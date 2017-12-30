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19 декабря 2017 года Леониду Брежневу исполнилось бы 111 лет. А был ли застой?

19:04. 30 декабря 2017 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.km.ru

Достижения Советского Союза тех времен можно перечислять очень и очень долго, но это будет лишь часть правды, а полуправда — хуже прямой лжи

19 декабря 1906 года родился Л.И. Брежнев. Во время Перестройки господствующей точкой зрения, транслируемой всеми средствами официальной информации, стало отношение к брежневскому периоду как к застою и загниванию. И, прямо скажем, общество в целом согласилось с такой оценкой, а между тем формальный анализ экономического положения Советского Союза свидетельствует об обратном.

За брежневские годы построено 1,6 млрд. кв. метров жилья, что составляет 44% от всего жилья, что имелось в СССР к 1980 г. Новое жилье получили 161 млн. человек. Достигнут военный паритет с самой развитой и сильной страной мира — США. Советский Союз занимал ведущие мировые позиции в ряде ключевых и высокотехнологичных областей: авиация, кораблестроение, металлообработка, энергетика и т.д. Высокими темпами велось строительство дорог, быстро развивалось жилищно-коммунальное хозяйство, жестко подавлялась преступность. Именно при Брежневе резко возросло производство легковых автомобилей. Едва ли ни в каждой семье появились домашние библиотеки — невиданное для Запада явление.

Достижения Советского Союза тех времен можно перечислять ещё очень и очень долго, но это будет лишь часть правды, а полуправда — хуже прямой лжи. Может сложиться впечатление, будто бы никакого застоя и не было, напротив, факты свидетельствуют о невероятном расцвете, экономическом рывке. А между тем, застой был. И попытки «реабилитации Брежнева» есть следствие искреннего заблуждения одних и циничного расчета других.

Зададим простой вопрос. Если застоя не было, то почему же буквально спустя два с половиной года после смерти Леонида Ильича страна приветствовала Горбачева как избавителя от брежневских порядков? Почему гонения на некоторых представителей брежневской команды воспринимались с огромным энтузиазмом? Почему господствующим запросом масс стал лозунг «хотим как на Западе»?

Почему массы мечтали, чтобы в магазинах продавали только импортное? Почему отличительной чертой быта зажиточных семей стали финский унитаз, югославская мебель, купленные у спекулянтов «американские джинсы», кроссовки «Адидас» и т.п. ? Почему слово «отечественное» в сознании абсолютного большинства отождествлялось со словом «плохое»?

Напомню, что раннеперестроечные официальные лозунги о социализме с человеческим лицом были ничем иным как эвфемизмом лозунга: «сделаем как на Западе». Даже «возврат к Ленину» подавался в контексте успехов НЭПа, с его конвертируемым червонцем и частной собственностью на средства производства, то есть с рыночной, несоциалистической экономикой.

Брежнев оставил после себя общество, которое отвергало социализм, и это главный итог его деятельности. Застой, конечно же, был, только его не там ищут. Впрочем, критикуя брежневизм, многие интуитивно правильно обращают внимание на то, что страной правили старые и/или тяжело больные люди.

Средний возраст членов Политбюро на момент смерти Сталина составлял 55 лет, во времена смещения Хрущева — 61, в 1980 году перевалил за 70 лет. Люди в возрасте менее 50 лет практически отсутствовали.

Ключевые фигуры команды Брежнева не менялись долгие годы. Многие из тех, кого Брежнев назначил на важнейшие посты в государстве ещё в середине 60-х, оставались наверху вплоть до середины 70-х, а отдельные представители политической элиты сохранили свою власть вплоть до 80-х. Вот биографии его ближайшего окружения:

— М.А. Суслов. Идеолог партии, второй секретарь ЦК КПСС, де-факто второй человек в государстве в течение всего брежневского периода. Годы жизни: 1902—1982.

— А.Н. Косыгин. Председатель Совета Министров СССР (1964—1980). Годы жизни: 1904—1980.

— Ю.В. Андропов. Председатель КГБ СССР (1967—1982). Годы жизни: 1914—1984.

— А.А. Гречко. Министр обороны СССР (1967—1976). Годы жизни: 1903—1976.

— Н.А. Щелоков. Министр внутренних дел СССР (1966—1982). Годы жизни: 1910—1983.

Серьезные проблемы со здоровьем ключевых управленцев — тоже не секрет. Застой был. Застой в элите, в идейно-моральном климате общества. Бесконечные, тянущиеся десятками лет разглагольствования о роли партии, которые неслись из уст «кремлевских старцев», действительно, опротивели многим. Демонстративное нежелание властей решать вопиющие бытовые неудобства: очереди за «дефицитом», «колбасные электрички», отправка на «картошку и овощебазу» и т.п. создавали у народа впечатление принципиальной порочности советской системы, игнорирующей самые обычные и даже скромные потребности населения. Рост потребления алкоголя, который продолжался в течение всего брежневского периода, свидетельствует о глубокой неудовлетворенности общества своей жизнью, ведь алкоголем снимают стресс.

Брежневская социальная политика вывела на историческую арену массы, потерявшие субъектность и жизненные ориентиры, со смещенной системой ценностей, развращенные «бесплатными благами», которые перестали ценить именно в силу их мнимой «бесплатности». А последние вспышки советского энтузиазма погасли уже при Хрущеве, когда ещё ощущалась инерция сталинского рывка. Социальная апатия охватила общество. Еще хуже обстояли дела наверху.

В брежневские годы усиленными темпами производился антиотбор, то есть в элиту все больше и больше стали набирать людей по принципу личной преданности к вышестоящему руководству. Сама верхушка почти не менялась, а сразу под ней формировался слой безответственных карьеристов. В самой элите окрепла и, в конце концов, одержала верх идея уничтожения социализма сверху, так, чтобы государственная собственность превратилась в частную и перешла в руки властвующей группы. В таких условиях приход Горбачева к власти был предопределен.

Брежнев сам, своими руками выкормил антисоветский проект. Достигнутые успехи в экономике, построенные заводы, освоенные месторождения полезных ископаемых перешли к тем, кто спустя считанные годы после смерти Брежнева реализовал финальную, открытую стадию сворачивания социализма. По большому счету, народ при Брежневе работал на то, чтобы чуть позже невиданно обогатилась узкая группа тех, в чьих руках находилась власть.

Смерть социализма, а вместе с ним и Советского Государства — это в значительной степени «заслуга» брежневской элиты и лично Леонида Ильича.

Автор: Дмитрий Зыкин

Источник: nstarikov.ru

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