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ПРЕДНОВОГОДНИЕ СТАНСЫ

06:59. 31 декабря 2017 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:

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 Кто-то свет зажег уже
 На небесном этаже;
 Силуэт луны бледнеет,
 Растворяясь в неглиже.
 
 Ветер, вечный виртуоз,
 Плавным танцем зимних роз
 Закружил трамвая первый
 Полусонный стук колес.
 
 В мерно ткущийся пейзаж
 Вдруг врывается мираж -
 Огнегривый конь крылатый,
 Совершающий пассаж.
 
 Свита из воздушных нимф
 С песней следует за ним,
 Поднимаясь по снежинкам
 К этажу минувших зим.
 
 Память, грезы, неба свод
 Водят чудный хоровод,
 Утверждающий, что скоро
 Наступает Новый год.
 
 Светом розовым горя,
 В небе полнится заря -
 Много дивного готовит
 День последний декабря.
 
Бахтиёр Ирмухамедов
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, Новый Год
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