Путин «объявил охоту» на иностранных агентов

На этой неделе президент РФ Владимир Путин провел, вероятно, итоговую встречу с руководителями Совета Федерации и Госдумы РФ. На мероприятии обсуждалось довольно много острых и проблематичных вопросов, которые необходимо решить российским властям. В частности, Путин поговорил с законодателями на тему санкций и преследования российских СМИ на Западе.

На собрании Владимир Путин отметил, что законодательная база в США регулируется гораздо строже, если рассматривать деятельность иностранных агентов.

Президент РФ выступил против того, чтобы «сужать пространство свободы в интернете», однако призвал чиновников проработать закон. В частности, обратить внимание на работу в интернете и проанализировать действия в Сети во время президентской кампании.

Путин призвал власти отнестись со всей ответственностью к закону об НКО, который, по факту, регулирует работу иностранных агентов.

«Надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно — исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую или через подставных лиц, финансируя их деятельность», — сказал президент.

Российский лидер напомнил собравшимся о голословных обвинениях в адрес России о якобы покупке политической рекламы в социальных сетях в преддверии американских выборов.

«А у нас что? Сколько у нас их присутствует здесь? Я сейчас не говорю о том, что нужны скоропалительные решения. Это не сейчас и не перед выборами надо делать, а надо посмотреть, что происходит, проанализировать, а потом на ясном глазу принимать решение», — добавил он.

Таким образом, можно вполне обоснованно прийти к выводу, что Владимир Путин своим утверждением дал своеобразный сигнал властям активизироваться по тем направлениям, которые были затронуты в ходе встречи, дабы в будущем избежать каких-либо проблем в этих сферах. Это был призыв к тому, чтобы выработать программу или закон, регулирующий права НКО, но не влияющий на «свободу слова».

Причем президентом не зря затронута эта тема. Весь мир мог наблюдать за тем, как информационные агентства RT и Sputnik фактически были атакованы американской властью, которая нашла лазейки в законах.

Деятельность российских СМИ была пресечена из-за того, что, по мнению Вашингтона, пресса России пропагандирует прокремлевские взгляды. И именно на этот недружественный жест США среагировал Путин, призвав действовать власть.

Впрочем, финал этой необъявленной информационной войны предсказать невозможно. Очевидно, может дойти до того, что западные страны «под копирку» примут решение США, создав образ России-агрессора.

В их случае иными способами ситуацию не исправить, а на такой шаг, естественно, придется отвечать Москве.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»