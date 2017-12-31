ПРЕДНОВОГОДНИЕ СТАНСЫ
06:59. 31 декабря 2017 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Кто-то свет зажег уже
На небесном этаже;
Силуэт луны бледнеет,
Растворяясь в неглиже.
Ветер, вечный виртуоз,
Плавным танцем зимних роз
Закружил трамвая первый
Полусонный стук колес.
В мерно ткущийся пейзаж
Вдруг врывается мираж -
Огнегривый конь крылатый,
Совершающий пассаж.
Свита из воздушных нимф
С песней следует за ним,
Поднимаясь по снежинкам
К этажу минувших зим.
Память, грезы, неба свод
Водят чудный хоровод,
Утверждающий, что скоро
Наступает Новый год.
Светом розовым горя,
В небе полнится заря -
Много дивного готовит
День последний декабря.
Бахтиёр Ирмухамедов