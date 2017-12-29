Высокие технологии Древней Индии

А.Скляров так и не добрался до Индии. Жизнь оборвалась, не хватило времени показать еще многого в этом уголке из древних культур и цивилизаций Земли. Артефактов, высокотехнологичных следов обработки камня там не меньше, чем в Египте и Турции. Предлагаю для ознакомления видео одного индийского исследователя:Индия. Официально 12 век. Очевидно применение токарных станков и фрез для резьбы по камню.Фотография современного оборудования для сравнения:Но такие объемы в камне обрабатывать очень дорого и затратно. Как правило, делают сегменты составных колонн, пример:Современный аналог изготовления колонны, но лишь ее сегмента. Многометровые колонны не изготавливают, слишком сложно.Интересны прямоугольники на дисковых элементах колонн. Для чего они? Эстетики не придают.Может быть, канавки в колоннах – это места под обмотку. Все эти храмы – трансформаторы или даже генераторы электрической энергии? Металл сняли аборигены, которые стали жить на этой территории после (после катаклизма или ухода Богов)Если говорить про карго-культ, то не исключены вот такие сравнения:Современные поры регулируемого уровня полов. Возможно, древние строители заливали межэтажные перекрытия таким же способом. А позже этому подражали уже потерявшие всякий смысл другие жители. Но все еще имевшие высокотехнологичное оборудование для изготовления такого.Современный силовой трансформатор. Тогда все храмы с такими колоннами – подражание аборигенов увиденному в прошлом у Богов.Маломасляный выключатель ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1Тоже имеется прямоугольное основание внизу.Продолжим смотреть видео-ролики:Модель, которая вероятно воссоздает процесс получения окружных следах на камняхВертикально изготавливаемая колонна в Китае. Скорее всего, так и делали в Индии. Так нужно более простое оборудование и менее требовательный подшипник (скользящая опора) внизу.В заключении, хочу добавить, что я не исключаю варианта литья многих каменных изделий и элементов. Черный базальт везти за тысячи километров не имеет смысла. Легче отлить имитацию под него (если так было необходимо и имелась технология).***Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:

Источник: sibved.livejournal.com