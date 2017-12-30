Клим Жуков про рождение революции: от поражения 1907 к победе 1917 года

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Прошлый выпуск: https://youtu.be/22RnP32BJ9M

Хронометраж:

1:01 – Существует распространенная иллюзия, что революции происходят только в городах

4:04 – Крестьянские волнения в 1902 году

8:26 – Крестьяне все чаще выходят за рамки экономических требований

9:55 – Тактика крестьян во время крестьянских волнений

17:24 – Пропагандистская работа на селе

19:34 – О необходимости реформ в деревне

26:12 – Правительственные войска ведут себя, как на оккупированной территории

39:20 – Про Столыпина

43:00 – Октябрьский манифест и Дума

49:55 – Крестьянские бунты напрямую обусловили армейские бунты

52:17 – Революция идет на спад, наступление реакции, Дума второго созыва

1:05:49 – Литерные поезда

1:08:11 – Крестьянству удалось добиться послаблений

1:09:27 – Программа Столыпина

1:23:22 – Демографическая ситуация на селе

1:30:48 – О словах Столыпина про 20 лет покоя для России

1:36:20 – Революция 1905-1907 годов принесла рабочим и промышленности несомненные плюсы

1:41:14 – Сколько стоило приготовить обед

1:46:04 – По поводу жилья

1:55:37 – О церкви

1:59:58 – Обстановка в России накануне империалистической войны

2:04:13 – Ленский расстрел

2:11:33 – Начало империалистической войны

2:22:34 – Крестьянам, призванным на фронт не объясняли, зачем нужна эта война

2:24:54 – Про дезертирство

2:27:01 – О продразверстке

2:28:36 – Важные выводы



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com