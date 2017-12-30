Узнают ли животные себя в зеркале?

Этот вопрос имеет непосредственное отношение к проблеме, которая давно волновала умы зоопсихологов: есть ли у животных самосознание или оно присуще только человеку? В 1970 году американский зоолог Гордон Гэллап (Gordon G. Gallup) положил конец этим спорам, поставив очень простой эксперимент: он решил проследить за тем, как ведут себя приматы перед зеркалом…

Оказалось, что низшие обезьяны — макаки, павианы — реагируют на своё отражение так, если бы перед ними была другая особь. Они принимают агрессивные позы, пытаются запугать «чужака».

Высшие человекообразные обезьяны (шимпанзе, гориллы и орангутаны) напротив, опознают себя в зеркале. Поначалу они также принимают своё отражение за другое животное. Но постепенно — на четвёртые или пятые сутки — они начинают обыскивать шерсть, глядя в зеркало.

Чтобы отмести все сомнения, Гэллап решил провести такой опыт. Животное анестезировали и усыплённому животному подкрашивали надбровные дуги и кончики ушей, то есть такие места, которые без зеркала увидеть нельзя. Для чистоты эксперимента использовалась краска, не имеющая запаха.

Когда шимпанзе приходили в себя, они не замечали, что их покрасили. Но, находясь перед зеркалом, проявляли неподдельный интерес к окрашенным местам, начинали активно трогать свои брови и кончики ушей. Этот эксперимент однозначно доказал, что приматы понимали, что видят в зеркале себя: они помнили, как они выглядели раньше, и осознавали, что в их облике произошли изменения.

Шимпанзе выдерживали и более сложные испытания с зеркалом. Им давали какое-либо простенькое упражнение для рук, но животное не могло видеть свои руки непосредственно, а только их отражение в зеркале. Шимпанзе справлялись с этой задачей, а ведь это не так легко и для человека.

В настоящее время известно 5 видов животных, способных узнавать себя в зеркале, — это шимпанзе, орангутаны, гориллы, дельфины и слоны.

Остальные животные либо не замечали своего отражения, либо видели в нём другое животное, которое воспринимали или как соперника, или как объекта для ухаживания. Так, оказалось, что рыбы, например, начинают нападать на своё отражение, попугаи же, напротив, начинают за ним ухаживать, а кошки и собаки к своему отражению обычно равнодушны.

Из птиц этим качеством обладают сороки – в тесте Гэллапа они пытались снять с себя наклейку лапами и клювом, доказывая тем самым, что узнали в зеркальном отражении себя, а не другое животное.

А вот вороны, которые славятся своим интеллектом, себя в зеркале не узнают, а относятся к своему отражению, как к другой птице, и пытаются ее атаковать. Но зато новокаледонские вороны успешно справились с другой задачей, связанной с зеркалом: птицам предлагалось находить коробки с едой, находящиеся вне поля их зрения, ориентируясь на отражения этих коробок в зеркале. Эту задачу вороны решили, да так быстро, что учёные были удивлены их успехами.

В связи с этим можно вспомнить один курьёзный случай, произошедший в Канаде. На востоке Ванкувера кто-то начал методично разбивать боковые зеркала на припаркованных автомобилях. Жители были в шоке — уж не завёлся ли маньяк в их районе. Однако вскоре выяснилось, что зеркала разбивал… дятел!

Орнитологи объяснили жителям, что дятел видит в зеркале «другого дятла», «сражается» с ним и, в конце концов, побеждает. Чтобы обмануть дятла, жителям посоветовали закрывать чем-нибудь зеркала на машинах, что они и сделали: владельцы автомашин начали надевать на боковые зеркала своих автомобилей пластиковые пакеты из супермаркета.

Однако дятел оказался проницательным: он догадался, где скрывается его враг, и начал разрывать эти пакеты, добирался до зеркал и всё равно «побеждал» своего воображаемого «противника». К сожалению, дальнейшая судьба этой боевой птицы неизвестна. В один из дней дятел неожиданно прекратил разбивать зеркала и исчез в неизвестном направлении*.

А австралийские орнитологи, которым нужно было для исследования поймать несколько самцов лирохвоста, с успехом использовали ловушки с зеркальной задней стенкой. Птица заходит туда, чтобы выяснить отношения с соперником.

Слоны научились пользоваться зеркалом

В ходе эксперимента, проведенного в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк), ученые выяснили, что слоны узнают себя в зеркальном отражении и даже могут рассматривать те части своего тела, которые обычно их взгляду недоступны, пишет The Washington Post. До этого биологи полагали, что способностью узнавать себя в зеркале обладают только люди и человекообразные обезьяны.

По мнению специалистов, проводивших исследование, способность идентифицировать себя в зеркале тесно связана с особенностями сложного социального поведения слонов. Известно, что эти животные активно общаются между собой, а также помогают старым и больным особям из своего стада. Способность к “альтруизму” и “сопереживанию” была бы невозможна без четкой самоидентификации, считают биологи.

“Это ключ к пониманию эволюции разума. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эта способность может развиться у разных животных с разной структурой мозга”, – уверена биолог Диана Рейс (Diana Reiss), которая принимала участие в исследовании. Ранее подобные опыты небезуспешно проводились на дельфинах, однако дали менее однозначные результаты.

Правда, не все коллеги исследователей согласны с ними в оценках результатов экспериментов. Например, Робин Дунбар (Robin Dunbar) из британской академии наук полагает, что на основе опытов с зеркалами не следует делать выводов о природе происхождения разума.

Эксперимент в Габоне

Французский фотограф-новатор Ксавье Хьюберт Бриер (Xavier Hubert Brierre) и его супруга отправились в Габон, чтобы провести интересный эксперимент. Они разместили в нескольких местах зеркала и стали наблюдать за реакцией проходящих мимо животных.

Несмотря на засилье насекомых в африканских лесах, Ксавье говорит, что эксперимент принёс ему удовольствие. Фотограф спрятал камеры в защитных боксах и установил датчики движения, которые включали режим записи, когда к зеркалам приближались обитатели леса.

Самые интересные реакции наблюдались у леопардов и горилл, которые были настроены довольно агрессивно по отношению к своим воображаемым соперникам.

Леопард пристально смотрит на своё отражение в зеркале.

Горилла приветствует своё отражение.

Любопытный шимпанзе.

Фотограф Ксавье Хьюберт Бриер.

Шимпанзе осматривают зеркало.

Фотограф Ксавье Хьюберт Бриер возле зеркала.

Дельфины узнают себя в зеркале

Люди издавна считают дельфина, млекопитающего из отряда китов, одним из самых высокоразвитых животных. И вот, недавно ученые нашли этому очень важное подтверждение.

Оказалось, дельфин обладает великолепной памятью. Его мозг по размерам близок к мозгу человека. Биологическая система ориентации в водном пространстве – гидролокатор дельфина – сложнее системе гидролокации современнейших подводных и надводных кораблей ВМС. К тому же у дельфинов высокоорганизованная социальная структура.

Своей осмысленной мимикой и способностью учиться дельфин многократно ставил в тупик ученых, изучавших этих морских животных, как в океанариумах и дельфинариях, так и на воле. Однако, в последние десятилетия ученые достигли определенных успехов в разгадывании тонкостей дельфиньей психики и социальной жизни, и начали создавать более детальный психологический портрет этих удивительных животных.

Недавно появились сообщения о двух исследованиях, проводимых параллельно и независимо друг от друга. В обоих случаях ученые пришли к заключению, что дельфины в состоянии узнавать себя в зеркале. А такое узнавание считается важным признаком самосознания.

Новые эксперименты с дельфинами породили дискуссию об эволюции мозга, так как мозг приматов и дельфинов развивался разными путями в течение 60 миллионов лет. Как говорит профессор Лори Марино из университета Эмори, в Атланте, у головного мозга дельфинов, в отличие от мозга приматов, отсутствует лобная доля. Головной мозг дельфина – крупный, шаровидный. Большие полушария – с многочисленными извилинами. В коре больших полушарий до 30 миллиардов нервных клеток, и дельфин может перерабатывать огромное количество поступающей акустической и другой информации.

Дельфины же, как и человекообразные обезьяны узнают себя в зеркале. Об этом говорят результаты исследований, начавшихся в 1998-м году в Нью-Йоркском аквариуме с двумя бутылконосыми дельфинами, родившимися в неволе. Сначала на тело тестируемого дельфина исследователи наносили фальшивую метку, используя маркер, наполненный водой, а не красителем. После нескольких репетиций, во время которых животное привыкало к этой процедуре, исследователь маркировал дельфина заштрихованными треугольниками или кругами.

Всего каждое животное маркировалось по 16 раз и отдельно от других. Все снималось на видеопленку. Каждый дельфин после маркировки подплывал к зеркалу и осматривал на себе место, которое было отмечено. При этом дельфины часто крутились и вертелись, чтобы лучше рассмотреть метку.

Как всегда, одни ученые восприняли результаты новых исследований скептически, другие – с энтузиазмом. Первые считают, что доказательств самосознания еще мало, что здесь могут быть совпадения и случайности. Вторые верят, что теперь доказаны чуть ли не аналитические способности дельфинов. Так, например, профессор Гордон Гэллап осторожно назвал результаты исследований “наводящими на размышления”. В то же время, ученый не совсем уверен, что подопытные дельфины видели в своем отражении именно себя, а не другое животное.

Итоги этих исследований, проведенный в дельфинарии “Си Уорлд” в Дурбане, в ЮАР, были опубликованы в “Журнале сравнительной психологии”. В основу публикации легли работы целого ряда ученых разных стран.

“Наверняка животное со столь сложной системой социальных отношений обладает способностью к самосознанию и самоидентификации, потому что таким социально активным животным приходится на каждом шагу принимать решения о взаимоотношениях с другими особями и как бы предугадывать их мотивацию” – так говорит Ричард Коннор, профессор-биолог из Массачусетского университета в Дартмуте, который первым в 1999-м году открыл, что дельфины в Акульем заливе в Австралии живут своеобразными коммунами, насчитывающими до 14 особей. “Но, – продолжает профессор, – до полного выяснения всех тонкостей повышенных умственных способностей дельфинов нам пока еще далеко”.

Кстати, эксперименты с отражением в зеркале проводились и с людьми. Выяснилось, что дети начинают осознавать себя в возрасте 1,5-2 лет (а человекообразные обезьяны – в 4-5 лет, то есть уже в зрелом возрасте).

Источник: 2planeta.ru