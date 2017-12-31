Систему надо менять

Проблемы российской политики и экономики носят системный характер и не сводятся ни к личности Путина, ни даже ко всей партии жуликов и воров, известной как Единая Россия.

Путин и Единая Россия - это не причина, а следствие. Это порождение той системы, которая была создана на месте советской, разрушенной в конце 80-х и окончательно ликвидированной в начале 90-х.

Сформированная в 90-е экономическая система привела к созданию сырьевой экономики, при которой Россия стала сырьевым придатком Запада, в результате чего внутри России выгодным делом стали в основном добыча и экспорт сырья, а также импорт готовой продукции и ее распределение по стране в соответствии с пользой, которую та или иная часть населения приносит делу экспорта сырья и импорта готовой продукции.

Следствием этого стал рост социального неравенства и упадок регионов, наименее задействованных в добыче и экспорте сырья. Это же привело и к росту коррупции, поскольку от чиновников, от их решений в данной системе зависит слишком много - большая часть страны является дотационной, а распределением средств управляет госаппарат.

Экономика оказалась сильно централизована, замкнута на на несколько сырьевых корпораций, следствием чего стала централизация власти и консолидация чиновников и политиков вокруг одной партии и одной центральной фигуры.

Большую часть валютной выручки, а значит и материальных ценностей, приобретаемых за рубежом, генерируют всего несколько корпораций. Но этих средств не хватает на развитие страны, их не хватает даже на содержание всей страны с ее 150-миллионным населением.

Это приводит к тому, что часть населения, на содержание которой хватает сырьевой выручки, собирается вокруг центров получения и распределения прибыли - в Москве, в Питере, в банках и других финансовых учреждениях, в самих сырьевых корпорациях, на государственной службе. И собравшиеся вокруг источников прибыли и материальных благ стараются совместными усилиями поддерживать и охранять сложившуюся систему, потому что она обеспечивает их достаток.

Результатом этого и стало формирование Единой России и нескольких других партий, которые ведут борьбу исключительно за свои интересы в рамках системы, поддерживая систему в целом неизменной.

Это же привело и к формированию фигуры Путина, поддержка которого обусловлена с одной стороны желанием успешного меньшинства сохранить систему и с другой стороны - страхом более широкой части общества потерять то немногое, чем система их обеспечивает.

10-20 миллионов, чей доход находится на относительно высоком уровне и непосредственно связан с добычей сырья, торговлей, финансовым сектором и государственной службой, старательно охраняют сформированную систему и убеждают остальных в том, что эта система единственно правильная и ей управляют те, кто "делает все правильно, работает удовлетворительно и лучше кого не работает никто".

Остальная часть общества делится на две большие группы - на тех, кто верит "жрецам системы" и соглашается с ними и тех, кто полагает, будто проблема сводится к управляющим (Единой России, Путину, правительству) и нужно заменить их, тогда все и наладится.

Считающие, что президента и правительство надо менять, в свою очередь делятся на несколько групп "по интересам" - одни считают, что к власти должны прийти руководители западного образца, другие считают, что должны прийти руководители советского образца, третьи концентрируются на национальной тематике.

Однако заменить Путина (что довольно сложно из-за консолидации вокруг его персоны большей части элиты и существенной части общества) и даже распустить Единую Россию (что еще сложнее) - совершенно недостаточно.

Замена президента и даже правящей партии при сохранении системы и сформировавших ее тенденций - ничего особенного не даст.

Сырьевой экономикой в России можно управлять только так, как это делают Путин и Единая Россия. Говорить при этом можно разные слова, можно рассказывать разные анекдоты, можно делать акцент на спорт или на что-то другое, можно более или менее успешно прикидываться патриотом для патриотов, социалистом для социалистов и либералом для либералов. Но решения в рамках сырьевой системы все равно будут примерно одни и те же.

Сырьевая экономика не позволит народу в целом жить лучше, чем он живет сейчас.

Сырьевая экономика не может обеспечить высокий уровень жизни для 150-миллионной страны, поэтому люди будут постоянно бороться за места у кормушки, будут тянуться к источникам дохода и местам его распределения, отталкивая конкурентов, а значит будет и коррупция и все прочее. И припавшие к кормушке будут делать так, чтобы не подпускать к ней остальных, будут объединяться между собой, чтобы совместными усилиями отгородиться от народа, стараясь объяснить ему, что надо потерпеть, подождать, во всем виноваты враги... кому не хватает денег - надо заниматься бизнесом... и так далее и тому подобное.

Медведев на самом деле очень точно сформулировал - денег нет, но вы держитесь. При сырьевой экономике только так и будет. Сырьевая экономика не может обеспечить достаточно высокого уровня жизни для всех, поэтому для значительной части народа при сырьевой экономике денег не будет хватать никогда, а власть только и будет делать, в данной ситуации, что давать советы держаться. Поэтому надо на самом деле поблагодарить Дмитрия Анатольевича за его честность и прямоту.

Таким образом, если мы хотим не просто увидеть другую фамилию президента и другое лицо в телевизоре, если мы хотим лучше жить, хотя бы в перспективе - для этого нужно менять не только и не столько президента и партию власти, а систему в целом.

Нужно переходить от сырьевой экономики к более развитой и производительной, а вместе с этим менять всю систему, собранную вокруг сырьевого корыта.

Но здесь нужно понимать, что переход от сырьевой экономики к чему-то более совершенному не случится по щучьему веленью. Он не случится в результате пары принятых законов.

Нельзя принять некоторый закон "о переходе к новой экономике", чтобы все остальное случилось само собой.

Сырьевая экономика в России возникла не случайно и не вдруг - она стала результатом действия нескольких факторов:

1) Развал собственного производства;

2) Интеграция в мировую экономику;

3) Нарушение системы ценностей.

В условиях, когда собственное производство было подорвано рыночными реформами (причем начались они еще с Перестройки), а экономическое пространство страны оказалось открыто - сырье стало главным источником получения прибыли и материальных ценностей, при этом сырье стало источником быстрой прибыли и источником импортных товаров, которые стали считаться априори более ценными, чем собственные.

В условиях интеграции России в мировую экономику со свободным движением капитала, свободной торговлей и частной собственностью - развивать производство в стране стало невыгодно ввиду более высоких климатических и логистических издержек в сравнении с Китаем, Европой и США.

Сырьевая экономика, вокруг которой сформировалась та система власти, которую мы видим - сама по себе является частью более масштабной системы.

Сырьевая экономика России является частью мировой экономической системы с одной стороны и частью системы ценностей современного российского общества, которая включает в себя преклонение перед импортными товарами, желание жить "как там" и нек.др.

Сырьевая экономика в России сформировала вокруг себя систему власти, бизнес-среду, систему общественных отношений и... сама стала частью этой системы.

Российская сырьевая экономика существует в связке с российской властью, бизнесом, значительной частью общества и доминирующей системой ценностей.

И одновременно с этим сырьевая экономика обеспечивает страну имортными товарами, причем не только товарами класса люкс, без которых можно обойтись, но и такими товарами, без которых обойтись довольно трудно и быстро заменить не получится. Например, инкубаторное яйцо, без которого невозможно птицеводство. Или оборудование связи, компьютерная техника, которая постоянно изнашивается и выходит из строя, а без нее функционирование предприятий и организаций сегодня немыслимо.

Все это означает, что нельзя одним волевым решением превратить сырьевую экономику и всю связанную с ней систему власти и бизнеса в какую-то другую.

Сырьевая экономика - стой, раз-два! - так не получится.

Путин на самом деле уже лет десять пытается сделать нечто подобное и уговаривает сырьевую экономику начать превращаться в какую-то более другую. Сначала уговаривал превращаться в инновационную, теперь уговаривает превращаться в цифровую. Не выходит.

Проблема в том, что нельзя заменить одну часть системы, не затрагивая другие.

Нельзя создать новую экономику, оставив неизменной систему ценностей, власть, общественные отношения, бизнес-среду, связи с Западом, интеграцию России в мировую экономику и все прочее.

Все части системы - экономика, политика, власть, общество, бизнес, ценности, отношения с Западом - находятся во взаимосвязи и влияют друг ну друга. И попытка менять что-то одно будет вызывать противодействие со стороны всех других частей.

Попытка отказа от сырьевой экономики вызовет противодействие со стороны:

1) 10-20 миллионов тех, чей доход непосредственно зависит от сырьевой системы, кто кровно заинтересован в сохранении существующей экономики. И эти люди занимают почти все высокие посты, контролируют большую часть бизнеса, а также командуют войсками.

2) 30-40 миллионов тех, кто убежден, что существующая система правильная, ничего менять не нужно, будет только хуже (кстати, насчет краткосрочных перспектив они совершенно правы - в краткосрочной перспективе будет только хуже).

3) Несколько десятков миллионов тех, кто убежден, что систем правильная, а все проблемы сводятся к президенту и правительству, нужно заменить только их и все будет хорошо.

4) Европа и США, которые совершенно не заинтересованы в том, чтобы Россия отказывалась от сырьевой экономики и строила какую-то более совершенную.

Глупо думать, что силами одного президента или даже всего правительства при поддержке всего парламента можно преодолеть силу инерции всей системы, инерцию мышления общества, противодействие 10-20 миллионов кровно заинтересованных в сохранении прежней системы, да еще и выдержать внешнее давление, которое будет чрезвычайно сильным.

Да, систему надо менять... но как?

Существует три способа изменения системы:

1) Эволюционный. То есть проведение реформ. Однако система находится в достаточно устойчивом к реформам состоянии и будет сопротивляться им. Поверхностные реформы систему не изменят, а достаточно глубокие - уничтожат, поэтому система будет блокировать все сколько-нибудь принципиальные реформы.

В нашем случае этот способ не работает - доказано на практике. За 18 лет система так и не начала эволюционировать. Даже столкнувшись в 2014 году с неразрешимыми противоречиями между национальными интересами и интересами правящего класса, система предпочла пойти на предательство и зайти в тупик, лишь бы не эволюционировать. Поэтому данный способ отпадает.

2) Создать внутри старой или рядом со старой системой новую, которая станет эффективнее старой и вытеснит ее. Однако в нашем случае это тоже невозможно. Нет ресурса, который был бы достаточен для того, чтобы создать новую экономическую систему в сколько-нибудь крупном масштабе. Да и некому это делать.

Если бы это было возможно, то в одной из постсоветских республик такая система уже возникла бы, но... она не возникла. Попытки Украины отделиться от России и построить более совершенную экономику ни к чему хорошему не привели, потому что даже они не были достаточно системными - прозападная система ценностей и попытка интеграции в мировую экономику привела к тому, что при всех попытках что-то изменить система в целом оставалась неизменной.

Пока общество жаждет жить "как там", преклоняется перед импортными товарами и стремится к интеграции в мировую экономику - система не изменится, потому что в рамках данной концепции можно строить только сырьевую и потребительскую экономику, со всеми вытекающими. Поэтому данный способ не работает.

Построить новую систему в масштабах села нельзя. Даже в масштабах Донбасса не получилось. В том числе и потому, что старая система не заинтересована в появлении конкурентов.

3) Разрушение старой системы, ее банкротство, паралич управления и коллапс. Когда старая система перестанет нормально функционировать и обеспечивать большую часть населения, тогда ее противников станет больше, чем сторонников. Не противников конкретного президента будет больше, чем сторонников, а противников системы в целом, со всеми ее составляющими.

Кроме этого, те 10-20 миллионов, которые кровно заинтересованы в сохранении системы в данный момент и хорошо живут за ее счет - в процессе ее разрушения начнут быстро терять свой доход, их уровень жизни быстро упадет и кто-то покинет страну, а кто-то превратится из вчерашних жрецов системы в ее яростных противников и реформаторов (читай убийц). И создание новой системы будет не просто находить поддержку - оно станет неизбежностью, потому что когда старая система перестает работать - не остается иного выхода, кроме как создавать новую.

Вот такие у нас перспективы.

Пока старая система более-менее функционирует и обеспечивает хорошую жизнь для 10-20 миллионов, занимающих абсолютное большинство руководящих постов в госаппарате, бизнесе и армии... пока старая система обеспечивает одну половину населения иллюзиями, что страной управляет самый лучший президент, а другую половину населения иллюзиями о том, что достаточно поменять президента и все станет хорошо - до тех пор система не изменится.

Эволюционировать система не может и не будет, это для нее смерти подобно. Создать новую систему внутри старой или рядом с ней - идея хорошая, но реализовать ее не получилось ни на Украине, ни в Донбассе, не получится наверное и внутри РФ.

Остается только разрушение системы, банкротство, паралич управления и коллапс - скорый или не очень, медленный или стремительный - это уже как пойдет...