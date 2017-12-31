Русь Изначальная – концерт квартета из Сыктывкара

Группа “БАЛАЛАЙКА” основана в 2003г. Это союз четырех молодых, красивых и талантливых музыкантов. Новая концертная программа «Русь изначальная» посвящена русской музыке дохристианского периода.

Автор идеи и режиссер – солист группы Владимир Политов:

Меня давно интересует история Руси до ее крещения. Сейчас появляются факты, которые повествуют о том, что и до христианизации на Руси была развитая цивилизация, была своя государственность, своя экономика, своя культура. Конечно, мы не нашли песен и музыки тех лет, но зато составили программу из стилизованных произведений, написанных по мотивам Древней Руси. Это былины, баллады, песни о любви и о войне.

Полуторачасовая программа включила в себя двадцать два музыкальных произведения при участии победительницы «Универвидения-2017», призера вокального конкурса «Поющий Север», студентки республиканской Академии госслужбы Дианы Сенькиной и историко-реконструкционного клуба «1000». Украшением концерта, несомненно, стали прозвучавшие стихи и былины Ксении Мишариной – талантливой поэтессы из Усть-Кулома, а также – видеоряд, подготовленный Владимиром Политовым.

Программа концерта была оригинальной, насыщенной и разнообразной, наполненной народным задором и любовной лирикой. Музыканты в очередной раз продемонстрировали не только свое исполнительское мастерство, но и свой вокальный и артистический талант. Публика никак не хотела отпускать квартет со сцены. Крики «Бис!» и «Браво!» то и дело разносились из зрительного зала. После исполнения последней песни «Балалайка» на «бис», зал аплодировал стоя. Это был настоящий праздник высокого профессионального искусства.

В 2006 году группе “БАЛАЛАЙКА” ,за сохранение традиций и пропаганду балалайки как предмета национального искусства, присвоено имя знаменитого мастера музыкальных инструментов Семена Ивановича Налимова.

В составе группы:

Игорь Мороков — контрабас

Владимир Политов — балалайка АЛЬТ

Артем Чупров — балалайка ПРИМА

Владимир Шевчук — балалайка ПРИМА