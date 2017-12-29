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Высокие технологии Древней Индии

10:12. 29 декабря 2017 Просмотров - 373 Один комментарий Опубликовал:
А.Скляров так и не добрался до Индии. Жизнь оборвалась, не хватило времени показать еще многого в этом уголке из древних культур и цивилизаций Земли. Артефактов, высокотехнологичных следов обработки камня там не меньше, чем в Египте и Турции. Предлагаю для ознакомления видео одного индийского исследователя:




Индия. Официально 12 век. Очевидно применение токарных станков и фрез для резьбы по камню.

Фотография современного оборудования для сравнения:



Но такие объемы в камне обрабатывать очень дорого и затратно. Как правило, делают сегменты составных колонн, пример:






Современный аналог изготовления колонны, но лишь ее сегмента. Многометровые колонны не изготавливают, слишком сложно.


Интересны прямоугольники на дисковых элементах колонн. Для чего они? Эстетики не придают.
Может быть, канавки в колоннах – это места под обмотку. Все эти храмы – трансформаторы или даже генераторы электрической энергии? Металл сняли аборигены, которые стали жить на этой территории после (после катаклизма или ухода Богов)

Если говорить про карго-культ, то не исключены вот такие сравнения:


Современные поры регулируемого уровня полов. Возможно, древние строители заливали межэтажные перекрытия таким же способом. А позже этому подражали уже потерявшие всякий смысл другие жители. Но все еще имевшие высокотехнологичное оборудование для изготовления такого.


Современный силовой трансформатор. Тогда все храмы с такими колоннами – подражание аборигенов увиденному в прошлом у Богов.






Маломасляный выключатель ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1


Тоже имеется прямоугольное основание внизу.

Продолжим смотреть видео-ролики:


Модель, которая вероятно воссоздает процесс получения окружных следах на камнях


Вертикально изготавливаемая колонна в Китае. Скорее всего, так и делали в Индии. Так нужно более простое оборудование и менее требовательный подшипник (скользящая опора) внизу.





В заключении, хочу добавить, что я не исключаю варианта литья многих каменных изделий и элементов. Черный базальт везти за тысячи километров не имеет смысла. Легче отлить имитацию под него (если так было необходимо и имелась технология).
***

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Источник: sibved.livejournal.com

Метки: древние строения, забытые традиции, индия, история, технологии
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Один комментарий»

  • 3385 391
    krikunoleg 29 декабря 2017 в 11:04 Ссылка Пометить
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    “Очевидно применение токарных станков и фрез для резьбы по камню.” – да нет. Просто современный человек, вооруженный современными технологиями, не представляет как еще можно сделать такое. Ведь не придет же в голову добывать огонь трением – есть спички, зажигалки или сверлить медной трубкой – есть сверла.

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