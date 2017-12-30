Три состояния общества

Возникает феномен недопуска , когда, например, безземельному крестьянину попросту негде вырастить урожай. Вместе с ним возникает и феномен привилегированной занятости , при которой очень малое количества труда в одной сфере обменивается на очень большое из других сфер [1] .

Конечно, если бы все люди занимались огородничеством, а земли было бы по определению бесконечная площадь, то урожай каждого зависел бы только от него самого, плюс от погоды и иных случайных факторов. Но не все люди занимаются огородничеством, и тем более земля далеко не бесконечна.

Наивность производит уровень жизни от труда, индивидуальной деятельности и личных качеств. Умудрённость производит уровень жизни от системности и статуса человека, сообщества, государства среди других государств. Пора расстаться с иллюзиями о том, что «они хорошо живут, потому что хорошо работают». Повседневный опыт учит нас, что можно работать очень хорошо и очень много – и жить при этом очень плохо. Важнее всего (что очевидно) не личные поступки человека, а предоставленная ему обществом возможность зарабатывать…



Получается, что для получения одной и той же купюры одному достаточно побыть на работе минуту, а другому и дня не хватит. Угадайте, в чьём доме будет нарастать изобилие, а в чьём – нищета?

Негодяи на всём пространстве бывшего СССР тащат нас в небытие, обучая быть послушными шулерам и аферистам. По формуле «будем во всём слушаться наших грабителей, чтобы жить так же хорошо, как они». Ну, так ведь очевидно же, что их «хорошо» – это наше «плохо» и наоборот! Система-то сообщающихся сосудов!

Ликвидация бедности предусматривает автоматическую ликвидацию богатства. С исчезновением малых доходов исчезают и большие – которые и были-то большими только в сравнении с малыми! В самом деле, если вам платят в 10 раз меньше, чем вашему начальнику, то зарплата начальника завидна. А если ему дают 10% прибавки от вашего заработка, то чему завидовать-то?

Богатство требует сопутствующей ему бедности, без которой просто растворяется в среднем уровне. Низкие зарплаты – это не более, чем возможность одних людей платить другим мало (или совсем не платить). Уберите эту возможность – исчезнут и высокие доходы!

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Изгои из сферы труда (безработные) и изгои из сферы оплаты (низкооплачиваемые) составляют не только огромную толщу бедноты, но и необходимое основание существования комфортного сверхбогатства.

Выдерните этих – рухнут и те. Понятно, что, например, шахтёр Стаханов получал очень неплохое вознаграждение за свой труд, прямо связанное с его выработкой. Один получал зарплату трёх, пяти шахтёров…



Но можно ли считать это сверхбогатством, и тем более комфортным сверхбогатством? Во-первых, это всё равно не уровень олигарха. Во-вторых – все понимают, что даже длинный рубль шахтёра добыт, в прямом смысле слова, кровавым пóтом.

Для существования комфортного сверхблагополучия – нужна его оборотная сторона, дискомфортное неблагополучие.

Конечно, появление механизмов в помощь труженику, и в перспективе – «роботов-рабов», смягчают остроту социального конфликта. Но если труд может быть облегчен механикой и робототехникой, то природный исходник, с которым работает техника, увеличить нельзя.

Именно от этой простой мысли нас постоянно уводят в галлюциногенные миражи висящего вне основания «потребительского общества». Это облегчается тем, что современный горожанин не видит материально-ресурсного основания своего потребления, для него блага как бы из пустоты появляются из бумажек дензнаков и ввода пин-кодов кредитной карточки.

И кажется: изобилие, благополучие производятся исключительно циферками счетов. Но ведь любой нормальный человек понимает, что это не так.

Если вы стоите на горе выше слоя облаков, это ведь не значит, что гора под вами опирается на облака. Она имеет нормальное широкое земное основание, просто облака от вас его закрыли. Точно так же с деньгами и кредитками: там могут быть любые цифры, но они несамодостаточны, они зависимы от природного исходника.

Который – самый острый момент экономического знания – обогащая вас, обделяет кого-то другого и наоборот. Изобилие семьи требует включить огромное количество исходных земных ресурсов, которые, следовательно, не достанутся другим.

Это мы и видим. В 1989 году все жили примерно одинаково: совсем не бедно, но и не сказать, что в сказочной роскоши. Потом захотелось жить в сказочной роскоши, и у кого-то даже получилось. Но «почему-то» рядом с этой роскошью возникла чудовищная нищета…

Люди, живущие в роскоши, конечно, заинтересованы в теориях, которые разделили бы эту нищету и их высокие доходы.

Они постоянно поддерживают появление таких теорий, в которых богатство богатого не украдено у предков, современников и потомков, а появилось из труда, таланта, особенностей личного поведения, особых способностей… А в прежние годы (пуритане) – попросту из особой благосклонности Бога, объявляя себя "богоизбранными".

Но, на самом деле, это конечно не так. Мировая культура учит нас, что человеческая гениальность чаще всего пребывает именно в нищете. Богатые же люди – в подавляющем большинстве очень стандартные и примитивные. Ни широтой, ни глубиной мысли они обычно похвастать не могут.



Они потому так и цепляются за внешние атрибуты роскоши, что больше им нечем выделиться, не на чем «подняться».

И, конечно, если бы существовала технология обогащения для каждого (а не как в жизни – одного за счёт другого) – то все её давно бы освоили и давно бы покончили с нищетой во всём мире. Но в том-то и дело, что такой технологии не существует!

Благами с низким содержанием ресурсов ещё можно одарить каждого, но вместе с ростом ресурсного содержания в благе растёт и его недоступность для большинства.

Можно увеличить производство мобильников, но нельзя же, согласитесь, увеличить производство земельных участков! Их же вообще не производят, они захватываются людьми, какие есть…

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Нас приучают к мысли, что богатые люди – богаты по собственному желанию. И бедные – тоже бедны по собственному желанию.

Возникает совершенно маразматическая схема некоего «отдела кадров», в котором человек пишет заявление – «прошу принять меня» в богатые или бедные, и далее распределение происходит согласно выраженной людьми склонности…

Из этого маразма выпочковывается другой маразм: раз люди богаты или бедны по собственному желанию, то для перемены статуса им нужно всего лишь переменить желание! Нам говорят, что мы могли бы жить, как датчане или шведы, но мы, мол, сами виноваты, потому что не хотим жить, как они. А хотим якобы жить по-дурацки, по-своему. Сами же потом и плачем! А кто нам мешает зажить, как в Копенгагене?! Датчане, что ли? Нет, мы сами…

Осталось только рабочему объяснить, что он рабочий, потому что быть директором не захотел. А нищему объяснить, что нищета – его собственный выбор. Так ведь и делают! Сформирована целая плеяда психологов, которые обещают людям изменить мир вокруг них, изменив их изнутри, «перенастроив психологию»…

Общий лейтмотив: вы живёте плохо, потому что вы хотите жить плохо. А если вы захотите жить хорошо, то будете жить хорошо… Осталось только добавить, что жертвы бесчисленных в истории голодоморов сами себя заморили чрезмерной страстью к диетам[2]!

Начинаются мелочные подсчёты – сколько получает русский рабочий на автозаводе, и сколько он получал бы на немецком автозаводе, и как сильно русского рабочего обделили – хотя это разговор пустоты с пустотой в пустоте.



А нужен ли вообще этот рабочий и весь его автозавод в «открытом мире», где нет преград продукции немецкого автозавода? Ведь куда вероятнее, что рабочий русского автозавода просто исчезнет в никуда, если «прекратится противостояние с цивилизованным миром»…

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Любой, кто ещё не потерял рассудка – понимает, что человек богат или беден вовсе не по собственному желанию. В этом вопросе складывается отношение человека к ресурсам и власти, сказывается то, что человек себе отвоевал, выгрыз в упорной борьбе, оттягал хитростью, криминальными операциями, шантажом или «разводками», которые просто по определению не могут быть, говоря языком И. Канта «максимой всеобщего закона»[3].

В состоянии постоянного дележа крайне ограниченной ресурсной базы люди создают различные группировки. И отношения богатства с бедностью принимают порой причудливые конфигурации. Есть хищники, которые "вовремя" загрызли соседа, есть грызуны, которые вовремя стащили нужное, а есть и дурашки, которым (так уж карта легла!) – богатство попало в руки случайно, как лотерейный выигрыш. Что из этого следует? Да ничего!

Никакое поведение из перечисленных не может стать «максимой всеобщего закона».

Если все станут хищниками – откуда взять жертв? Скажем, если все станут перекупщиками-спекулянтами и ростовщиками, то кто будет производить спекулируемый продукт и кто пойдёт к ростовщикам с залогами?

Если все станут крысами – у кого эти крысы будут таскать сыр? Друг у друга? Так количество сыра-то не увеличится! И уж конечно, не может стать всеобщим законом поведения случайный выигрыш в лотерею. В лотерее, в которой никто не проигрывает, никто и выиграть не сможет…

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Так каким же образом устроена жизнь? Долой мракобесие запутанной лжи, смотрим в корень. А видим мы там, вместе с образованием истории и развитием цивилизации людей трёх видов. Обозначим их пока в столбик:

Первые люди

Вторые люди

Третьи люди

Самые первые люди – не только по времени, но и по значению – это военные, вооружённые люди. С них человеческое общество начиналось, и они являются фундаментальной основой его существования.

Нетрудно увидеть, что вначале (не только истории, как таковой, но и каждого её смутного времени) люди вооружённой силой делят между собой дары окружающей среды. У них нет сперва самой мысли её преобразовывать, а потом – нет и такой возможности.

Всякая созидательная хозяйственная деятельность в условиях, когда через твой двор ходят разномастные мародёры – бессмысленна. Чем больше ты сделаешь благ – тем быстрее тебя ограбят, и не более того.

В самом деле, о какой созидательной хозяйственной деятельности может идти речь, скажем, в средневековом Диком Поле, в условиях «шарахающихся фронтов» гражданской войны или в середине 90-х в РФ?



Если она и ведётся, то в минимальных объёмах и с прицелом на предельную краткосрочность. О таком хозяйствовании говорят – «украдкой». То есть созидатель быстренько и тайно что-то «зиждет» – и прячет, понимая, что не спрячешь – не удержишь…

В процессе духовного развития человека в дополнении к бешеной вооружённой взаимной борьбе добавляются и другие интересы. Тут очень важно подчеркнуть, что добавляются – а не снимают предыдущую повестку дня! На нашей планете никто и никогда, ни на одном континенте, не сохранил ничего за собой, если не умел это защищать вооружённой рукой.

Но меч может дать дорогу плугу – если эффективно защитит пахаря по рубежам определённой территории, оградить от всех видов покушений и всяких разновидностей набега. Только в этом случае (некий большой карающий меч обрёл монополию и успешно отражает выпады всех других мечей) – появляются вторые люди: мирные созидатели-труженики.

Сами по себе они ущербны, именно потому, что они мирные: всё, что они сделали (и чего бы они ни сделали) принадлежит мечу. Либо тому, который им покровительствует (создал их), либо мечу постороннего захватчика.

Но зачем же они тогда нужны, если ущербны? А затем, что только с их помощью предельно скудная жизнь «охотников на людей» может наполнится материальными благами неслыханного количества и невиданного качества. То есть меч в мудрых руках – это понимание, что разорять тружеников – идти в дикость и нищету. Это не вопрос – вопрос в другом: до каких пор будет оставаться меч в мудрых руках?

Несамодостаточные, и, по большому счёту, жалкие вторые люди создают предпосылки для появления третьих людей: духовенства. То есть всех тех, кто занят умственным трудом. Третьи люди ещё более беспомощные и несамодостаточные в жестоком мире. Они в ещё большей степени зависят от доброй воли меченосцев, и даже от доброй воли ущербных вторых людей – производящих хлеб насущный, материальные блага.

Но единственной ценностью для человеческой цивилизации во всей её грандиозной величественности являются только и исключительно третьи люди.



То есть люди, по сути своей даже не второстепенные, а третьестепенные с точки зрения биосферы, с зоологической точки зрения!

Иначе говоря: для ноосферы ценно и первостепенно именно то, что для биосферы третьестепенно и не представляет никакой ценности.

Ведь уберите «орден меченосцев» (блестящее выражение товарища Сталина) – и люди с плугами, люди с перьями и кистями будут тут же сожраны заживо, как куры в курятнике, открытом лису.

Глубочайшее противоречие, заложенное в первичности для человечества третьестепенных для живого мира существ всегда порождало разлёт теорий, прямо противоположных друг другу.

Из важности духовных людей рождались разные пацифистские утопии, в которых человек с ружьём представал атавизмом, дикой архаикой, злобным и ненужным хулиганом истории.

Из важности насилия для истории родился социал-дарвинизм (да и просто дарвинизм) – который настаивает на абсолютном праве силы при абсолютном бесправии всякой слабости. Социал-дарвинизм имеет своё логическое завершение в фашизме, и множество переходных форм, сползающих к фашизму, в виде разных вариантов либерализма.

Провозглашая свободу всех, либерализм даёт воспользоваться ею тому, кто первый успеет. В итоге свобода для одних людей неизбежно оборачивается рабством и бесправием для других. Когда фиговый листок стыда демократии окончательно пожухнет на этом процессе – он отбрасывается и появляется фашизм во всей «красе», как на современной Украине: когда власть может делать, в принципе, всё, а возражать ей нельзя, по сути, никак.

При этом важно подчеркнуть, что гнилостные утопии дряблого пацифизма ничуть не противостоят фашизму, а наоборот, выступают его прямыми пособниками. Ведь они отучают сопротивляться насильнику, и оттого подходят к фашизму, как ключ к замку…

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Таким образом, важнее всего для цивилизационной устойчивости и прогресса сочетание первых и третьих людей, эффективности военного террора при одухотворённости этого террора.

Не всем такое понравится, тем более слишком уж явно просматривается намёк на МОДЕРНИЗАЦИОННУЮ ДИКТАТУРУ СТАЛИНА – но по-другому просто не бывает.

Есть в мире только три вещи: диктатура прогрессивных сил, хаос безвластия и диктатура регрессивных террористов.

Если вооружённая рука прогрессивных сил ослабнет (и так было во всех веках) – то вторые и тем более третьи люди не смогут защитить себя сами. Возникнет хорошо известная нам по «перестройке» ситуация, в которой «каждый суслик агроном», и всякий бандит – батька тому месту, в которое пришёл с бандой.

Хаос безвластия, всеобщего беспорядочного волеизъявления и толкотни локтями – не производит из себя «демократии»[4].

Хаос производит развал и распад, чему моё поколение и было свидетелем. Поскольку жить в хаосе безвластия, не зная, кому молится и чему подчинятся, просто невозможно – из хаоса неизбежно выделяется диктатура.

Очень печально, если это дегенеративная диктатура регресса, что иллюстрирует нам современная украинская хунта. То есть когда террористическими методами навязывают не движение вперёд, а деградацию общества и дегенеративные практики. И свободы отказаться от них у человека нет…

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Вот так устроен мир. Иные версии объяснения социального устройства – демагогия…