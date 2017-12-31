Почему КГБ давил патриотов и выращивал диссидентов. Андрей Фурсов

О странных уходах из жизни видных деятелей русского направления: Иване Ефремове, Константине Васильеве, Л. Соболеве.

О деятельности Стругацких. О жестком выдавливании из идейного поля в СССР любых проявлений реальной марксистской и «левой» мысли. О движении диссидентов.