Новогоднее от Б. Марцинкевича: Либеральная энергетика на марше

Понравились географические зоны работы либералов!)

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Многим известно, с каким глубоким уважением, даже с трепетом Аналитический онлайн-журнал

относится к сторонникам либерализма, поборникам за торжество демократической демократии.



А уж как мы ценим и восхищаемся невероятно передовитыми достижениями энергетической отрасли Соединенных Штатов Америки…

Геоэнергетика.ru

Новогодняя пора – время чудес, и мы уверены, что недалек тот день, когда люди со светлыми лицами признают вслух, что все время своего существования наш журнал был их главным союзником и защитником, помогальщиком и затаившимся единомышленником! Осознав этот факт, эти замечательные люди, вне всякого сомнения, дружными рядами придут к нам на помощь.

Что, кто-то чему-то удивился? Так это все из-за того, что этот кто-то не понимает, как нелегок жизненный путь борцов с тоталитарным тоталитаризмом и авторитарным авторитаризмом! Разве могут они писать свои нетленные строки, зовущие отсталое население к горним высям духа?



Нет – ведь их преследует злобный КГБ, тянет к ним свои кровавые лапы, клацает зубами, в любую секунду готовый разорвать их на мелкие кусочки и бросить в темные темницы и даже в мрачные мрачницы.

Только ночами, когда злодеи, устав от своих злодейств, нежатся в кроватях и смотрят свои злодейские сны, героические герои могут дать свободу своему творческому духу и творить свои творения, укрывшись при этом в укрытые укрытия.



Заперев двери на все запоры, уперев упоры в оконные проемы, тщательно задернутые плотными шторами, борцы за борьбу включают свои компьютеры, планшеты, мольберты и электрические пишущие машинки. Гудят моторы могучих типографских машин, ротапринты и ксероксы размножают пышущие пылом страницы взывающих воззваний, декларирующих деклараций, критической критики и разоблачительных разоблачений.

И каждый из этих борцов за борьбу понимает, что их трудный труд и героический героизм невозможны без электроэнергии.



Гусиные перья и свечи, наколотые нежными руками дрова в печурке не смогут стать победителями тоталитаризма, подкрепленного авторитаризмом, не падут оковы духа, не проникнется каждый человек в России восхитительным восхищением перед достигнутыми достижениями Великого Запада, где текут пиноколадные реки в хамонных берегах.



И мы верим, знаем, что настанет день, когда на улицах наших городов и весей появятся стройные колонны либеральных либералов и демократических демократов, несущих в своих руках плакаты с фотографиями ГЭС и АЭС, с чертежами ядерных реакторов и парогазовых турбин.

На транспарантах будет начертано «Мы требуем немедленного строительства ТЭЦ!», «Газпром – ищи новые месторождения!» и, конечно, классическое «Даешь стране угля – хоть мелкого, но очень много!».



«Эхо дождя» будет без устали вести репортажи с Колымской ГЭС и с Билибинской АЭС, труппа Серебренникова месяцами станет гастролировать по Камчатке и Чукотке, творениями своими мотивируя энергетиков суровых краев на новые свершения, Андрей Макаревич полезет в шахту показывать, как правильно рубать уголек, птенцы Навального покатят камни к плотине Усть-Среднеканской ГЭС.



Конечно, «лампочку Ильича» придется переименовать в «лампочку Джоновича» в честь отца Дональда Трампа, но нет никаких сомнений, что на эту небольшую жертву согласится всякий, кто тянется к свету американской демократии.

Может быть, кто-то думает, что либерально-рукопожатная общественность будет ратовать за какую-нибудь там «зеленую» энергетику? Наивные!



Всякий подлинный поклонник величайшего художника и творца всех времен и народов Глеба Павловского содрогается от одних мыслей про то, что могло бы приключиться, если бы Москва получала электричество от ветра или солнца.



Вот собрался сей творец творение на Красной площади сотворить, уже и портки снял, и ноги раскинул, замахнулся – а тут, бац, где-то в далеком заМКАДье тучка. Освещение – щелк, и пропало! И куда в такой обстановке гвоздь вбивать?! А как митинги митинговать против тиранической тирании, ежели работа колонок на Болотной площади от ветра в Мытищах зависит?! Нет, ВИЭ – это еще одно коварное коварство коварного режима, не потерпим!

«Нет – ветру, да – антрациту!» – вот лозунг подлинного российского либерала!

Стремительным домкратом польются новые и новые статьи в журнал Геоэнергетика.ru за подписями виднейших из видных борцов за борьбу.



На наших страницах Навальный будет спорить с Собчак – нужно ли строить АЭС на расстоянии 200 км друг от друга или лучше через сто, Шендерович будет призывать построить ГЭС на Москва-реке, Алексеева, всплакнув, перечислит очередной гранд в фонд освоения Штокмановского месторождения.

Вот теперь, после того, как мы рассказали всю правду про наш журнал, мы уверены – либеральные либералы и демократические демократы нас поддержат и укрепят. Либералы, ау!

Б. Марцинкевич

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Источник: ss69100.livejournal.com