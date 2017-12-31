Новости Славянского Мира. Выпуск 81
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:
- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
28 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, кавалера ордена Победы №4, Маршала Советского Союза – Ивана Степановича Конева. (28.12.1897 – 21.0.1973).
Источник: https://vk.com/totma35?w=wall-9368277…
Музей хлеба был основан в 1988 году как ведомственный музей объединения «Ленхлебпром». В 1993 г. он перешел в ведение Комитета по культуре г. Санкт-Петербурга и получил название Санкт-Петербургский музей хлеба.
Источник: https://vk.com/topic-37126776_35921492
В Новокузнецке 28 декабря открывается последняя в 2017 году выставка “Художники Бурятии и Забайкальского края”.
Источник: https://vk.com/club54347702?w=wall-54…
Продолжим артефактами земель славянских
Под Смоленском нашли меч и щит дружинника
Источник: ru-sled.ru
Последние несколько лет были богаты на открытия необычных динозавров.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2963…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
Славянский центр “ВОЛХВ” призывает создать объединение строителей.
Подробную информацию можно посмотреть в обсуждении в социальной сети ВКонтакте:
https://m.vk.com/topic-146658990_3636…
В Дзержинске просят сообщать сведения о мамах с детьми или пожилых людях, которые нуждаются во временном пристанище.
Источник: https://vk.com/po_sile_i_delo?w=wall-…
В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 1 января, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – Державность. Выпуск 3. Жрец, Волхв, Ведун, Обрядодей. (Сходства и различия)
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
3 и 4 января в 20 часов по Москве вы услышите запись передач из цикла на разные темы от праздников до мироустройства.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com