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну и ну… . Чувствуется приближение выборов или Нового Года. Сырьевая экономика тоже позволяет неплохо жить и в мире есть тому примеры. Надо только всего лишь не воровать и вкладывать деньги в развитие науки и техники своей страны, и всё! Сырьевую экономику можно и не ломать, а деньги на развитие у страны есть и все знают где они находятся. Не душите бизнес поборами и налогами, не меняйте законы каждый год и появятся инвесторы, в т.ч. из-за границы. РАН и Глазьев предлагают программу развития, но её даже не обсуждают. Систему поэтому надо изменить и это возможно, а на что-тут возможны варианты.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>