Новости Славянского Мира. Выпуск 81

Всем здравия!



В эфире новости Славянского Мира.

Сегодня в новостях:



- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



28 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, кавалера ордена Победы №4, Маршала Советского Союза – Ивана Степановича Конева. (28.12.1897 – 21.0.1973).

Источник: https://vk.com/totma35?w=wall-9368277…



Музей хлеба был основан в 1988 году как ведомственный музей объединения «Ленхлебпром». В 1993 г. он перешел в ведение Комитета по культуре г. Санкт-Петербурга и получил название Санкт-Петербургский музей хлеба.

Источник: https://vk.com/topic-37126776_35921492



В Новокузнецке 28 декабря открывается последняя в 2017 году выставка “Художники Бурятии и Забайкальского края”.

Источник: https://vk.com/club54347702?w=wall-54…



Продолжим артефактами земель славянских



Под Смоленском нашли меч и щит дружинника

Источник: ru-sled.ru



Последние несколько лет были богаты на открытия необычных динозавров.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2963…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



Славянский центр “ВОЛХВ” призывает создать объединение строителей.

Подробную информацию можно посмотреть в обсуждении в социальной сети ВКонтакте:

https://m.vk.com/topic-146658990_3636…



В Дзержинске просят сообщать сведения о мамах с детьми или пожилых людях, которые нуждаются во временном пристанище.

Источник: https://vk.com/po_sile_i_delo?w=wall-…



В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 1 января, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – Державность. Выпуск 3. Жрец, Волхв, Ведун, Обрядодей. (Сходства и различия)



Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



3 и 4 января в 20 часов по Москве вы услышите запись передач из цикла на разные темы от праздников до мироустройства.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!





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Источник: www.youtube.com