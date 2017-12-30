Клим Жуков про рождение революции: от поражения 1907 к победе 1917 года
Ждёшь новых лекций Клима Жукова? Поддержи проект!
https://oper.ru/donate/history
Прошлый выпуск: https://youtu.be/22RnP32BJ9M
Хронометраж:
1:01 – Существует распространенная иллюзия, что революции происходят только в городах
4:04 – Крестьянские волнения в 1902 году
8:26 – Крестьяне все чаще выходят за рамки экономических требований
9:55 – Тактика крестьян во время крестьянских волнений
17:24 – Пропагандистская работа на селе
19:34 – О необходимости реформ в деревне
26:12 – Правительственные войска ведут себя, как на оккупированной территории
39:20 – Про Столыпина
43:00 – Октябрьский манифест и Дума
49:55 – Крестьянские бунты напрямую обусловили армейские бунты
52:17 – Революция идет на спад, наступление реакции, Дума второго созыва
1:05:49 – Литерные поезда
1:08:11 – Крестьянству удалось добиться послаблений
1:09:27 – Программа Столыпина
1:23:22 – Демографическая ситуация на селе
1:30:48 – О словах Столыпина про 20 лет покоя для России
1:36:20 – Революция 1905-1907 годов принесла рабочим и промышленности несомненные плюсы
1:41:14 – Сколько стоило приготовить обед
1:46:04 – По поводу жилья
1:55:37 – О церкви
1:59:58 – Обстановка в России накануне империалистической войны
2:04:13 – Ленский расстрел
2:11:33 – Начало империалистической войны
2:22:34 – Крестьянам, призванным на фронт не объясняли, зачем нужна эта война
2:24:54 – Про дезертирство
2:27:01 – О продразверстке
2:28:36 – Важные выводы
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Источник: www.youtube.com