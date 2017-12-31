Главная » Видео, События Настоящего

Новости Славянского Мира. Выпуск 81

10:33. 31 декабря 2017 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

28 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, кавалера ордена Победы №4, Маршала Советского Союза – Ивана Степановича Конева. (28.12.1897 – 21.0.1973).
Источник: https://vk.com/totma35?w=wall-9368277…

Музей хлеба был основан в 1988 году как ведомственный музей объединения «Ленхлебпром». В 1993 г. он перешел в ведение Комитета по культуре г. Санкт-Петербурга и получил название Санкт-Петербургский музей хлеба.
Источник: https://vk.com/topic-37126776_35921492

В Новокузнецке 28 декабря открывается последняя в 2017 году выставка “Художники Бурятии и Забайкальского края”.
Источник: https://vk.com/club54347702?w=wall-54…

Продолжим артефактами земель славянских

Под Смоленском нашли меч и щит дружинника
Источник: ru-sled.ru

Последние несколько лет были богаты на открытия необычных динозавров.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2963…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

Славянский центр “ВОЛХВ” призывает создать объединение строителей.
Подробную информацию можно посмотреть в обсуждении в социальной сети ВКонтакте:
https://m.vk.com/topic-146658990_3636…

В Дзержинске просят сообщать сведения о мамах с детьми или пожилых людях, которые нуждаются во временном пристанище.
Источник: https://vk.com/po_sile_i_delo?w=wall-…

В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 1 января, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – Державность. Выпуск 3. Жрец, Волхв, Ведун, Обрядодей. (Сходства и различия)

Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

3 и 4 января в 20 часов по Москве вы услышите запись передач из цикла на разные темы от праздников до мироустройства.

Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!


—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4276880193235417

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Славянского Мира. Выпуск 80
Новости Славянского Мира. Выпуск 80 от 24-12-2017.----------------------------------------... количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.----------------------------------------Вы можете оказывать...
Новости Славянского Мира. Выпуск 70
Новости Славянского Мира. Выпуск 70.От 15 10 2017----------------------------------------Источник: www.youtube.com
Новости Славянского Мира. Выпуск 74
Всем здравия!В эфире Новости Славянского Мира. Выпуск 74 от 12 ноября 2017.----------------------------------------Источник: www.youtube.com
Новости Славянского Мира. Выпуск 75
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть и... запись программы "Ответы на вопросы». Выпуск 8.Автор–сказитель – Алексей ОрловСоавтор... из цикла «Страницы Родной Поэзии (выпуск 3) Николай Алексеевич Заболоцкий» . ...
Новости Славянского Мира. Выпуск 78
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть и... из цикла «Страницы родной поэзии» - Выпуск 6- Лермонтов Михаил Юрьевич. Ведущий... происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию...
Новости Славянского Мира. Выпуск 66 от 17.09.2017
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть ... Находки и артефакты земель славянских.- Праздники и славянские гулянья.Начнём с того...происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>