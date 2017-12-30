«Начнем новый год трезво!» — движение «Сорок Сороков» приглашает необычно отметить Новый год

В православном общественном движении «Сорок Сороков» рассказали «Русской Весне» об акции «Муромская дорожка—2018», которую движение организует вместе с боксерским клубом «Торпедо».

1 января в 14:00 (мск) на стадионе им. Эдуарда Стрельцова в Москве пройдет открытая тренировка под девизом «Начнем новый год трезво!».

«Приглашаем абсолютно всех желающих встретить этот Новый год в компании известных спортсменов и показать другим альтернативу всеобщей пьянке!

Выбирай сам, каким ты войдешь в следующий год истории: пьяным, наглым, оплывшим жиром или трезвым, здравым и жизнерадостным!

Помни, что на тебя смотрят множество людей, и ты несешь ответственность за поступки», — говорит координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

Тренировать участников будут заслуженный тренер России Олег Меньшиков, мастера спорта международного класса Владимир Носов и Давид Арустамян.

В рамках тренировки состоится пробежка чемпионов на дистанции 3, 7, 10, 12 и 25 км, мастер-класс по боксу, работа в тренажерном зале. Участников ждут русская баня и чаепитие.

После тренировки будет организован новогодний молебен перед мощами Пересвета и Осляби в храме Рождества Богородицы в Старом Симонове.

Вход на мероприятие свободный.

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