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Почему КГБ давил патриотов и выращивал диссидентов. Андрей Фурсов

14:33. 31 декабря 2017 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал:

О странных уходах из жизни видных деятелей русского направления: Иване Ефремове, Константине Васильеве, Л. Соболеве.
О деятельности Стругацких. О жестком выдавливании из идейного поля в СССР любых проявлений реальной марксистской и «левой» мысли. О движении диссидентов.

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 632 524
    макс 31 декабря 2017 в 15:05 Ссылка Пометить
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    Ну что тут уделяться к власти 17ом пришел не народ а мировое еврейство перевернутое позднее в Коминтерн вот потому и результат такой про жидов не льзя не чего было говорить кроме хорошего эти бесы сидели в кремле и при Брежневе эта свора все национальное русское затирала И.В. Сnалин подчистил эту маразоту за это его и ненавидят они его и убили ну и в 90е эти бесы вернулись с новой силой они и сейчас там.

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